Licitación de deuda clave: el Gobierno enfrenta vencimientos por casi $10 billones y hay expectativas por las tasas

Luego de haber logrado un refinanciamiento del 124% en la última licitación, el Ministerio de Economía presentó el menú de instrumentos para los vencimientos de deuda pública del próximo miércoles 11 de febrero, que alcanzan los $10 billones (de los cuales $ 9 billones son con privados). A diferencia de la última subasta, esta vez el Tesoro cuenta con un mayor colchón en su cuenta en pesos en el Banco Central, lo que podría ayudar a la baja de tasas que necesita la actividad para repuntar.

En el comunicado de Economía, se informó que en la licitación del próximo miércoles se ofrecerán, entre los instrumentos a tasa fija, una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 17 de abril de 2026; otra al 31 de julio de 2026; al 3 de noviembre de 2026 (reapertura); y un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (reapertura). Estos forman parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Mientras que a tasa variable habrá una Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (reapertura) y un Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar con vencimiento el 26 de febrero de 2027, un instrumento nuevo.

Caputo reconoció que las tasas en pesos están altas, pero sostiene que se debe al fenómeno de las elecciones de octubre.

En cuanto a los ajustados por CER, se pondrá a disposición un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón con Ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2026 (reapertura); otro al 15 de diciembre de 2026 (reapertura); al 30 de junio de 2027 (reapertura); y al 30 de junio de 2028 (reapertura).

El otro interrogante central es si habrá un recorte de tasas en esta licitación y para ello resulta clave observar cuántos pesos tiene el Tesoro. Según el último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 5 de febrero, los depósitos en moneda nacional del Tesoro sumaban $3,16 billones, un salto respecto al 29 de enero, cuando se ubicaban en $2,2 billones, aunque por debajo de los $4,3 billones registrados entre el 30 del mes pasado y el 4 de este mes.

Qué pasó en la última licitación

En la última licitación, el equipo económico convalidó tasas más altas, en especial para los tramos cortos. En las LECAPs se aceptaron rendimientos de hasta 2,99% TEM para el tramo con vencimiento el 16 de marzo de 2026.

“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, analizó el economista Lucio Garay Méndez sobre ese resultado y respecto a la tasa cercana al 3% que se convalidó para la LECAP con vencimiento en marzo, cuando se espera que la inflación se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

El Tesoro renovó vencimientos por $10,3 billones logrando un rollover del 124 por ciento. Se otorgó premio sobre el tramo corto, mientras que el tramo más largo estuvo en línea con el mercado. La LECAP S16M6 representó un 48% del financiamiento, destacaron en Romano Group.

El futuro de las tasas

“Están altas, obviamente”, respondió el ministro de Economía, Luis Caputo, al ser consultado sobre la evolución de las tasas de interés en las últimas semanas. Bajo la perspectiva del titular del Palacio de Hacienda, este fenómeno es consecuencia de la volatilidad preelectoral y del “ataque político” al oficialismo previo a los comicios. “Tuvo consecuencias fuertes en todo: en el crecimiento, la inflación y el riesgo país”, expresó en declaraciones radiales.

El funcionario proyectó que las tasas de interés se reducirán en la medida en que la inflación siga retrocediendo, describiendo la dinámica como parte de una convergencia esperada. A pesar de esto, los rendimientos vigentes de los activos en pesos resultan atractivos para el carry trade y contribuyen a mantener la estabilidad cambiaria registrada en las semanas recientes.

A mediano plazo, el descenso de la tasa de interés es un objetivo relevante para la administración libertaria, ya que reduce el costo de los créditos para familias y empresas, facilita el acceso al financiamiento e impulsa la actividad económica.