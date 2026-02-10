El consultorio de Cecilia Boufflet contestó las principales dudas sobre Inocencia Fiscal

En Infobae en Vivo, Cecilia Boufflet explicó que el sistema permite usar ahorros informales sin revisiones hacia atrás. Conocé la diferencia con un blanqueo, quiénes pueden usarla y quiénes están excluidos

Durante una emisión de la señal de streaming Infobae En Vivo, el espacio de consultas liderado por Cecilia Boufflet abordó diversas inquietudes sobre inocencia fiscal, el instrumento que permite el ingreso de ahorros informales al sistema sin sanciones ni revisiones retroactivas. “Lo que te permite es que vas a poder usar los ahorros informales que tenías sin que haya revisiones hacia adelante. El ARCA no te va a preguntar de dónde sacaste esa plata si vos, ojo, si vos cumples a rajatabla con todos tus impuestos de ahí en adelante”, explicó Boufflet ante la audiencia de Infobae En Vivo. Esta definición marcó el inicio de una serie de aclaraciones orientadas a responder dudas comunes sobre el alcance de la medida, sus diferencias con otros regímenes y los procedimientos asociados.

Diferencias entre inocencia fiscal y blanqueo

Una de las primeras consultas se centró en la diferencia entre la inocencia fiscal y el blanqueo tradicional. Según Cecilia Boufflet, la inocencia fiscal “no es exactamente un blanqueo. Porque acá, a diferencia de un blanqueo, cuando vos entrás a un blanqueo algo tenés que pagar por los impuestos que debés. Acá no te piden nada. Acá vos metés esa plata al sistema y nadie te va a preguntar nada ni nadie te va a reclamar el impuesto que no pagaste por no haber tenido en bienes personales o en el impuesto a las ganancias esa plata puesta en tu declaración”. Esta afirmación estableció de forma clara que, a diferencia de los blanqueos previos, quienes adhieren a la inocencia fiscal no deben pagar tributos atrasados sobre los fondos informales que ingresan al sistema, aunque sí deben cumplir en adelante con las obligaciones fiscales.

Requisitos de acceso y límites

La transmisión de Infobae En Vivo permitió precisar los límites y condiciones para acceder al régimen. Boufflet detalló: “Tenés que ser residente en Argentina, no es para alguien que... Un argentino que reside en el exterior. Tenés que tener ingresos inferiores a mil millones de pesos en el año. Mil millones de pesos, un millón de dólares. Por eso hay alguna restricción, pero es bastante alta. Y el capital, el patrimonio tiene que ser de menos de diez mil millones de pesos”. De esta manera, la mayoría de los contribuyentes residentes puede acceder, aunque existen topes de ingresos y patrimonio que excluyen a quienes superan esos umbrales.

El régimen exige bancarización de los fondos y la adhesión al sistema simplificado de ganancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este punto, la especialista aclaró que la medida no está disponible para todos los sectores. “No es para todas las personas, pero hay algunos límites”, subrayó. De acuerdo con las consultas recogidas por el espacio, los grandes contribuyentes, que suman unas 900 personas en el país, quedan excluidos del beneficio. “Los grandes contribuyentes no pueden adherir al régimen de inocencia fiscal”, puntualizó Boufflet.

Exclusiones y controles discrecionales

Otro eje de preguntas abordó las situaciones en las que el beneficio no resulta aplicable. La periodista indicó que, además de los grandes contribuyentes, quienes presenten discrepancias significativas entre lo declarado y la información que posee el ARCA también quedan excluidos. “Si vos tenés un kiosco, sos monotributista categoría C y de golpe vas a caer con quinientos mil dólares, no te van a dar la inocencia fiscal. Te va a decir: ‘Señor, espere un poquitito acá’. Todo dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, hay un margen que se queda ARCA, que es el de la discrecionalidad, la inconsistencia esa, que la va a monitorear ARCA, y que tiene algunas reglas específicas en las que te podría sacar de ese sistema”, describió la conductora.

El control se basa en la comparación entre los montos declarados y los registros fiscales previos. Boufflet explicó: “Si hay una disonancia de más de quince, una discrepancia de más del quince por ciento, ARCA podría objetarlo”. Este punto generó comentarios en la transmisión, donde se remarcó el riesgo de intentar ingresar sumas que exceden ampliamente la capacidad declarada previamente, tanto para monotributistas como para autónomos.

Cambios en el régimen impositivo y bancarización

La adhesión a la inocencia fiscal exige que los contribuyentes se encuadren en el régimen simplificado de ganancias. Boufflet indicó: “Tenés que adherir al régimen simplificado de ganancias. Entonces, ¿vos sos autónomo? Ganancias lo vas a tener que declarar con el régimen simplificado. Y si sos monotributista, tendrías que pasarte a autónomo para poder adherir al régimen simplificado de ganancias”.

Esta exigencia genera costos y cambios en la operatoria fiscal, especialmente para quienes integran las categorías altas del monotributo. Según Boufflet, “las categorías altas del monotributo hoy son interesantes porque te permiten facturar hasta noventa millones de pesos al año. Estoy haciendo números redondos, pero tenés que pagar un millón y medio de pesos por mes. Te conviene muchas veces ser autónomo y hacer la declaración jurada de los impuestos, la declaración tradicional de los impuestos como responsable inscripto que pagar un millón y medio de pesos todos los meses por ser monotributista”.

En relación con el ingreso de fondos, la especialista detalló el procedimiento: “El dinero se tiene que bancarizar. Entonces vos o cuando lo ingresás al sistema o lo ingresás a la cuenta de aquel al que te vende algo, el que te vende algo. Salvo para la compra de inmuebles. La compra de inmuebles, otra tradición insólita de la Argentina, puede seguir siendo en efectivo. Tiene la lógica de que es un bien registrable, ¿no? Entonces, la operación, el monto ese de la plata va a quedar registrado igual”.

Procedimiento para ingresar fondos y beneficios para ahorristas

Entre las inquietudes del público, surgió la pregunta sobre cómo ingresar los ahorros informales al sistema bancario. “Me voy al banco y digo quiero depositar diez mil dólares en mi cuenta. Punto”, ejemplificó uno de los interlocutores. Boufflet confirmó: “Así, exacto”. El banco, según la experta, debe solicitar la inscripción en el régimen simplificado de impuesto a las ganancias como único requisito para aceptar el depósito.

Otra consulta giró en torno al destino de los fondos ya bancarizados. “El Gobierno quiere que vos agarrés y consumas”, planteó uno de los participantes. Boufflet amplió: “Por supuesto que la plata, lo que el Gobierno quiere es que se blanquee, que entre al sistema, porque directa o indirectamente te favorece a la economía real. El banco tiene más plata para dar crédito, lo que sea. Hoy salió una resolución que incentiva específicamente eso y que dice que, aquellos que ingresen dólares al sistema no van a pagar ganancias por los intereses generados por esa plata”.

De esta manera, quienes depositan dólares y los colocan en un plazo fijo obtienen un beneficio adicional: “Esos diez mil dólares que vas a depositar al banco y poner en un plazo fijo, el interés, no los diez mil dólares, el interés de esos diez mil dólares no va a pagar impuesto a las ganancias”, afirmó Boufflet. Además, señaló: “Te va a dar una tasa de interés de entre el dos y el cuatro por ciento. Hoy no es una mala tasa de interés en dólares para un plazo fijo y para una cosa absolutamente como la inversión más conservadora que puedas hacer, y esos intereses no van a tributar impuesto a las ganancias”.