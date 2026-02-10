Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones en marzo, luego del último dato de inflación

ANSES

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 y el dato permite determinar los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de marzo. Según el esquema vigente, los haberes se ajustan cada mes en función de la inflación.

En enero, el IPC registró un aumento del 2,9 por ciento. Este porcentaje se trasladará directamente a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que se prevé una actualización equivalente en las jubilaciones y demás asignaciones sociales desde el próximo mes.

El ajuste se suma a los incrementos del 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de actualización trimestral anterior.

Con este nuevo aumento, el haber mínimo será de $369.560,34 en marzo. De confirmarse el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzaría $441.572,40.

El incremento del 2,9% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que abona la Anses. Así, la PUAM se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18. Las madres de siete hijos recibirán un monto de 369.560,34 pesos.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor subirá a $132.796,38. La Asignación por Embarazo (AUE) se incrementará a $125.336,48 por hijo; de ese monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual tras la presentación de las libretas correspondientes.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en marzo 2026

Jubilación mínima : $369.560,34

Jubilación mínima con bono : $441.572,40

PUAM : $295.648,43

PUAM con bono : $367.652,36

Pensiones no contributivas : $258.677,18

Pensiones no contributivas con bono : $330.705,03

Pensión Madre de 7 Hijos :$369.560,34

Pensión Madre de 7 hijos con bono : $441.572,40

AUH : $132.796,38

AUH con Discapacidad : $432.415,18

Asignación Familiar por Hijo (primer rango) : $66.401,26

Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses previos. El propósito de este esquema es evitar los atrasos que generaba la fórmula trimestral y lograr que los ingresos sigan más de cerca la evolución de los precios.

El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, formalizó este cambio en la metodología de cálculo y dispuso una transición con aumentos mensuales atados al IPC. Desde enero de 2025, las actualizaciones se realizarán en forma automática, sin necesidad de nuevos decretos.

Todavía falta la confirmación oficial del cronograma de pagos de la Anses para febrero. Se estima que continuará el esquema habitual, con acreditaciones que se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas se abonarían desde la segunda semana del mes, como suele ocurrir, y los haberes de montos superiores desde la tercera semana. En paralelo, el organismo previsional sigue efectuando los pagos correspondientes a febrero de 2026, que registraron un aumento del 2,85 por ciento.

La inflación fue del 2,9% en enero

La inflación de enero de 2026 fue de 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que llevó la variación interanual a 32,4%. La publicación del informe tuvo lugar en medio de cuestionamientos por la salida de Marco Lavagna del organismo y la postergación de la nueva fórmula para actualizar la canasta de consumos, prevista para este mes.

Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró la mayor suba en el mes, con un incremento del 4,7%. Restaurantes y hoteles se ubicaron en segundo lugar, con un aumento del 4,1 por ciento.

En el análisis regional, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados, así como en verduras, tubérculos y legumbres. Por otro lado, Educación tuvo el menor incremento mensual, con 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja de 0,5 por ciento.