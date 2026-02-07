Economía

Alta expectativa: por aluvión de inscripciones, se cerró la acreditación a la “Argentina Week” que abrirá Javier Milei en Nueva York

Se lo confirmaron el J.P.Morgan y el Bank of America al embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford. Al superarse el “aforo permitido” se cerró incluso la lista de espera

El embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, informó hoy que los bancos J.P.Morgan (el más grande de Estados Unidos) y Bank of America (BOfA) le informaron que la cantidad de inscriptos confirmados a la Argentina Week que tendrá lugar del 7 al 9 de marzo en Nueva York “superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en ambas instituciones. En consecuencia, se dispuso el cierre del proceso de acreditaciones, del formulario de inscripción y también de la lista de espera”.

En un posteo en la red social X Oxenford agradeció “el enorme interés que generó Argentina Week”, algo que probablemente recibió un empujón adicional con la firma del acuerdo bilateral sobre comercio e inversiones que el jueves suscribieron en Washington el canciller argentino, Pablo Quirno, y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer.

“Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas. Esperamos que sea un gran éxito y ojalá podamos, dentro de un año, organizar una edición aún más amplia, así como ver florecer eventos paralelos impulsados por otros actores del ecosistema”, escribió Oxenford, quien también señaló que la lista de espera, que también debió cerrarse, “incluyó un número significativo de Chairmen y CEOs globales de altísimo nivel, a quienes agradezco especialmente su interés y entusiasmo por la nueva Argentina”.

El canciller Quirno y el
El canciller Quirno y el representante comercial de EEUU, Greer, al firmar el acuerdo bilateral de comercio e inversiones

A la vez, el representante del gobierno argentino en Washington anticipó que habrá una segunda edición del evento al afirmar que aquellos que no puedan participar en esta edición “han sido especialmente considerados para la próxima Argentina Week.

Oxenford agradeció al J.P.Morgan, el BOfA y Kaszek (una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah, Nicolás Szekasy cofundadores y , respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre) por su rol como coorganizadores, así como a los partners o socios del evento, que incluyeron a Citibank, la US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham Argentina) y la Sociedad y el Consejo de las Américas, editores de la centenaria publicación Foreign Affairs, la más tradicional y representativa del establishment de política exterior y negocios internacionales de los Estados Unidos.

No faltó, claro está, “un reconocimiento muy especial” al presidente Javier Milei, al canciller Quirno y a todo el gabinete argentino por el apoyo a la iniciativa.

Semanas atrás, Oxenford había afirmado que la “Argentina Week” será “el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina”. Además, en una entrevista radial el embajador señaló que la Argentina “dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado: pasamos de la curiosidad al respeto”.

Empresarios, CEOs, Fondos de Inversión

El evento reunirá a más de 200 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión con interés en distintos sectores estratégicos. “Casi la mitad de los participantes son CEOs de compañías globales con interés en invertir en Argentina en sectores clave como energía, minería, agrotecnología, nuclear e infraestructura”, detalló.

Oxenford, cuando presentó sus cartas
Oxenford, cuando presentó sus cartas credenciales a Donald Trump

El 24 de enero, cuando Oxenford confirmó la participación del presidente Javier Milei, este había reposteado la publicación del embajador, acompañado de un breve texto: “Tomar nota”.

Aquella vez, Oxenford subrayó: “alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos”.

Según el embajador, las reformas impulsadas por Milei captaron la atención internacional y su presencia en la Argentina Week fue determinante para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y precisó que participarán más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión”.

