Economía

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 1

La programación de las fechas para percibir haberes responde a una segmentación que tiene en cuenta el tipo de prestación y busca otorgar previsibilidad a beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES para febrero 2026 organiza las fechas según la terminación de DNI de cada beneficiario (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el calendario de pagos para febrero de 2026, un esquema que determina las fechas de cobro de cada prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mecanismo busca garantizar que millones de personas puedan acceder a sus haberes y asignaciones de manera ordenada, evitando aglomeraciones y facilitando la atención en entidades bancarias y puntos de pago.

Para quienes tienen el DNI terminado en 1, las fechas de cobro presentan particularidades según el tipo de prestación. Esta segmentación responde a la lógica habitual del organismo, que establece días específicos para cada grupo con el fin de evitar demoras y congestiones.

Jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados con
Los jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 1 cobrarán el 10 de febrero, mientras quienes superan el mínimo recibirán el pago el 23 (ANSES)

En el caso de jubilaciones y pensiones, el calendario distingue entre quienes perciben el haber mínimo y aquellos cuyos ingresos superan ese monto. Los jubilados y pensionados que reciben la prestación mínima y tienen DNI finalizado en 1 podrán cobrar el 10 de febrero de 2026. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 0 o 1, accederán a su pago el 23 de febrero. Esta diferenciación se implementa para organizar los pagos en etapas y facilitar el flujo de beneficiarios en los bancos.

El calendario de ANSES para jubilaciones y pensiones también contempla las demás terminaciones de DNI, avanzando de manera progresiva y considerando feriados y fines de semana para evitar retrasos en el acceso a los fondos. La modalidad escalonada es una estrategia que el organismo aplica en todas sus prestaciones, incluyendo pensiones no contributivas y asignaciones familiares, para optimizar la atención y minimizar inconvenientes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo para quienes tienen DNI finalizado en 1 se pagarán el 10 de febrero de 2026

En lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el pago correspondiente a febrero de 2026 para DNI terminados en 1 se efectúa el 10 de febrero. El calendario oficial de ANSES detalla una fecha diferente para cada terminación de documento, manteniendo el mismo esquema de escalonamiento que en las jubilaciones y pensiones. Este sistema permite que los hogares beneficiarios puedan planificar con antelación el cobro de sus prestaciones y organizar su economía familiar.

La AUH y las asignaciones familiares constituyen uno de los pilares centrales de la protección social en Argentina, alcanzando a millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El cronograma se difunde anticipadamente para que cada familia pueda prever el ingreso de estos fondos.

Asignación Por Embarazo

En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, el pago para quienes tienen DNI finalizado en 1 está programado para el 11 de febrero. Esta prestación sigue el mismo criterio de organización por terminación de DNI, permitiendo un acceso ordenado a los fondos y evitando aglomeraciones en los puntos de cobro.

Para el resto de las terminaciones de documento, la fecha de pago de la AUE se define en días sucesivos, siempre bajo la lógica de escalonamiento que rige el calendario de ANSES. Las fechas exactas pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo, lo que ofrece previsibilidad y transparencia a las beneficiarias.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal y
La Asignación por Prenatal y Maternidad para DNI terminados en 0 y 1 se efectiviza el 11 de febrero, extendiéndose para otras terminaciones hasta el 12 de marzo

El calendario de Asignación por Prenatal y Maternidad también se estructura según la terminación del DNI. Para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, el pago se realiza el 11 de febrero. En el caso de la prestación por maternidad, los pagos se distribuyen entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, contemplando todas las terminaciones de documento. Este beneficio está orientado a acompañar económicamente a las trabajadoras registradas durante el embarazo y el período posnatal, y su abono escalonado garantiza el acceso ordenado a los recursos.

Pensiones No Contributivas

Las pensiones no contributivas con
Las pensiones no contributivas con DNI que culminan en 0 y 1 reciben el pago el 9 de febrero, y las asignaciones vinculadas van del 9 de febrero al 12 de marzo

Las pensiones no contributivas y otros beneficios presentan, a su vez, fechas diferenciadas. Para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, el pago correspondiente se efectúa el 9 de febrero. Las asignaciones familiares asociadas a estas pensiones se abonan a todas las terminaciones de documento entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En el caso de los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción, ANSES establece un rango de fechas que va del 10 de febrero al 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento.

Desempleo

El pago de la prestación
El pago de la prestación por desempleo se realizará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día según el cronograma oficial (ANSES)

Para la prestación por desempleo, el pago se efectúa del 24 de febrero al 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día, según el cronograma publicado por el organismo.

Quienes necesiten consultar el calendario completo de pagos pueden hacerlo en el sitio oficial de ANSES, por teléfono o en las delegaciones habilitadas en todo el país. Es recomendable verificar regularmente el calendario, ya que pueden producirse modificaciones ante la existencia de feriados, paros bancarios o situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento normal de los pagos.

El cronograma de pagos de ANSES representa una herramienta clave para la organización financiera de millones de personas, entre ellas familias, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El organismo actualiza de manera periódica la información y comunica cualquier cambio relevante a través de sus canales oficiales y los principales medios de comunicación.

