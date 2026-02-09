Economía

Cómo es el “tapón fiscal” que otorga el régimen simplificado de Ganancias para los controles de ARCA

La Ley de Inocencia Fiscal introduce una presunción de exactitud. De esta manera, el organismo recaudador solo puede impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa

Guardar
El “tapón fiscal” brinda un
El “tapón fiscal” brinda un blindaje jurídico inédito a los contribuyentes argentinos bajo el nuevo régimen Ganancias Simple

El “tapón fiscal”, implementado por la Ley 27.799 —conocida como de Inocencia Fiscal— a través del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta de protección para ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema introduce la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y abonadas bajo este régimen, lo que implica un blindaje jurídico sobre los períodos impositivos ya declarados y aceptados.

Quienes adhieren y cumplen con los requisitos del régimen adquieren el derecho a que sus declaraciones sean consideradas correctas y suficientes por ARCA. Esto significa que, una vez aceptada y abonada la declaración, ARCA no puede reabrir, ajustar ni cuestionar la determinación del impuesto en esos períodos, salvo que exista una “discrepancia significativa”. De esta forma, se abandona la antigua presunción de culpabilidad fiscal y se establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en el organismo recaudador.

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia tributaria. El objetivo central es la reparación histórica del ahorro nacional mediante la simplificación del sistema impositivo y la protección del ahorro formal. Las nuevas reglas buscan incentivar la reintroducción de fondos informales a la economía, lo que puede fomentar el consumo, la inversión y el acceso al crédito en el mediano y largo plazo.

El sistema incentiva la formalización
El sistema incentiva la formalización del ahorro y la reintroducción de fondos informales a la economía nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo de protección abarca tanto el Impuesto a las Ganancias como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos no prescriptos, incluso cuando el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con los requisitos fijados por la normativa. La presentación y el pago en término, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades dentro del plazo legal, activan automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.

El acceso al régimen está reservado a personas y empresas cuyos ingresos totales no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican individualmente por año y son independientes de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”. El sistema emite una constancia digital que acredita la incorporación al régimen y puede ser utilizada ante entidades financieras como antecedente favorable.

Solo quienes cumplen con los
Solo quienes cumplen con los límites de ingresos y patrimonio pueden acceder a la protección del régimen Ganancias Simple

Para conservar el blindaje, es necesario ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones legales. El falseamiento de datos o el incumplimiento de los requisitos implica la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Mientras se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales como consumidor final.

La declaración jurada simplificada se basa en un esquema precargado por ARCA, que el contribuyente puede revisar, ajustar o aceptar. Solo se permite impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa, definida por la existencia de una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto, la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (hoy $100 millones) o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto.

En todos los casos, la carga de la prueba corresponde a ARCA, que solo puede utilizar la información declarada, la que obre en su poder o la que provenga de terceros. Si la diferencia surge de un error subsanado espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal, no se abre impugnación.

La presunción de exactitud sobre
La presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas limita la capacidad de fiscalización de ARCA y otorga mayor certeza tributaria

La falta de presentación o el impago de la declaración jurada simplificada priva automáticamente al contribuyente del blindaje, habilitando la fiscalización plena. Si una impugnación de ARCA es revocada en sede administrativa o judicial, se restablece la presunción de exactitud y se considera que nunca debió abrirse la verificación sobre los períodos protegidos.

Cada año, al ratificar la permanencia y cumplir los requisitos, el nuevo período fiscal queda protegido, mientras que los anteriores pasan a integrar el conjunto de ejercicios blindados, salvo que exista una orden de intervención notificada sobre alguno de ellos.

Temas Relacionados

GobiernoLey de Inocencia FiscalAgencia de Recaudación y Control AduaneroARCAGanancias SimpleBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Inocencia fiscal: cómo deben hacerse las operaciones con los dólares del colchón y qué pasa con los monotributistas

El Gobierno reglamentó el decreto de la ley que, según consideran, significa “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”. Los detalles sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y las multas automáticas

Inocencia fiscal: cómo deben hacerse

Operación reservas: “todo marcha acorde al plan” del Banco Central para recuperar los activos externos

Compras de contado y la suba del oro contribuyeron a una mejora en la capitalización de la entidad en el inicio de 2026, para empezar a revertir el todavía negativo saldo de reservas netas

Operación reservas: “todo marcha acorde

Hubo algo de alivio para la soja: qué rendimiento se proyecta en cada zona

Las lluvias de los últimos días llegaron en un momento clave para la soja de primera en la región núcleo y permitieron frenar el deterioro, pero persisten dificultades

Hubo algo de alivio para

Pago al FMI: se usaron reservas del BCRA y se redujo a USD 651 millones la acumulación neta de dólares en lo que va del año

El jueves se confirmó que la compra de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a EEUU se hizo con USD 823 millones que salieron de la entidad. La meta de Economía para 2026

Pago al FMI: se usaron

Las consultoras insisten en que Argentina debe colocar deuda en el mercado internacional y aprovechar el mayor interés por Latinoamérica

Insisten en que debe hacer como Ecuador y aprovechar que la crisis en el norte aumentó el interés por la región. Anoche, en el overnite, el oro volvía a servir de refugio

Las consultoras insisten en que
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Hong Kong

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy

La belleza de la semana: “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci

En el desmontaje de la dictadura de Venezuela, el concepto de amnistía debe ser nulidad de acusaciones que violan derechos humanos