La industria repuntó en diciembre pero persiste el estancamiento, según la UIA

La UIA destacó que la suba mensual estuvo influenciada por una base de comparación baja debido a los feriados de noviembre.

De acuerdo con las estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria registró un crecimiento del 2% en diciembre respecto de noviembre, mientras que frente al mismo mes del año anterior presentó una baja del 3,5 por ciento. Los datos surgen de mediciones propias elaboradas a partir del consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Desde la entidad señalaron que “los primeros datos disponibles de diciembre indican una suba respecto al mes anterior”, aunque aclararon que el resultado intermensual estuvo influenciado, en parte, por un bajo nivel de comparación debido a los feriados de noviembre. En ese marco, la UIA remarcó que, pese al repunte mensual, el nivel de actividad industrial continúa mostrando señales de estancamiento cuando se lo observa en un período más amplio.

Los sectores que impulsaron el repunte mensual

En el informe, la UIA precisó que el crecimiento del 2% mensual se produjo en un contexto en el que varios indicadores sectoriales mostraron variaciones positivas. Entre ellos, se destacó la producción vinculada a la construcción, que presentó una suba mensual luego de la caída registrada en noviembre. En particular, los despachos de cemento aumentaron 7,4% respecto del mes anterior, mientras que el Índice Construya avanzó 3,2 por ciento.

Sin embargo, la UIA advirtió que, a pesar de esta recuperación mensual, la construcción continúa siendo uno de los sectores más afectados en términos de nivel productivo. Según el relevamiento, el sector mantiene bajas superiores al 20% en comparación con los niveles de 2022, lo que refleja una contracción persistente más allá de los movimientos de corto plazo.

Otro de los rubros que mostró una mejora en diciembre fue el automotriz. La producción de vehículos registró un incremento del 12% mensual, luego de un desempeño más bajo en noviembre, explicado en parte por la menor cantidad de días hábiles. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4%, mientras que el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 4,2%, un indicador que suele utilizarse como referencia del nivel de actividad fabril.

Exportaciones y desempeño dispar entre rubros

En cuanto al sector externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una suba del 2,2% respecto del mes previo. De esta manera, el año cerró con USD 12.941 millones exportados hacia el principal socio comercial de la Argentina, lo que implicó una caída del 4,7% en relación con 2024.

No todos los sectores acompañaron el repunte mensual. Según el informe de la UIA, la metalmecánica presentó una leve baja de 1,3% respecto de noviembre.

En el balance general, la UIA subrayó que, más allá de la suba mensual registrada en diciembre, el nivel acumulado de la actividad industrial se mantiene sin cambios relevantes. “Con estos datos, junto con las estimaciones propias, el nivel acumulado de la actividad industrial aún se encuentra estancado”, indicaron desde la entidad. En ese sentido, precisaron que la industria se ubica en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y alrededor de un 9% por debajo de 2022.

Un cierre de año con señales ambiguas

La caída interanual del 3,5% en diciembre refleja, según el análisis de la UIA, las dificultades que aún persisten en distintos segmentos del entramado industrial. El informe remarcó que el desempeño negativo interanual convive con dinámicas sectoriales muy diversas, donde algunas ramas muestran signos de recuperación parcial, mientras que otras continúan afectadas por la menor demanda.

Al observar los indicadores de producción relevados por la entidad, se destacan contrastes marcados entre sectores. Mientras que algunos rubros lograron recomponer parcialmente su nivel de actividad en la comparación mensual, otros permanecen con variaciones negativas tanto en términos interanuales como frente a años previos. En particular, la UIA señaló que varios sectores industriales continúan operando con niveles de producción inferiores a los registrados antes de 2023.

Según la UIA, la construcción continúa siendo uno de los sectores más afectados en términos de nivel productivo.

Desde la entidad también pusieron el foco en que el repunte mensual de diciembre debe ser analizado con cautela. Según indicaron, el efecto de los feriados de noviembre generó una base de comparación baja, lo que influyó en la magnitud del crecimiento intermensual observado. En ese marco, aclararon que el dato mensual no alcanza, por sí solo, para revertir la tendencia de debilidad que muestra la industria en el análisis de mediano plazo.

En relación con el cierre del año, la UIA destacó que la actividad industrial finalizó diciembre sin cambios significativos en el nivel general acumulado. Si bien algunos sectores lograron mejoras puntuales, el desempeño agregado mostró una evolución contenida, con diferencias marcadas entre ramas productivas y sin una recuperación generalizada.

“El nivel de actividad industrial se encuentra en valores similares a los del cuarto trimestre de 2024”, señalaron desde la entidad, al tiempo que reiteraron que, en la comparación con 2022, la industria todavía se ubica aproximadamente un 9% por debajo. De esta manera, el cierre de diciembre dejó un escenario ambiguo para la industria: una mejora mensual impulsada por algunos sectores y una caída interanual que da cuenta de un nivel de actividad todavía debilitado, según el diagnóstico de la UIA.

El balance sectorial

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó su primera reunión de Junta Directiva del 2026. Los representantes de la entidad manifestaron su preocupación por el desempeño negativo de la actividad y remarcaron la importancia de que continúe la baja de tasas y se avance en una reforma que reduzca la presión fiscal al sector formal. Coincidieron en la importancia de generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales de forma de no perder tejido empresarial y PyME.

Las autoridades de la UIA analizaron además la agenda para la modernización laboral que se tratará esta semana en el Senado de la Nación. Coincidieron en la importancia de avanzar con la modernización del marco laboral como condición necesaria para la generación de empleo formal, luego de más de una década sin creación de nuevo empleo registrado. “Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo”, comentaron.