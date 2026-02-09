Economía

El Gobierno busca subir la tarifa mínima de colectivo: a cuánto se iría el boleto en marzo

El aumento está sujeto a consulta pública, por lo que los ciudadanos pueden participar en la definición de los nuevos cuadros tarifarios

Guardar
Según los cuadros tarifarios presentados, el
Según los cuadros tarifarios presentados, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero (Luciano González)

El Gobierno presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con la posibilidad de implementar nuevos valores en dos etapas, en febrero y marzo próximos.

La iniciativa abrió una instancia de Participación Ciudadana, que permite a la sociedad intervenir en el proceso de definición de tarifas mediante un mecanismo gratuito y abierto durante tres días hábiles. Para acceder, se deberá ingresar a la web “consulta pública”, pestaña “transporte público febrero”.

Según los cuadros tarifarios presentados, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero y subiría a $700 desde el 16 de marzo, siempre sujeto a los resultados de la consulta pública.

Primera propuesta de cuadro tarifario
Primera propuesta de cuadro tarifario

Esta medida impacta en 104 líneas de colectivo que operan bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas que transitan más de una jurisdicción.

Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

“La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, señaló la Secretaría de Transporte.

Segunda propuesta de cuadro tarifario
Segunda propuesta de cuadro tarifario

Continúan vigentes los descuentos correspondientes a la Tarifa Social, que contemplan una reducción del 55 por ciento en el valor del boleto para sectores como jubilados, pensionados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

Además, se mantiene el sistema Red SUBE, que permite acceder a rebajas en la tarifa al realizar combinaciones de transporte público dentro del Área Metropolitana.

El mecanismo de Participación Ciudadana
El mecanismo de Participación Ciudadana estará disponible durante tres días hábiles (Luciano González)

Vale mencionar que en enero, las diferencias en las tarifas del transporte urbano a lo largo del país volvieron a ser marcadas. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), pocas ciudades mantienen el precio mínimo del pasaje de colectivo por debajo de los $1.000.

En la mayoría de los centros urbanos, el valor ya supera ese monto y en varias localidades el costo por viaje ronda o sobrepasa los $2.000.

El relevamiento, que abarca 64 jurisdicciones, identifica a Pinamar como la ciudad con la tarifa más elevada del país, con un mínimo de $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214).

Por el contrario, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA Nación) presenta la tarifa más baja, con $494, aunque ese esquema no corresponde estrictamente a una ciudad. Si se consideran solo los casos urbanos, el número de ciudades con pasajes bajo los $1.000 se limita a siete.

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620, con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.
  • La Rioja: $600, sin cambios en la tarifa.
  • Partido de la Costa: $698, sin aumento.
  • Villa Mercedes: $790, sin aumento.
  • General Pico: $800, sin aumento.
  • San Luis: $870, sin aumento.
  • Viedma: $980, sin aumento.

Es importante señalar que los motivos de estas diferencias suelen estar relacionados a volumen de pasajeros, nivel de subsidios y eficiencia operativa, entre otros.

En tanto, según destacó un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), mientras el boleto de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires se ajustó en enero por la fórmula IPC + 2% —lo que implicó un alza del 4,5% en enero—, las líneas interjurisdiccionales bajo jurisdicción nacional mantuvieron sin cambios su tarifa, luego del incremento del 9,7% aplicado en noviembre de 2025. Como resultado, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos registró el mes pasado una suba del 2,7 por ciento.

El instituto también indicó que desde diciembre de 2023 el presupuesto mensual que se debió destinar a transporte en el AMBA aumentó 965%, llegando en la actualidad a $85.438.

Temas Relacionados

colectivosboletosúltimas noticiastarifastransporte

Últimas Noticias

Luego de rezagos en 2025, qué aumentos salariales proyectan las empresas para este año

Una encuesta privada anticipó cómo será la política de las compañías en 2026, en un escenario de menor volatilidad

Luego de rezagos en 2025,

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras actualizan sus ofertas para captar fondos y competir con la inflación, con diferencias notables según el canal y la región

Plazo fijo: cuánto pagan los

Diez cuadras de cola y 3.000 curriculums para trabajar en un depósito: la imagen viral que expone la crisis de empleo

Miles de personas se congregaron frente a una empresa de Burzaco, al sur del conurbano bonaerense, para entregar su currículum en busca de un puesto en el sector logístico. Es un símbolo de la demanda laboral en la zona y del impacto de la recesión

Diez cuadras de cola y

Plan para “sacar los dólares del colchón”: los puntos clave de la medida y qué deben hacer los contribuyentes

La iniciativa ya está reglamentada y se espera un alto flujo de divisas que estaban fuera del sistema formal

Plan para “sacar los dólares

Uruguay gasta USD 500 por persona al año en bienes argentinos, más que Brasil, EEUU o China

Medido por habitante, el intercambio con el país vecino supera ampliamente al de los grandes mercados. Cuánto compran per capita otros destinos comerciales de la Argentina

Uruguay gasta USD 500 por
DEPORTES
La desopilante respuesta de Guillermo

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

El romance entre la leyenda de la NFL Tom Brady y una mujer 23 años menor causó furor durante una fiesta privada del Super Bowl

El escándalo que generó la presentación del nuevo equipo de la F1 durante el Super Bowl: un famoso director de Hollywood denunció plagio

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

TELESHOW
El rodaje en la costa,

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

Calu Rivero sorprendió al mostrar cómo convirtió la caja de su camioneta en cabina de DJ: “Ayer lo materialicé”

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay incorpora las pistolas taser

Uruguay incorpora las pistolas taser para la Policía como un nuevo armamento contra el crimen

Occidente necesita inmigrantes

El arte de convertir el caos en diálogo

Uruguay está recibiendo la mayor cantidad de cubanos de la historia

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón