El Gobierno busca subir la tarifa mínima de colectivo: a cuánto se iría el boleto en marzo

Según los cuadros tarifarios presentados, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero (Luciano González)

El Gobierno presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con la posibilidad de implementar nuevos valores en dos etapas, en febrero y marzo próximos.

La iniciativa abrió una instancia de Participación Ciudadana, que permite a la sociedad intervenir en el proceso de definición de tarifas mediante un mecanismo gratuito y abierto durante tres días hábiles. Para acceder, se deberá ingresar a la web “consulta pública”, pestaña “transporte público febrero”.

Según los cuadros tarifarios presentados, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero y subiría a $700 desde el 16 de marzo, siempre sujeto a los resultados de la consulta pública.

Primera propuesta de cuadro tarifario

Esta medida impacta en 104 líneas de colectivo que operan bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas que transitan más de una jurisdicción.

Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

“La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, señaló la Secretaría de Transporte.

Segunda propuesta de cuadro tarifario

Continúan vigentes los descuentos correspondientes a la Tarifa Social, que contemplan una reducción del 55 por ciento en el valor del boleto para sectores como jubilados, pensionados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

Además, se mantiene el sistema Red SUBE, que permite acceder a rebajas en la tarifa al realizar combinaciones de transporte público dentro del Área Metropolitana.

El mecanismo de Participación Ciudadana estará disponible durante tres días hábiles (Luciano González)

Vale mencionar que en enero, las diferencias en las tarifas del transporte urbano a lo largo del país volvieron a ser marcadas. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), pocas ciudades mantienen el precio mínimo del pasaje de colectivo por debajo de los $1.000.

En la mayoría de los centros urbanos, el valor ya supera ese monto y en varias localidades el costo por viaje ronda o sobrepasa los $2.000.

El relevamiento, que abarca 64 jurisdicciones, identifica a Pinamar como la ciudad con la tarifa más elevada del país, con un mínimo de $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214).

Por el contrario, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA Nación) presenta la tarifa más baja, con $494, aunque ese esquema no corresponde estrictamente a una ciudad. Si se consideran solo los casos urbanos, el número de ciudades con pasajes bajo los $1.000 se limita a siete.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620 , con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.

La Rioja: $600 , sin cambios en la tarifa.

Partido de la Costa: $698 , sin aumento.

Villa Mercedes: $790 , sin aumento.

General Pico: $800 , sin aumento.

San Luis: $870 , sin aumento.

Viedma: $980, sin aumento.

Es importante señalar que los motivos de estas diferencias suelen estar relacionados a volumen de pasajeros, nivel de subsidios y eficiencia operativa, entre otros.

En tanto, según destacó un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), mientras el boleto de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires se ajustó en enero por la fórmula IPC + 2% —lo que implicó un alza del 4,5% en enero—, las líneas interjurisdiccionales bajo jurisdicción nacional mantuvieron sin cambios su tarifa, luego del incremento del 9,7% aplicado en noviembre de 2025. Como resultado, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos registró el mes pasado una suba del 2,7 por ciento.

El instituto también indicó que desde diciembre de 2023 el presupuesto mensual que se debió destinar a transporte en el AMBA aumentó 965%, llegando en la actualidad a $85.438.