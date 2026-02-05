Una prestamista histórica se achica y transfiere su negocio, sucursales y clientes a Banco Columbia

La financiera pertenece a Galeno Capital, el vehículo de inversión del grupo de salud de Julio Fraomeni (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de servicios financieros Efectivo Sí vendió 17 sucursales a Banco Columbia. La operación, concretada a fines de enero, pero informada este jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV), incluye locales, mobiliario y la cartera de clientes personas humanas, junto con sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos y demás operaciones activas en esos puntos de atención.

El acuerdo, además, contempla que Banco Columbia podrá adquirir ciertos préstamos y plazos fijos de otras sucursales que no forman parte de la transferencia principal.

La transacción, aclara el escrito que envió Banco Columbia al ente regulador local, se realizará mediante transferencia parcial de fondo de comercio, acorde a la Ley 11.867 y la normativa vigente del Banco Central.

Efectivo Sí pertenece a Galeno Capital, el vehículo de inversión del grupo de salud liderado por Julio Fraomeni, uno de los principales empresarios del sector de la medicina prepaga, dueño del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, Galeno ART, Galeno Salud, entre otros activos.

La financiera, que según establece su página web se orienta a satisfacer las necesidades financieras del sector no bancarizado de la población y ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes, forma parte del grupo desde enero de 2017, cuando Fraomeni la compró al Grupo Galicia.

Para ese entonces, Compañía Financiera Argentina -la razón social legal de Efectivo Sí- tenía 94 sucursales distribuidas en 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, unos 550.000 clientes y $8.000 millones en préstamos netos. Era, además, la compañía financiera más grande del sistema argentino, con un 24% de participación de mercado en préstamos de su segmento.

En noviembre del año pasado, Efectivo Sí ya había cerrado nueve sucursales y despedido a cerca de 20 empleados en distintas provincias. Entre los locales que dejaron de operar estaban oficinas del Microcentro porteño, Ushuaia, Cutral-Có, Tucumán, San Luis y Río Gallegos.

Previo a esa decisión, a comienzos de octubre de 2025, la financiera había dejado de otorgar préstamos, según consta en registros periodísticos. La falta de crédito se atribuía, en ese momento, a la suba de tasas de interés y a los encajes bancarios, que complicaron el fondeo necesario para prestar a su base de clientes, principalmente personas de ingresos medios. Esta dificultad se dio, a su vez, en la previa a las elecciones Legislativas.

No obstante, la firma todavía ofrece préstamos online en su página web con montos que van desde los $4.000 hasta los $12.000.000, plazos de hasta 60 meses y Tasa Efectiva Anual (TEA) que van del 48% al 824%, lo que demuestra la alta volatilidad del segmento en el que operaba.

Las fintech crecen en detrimento de las prestamistas tradicionales

La venta de sucursales por parte de Efectivo Sí se produce en un contexto donde las fintech y billeteras digitales captaron gran parte del mercado que antes dependía de entidades financieras tradicionales.

De hecho, las plataformas tecnológicas captaron a los usuarios que antes recurrían a redes físicas y procesos presenciales, al punto que, hoy, más del 75% de los argentinos mayores de 18 años utiliza al menos una billetera digital.

Según información oficial, el ecosistema fintech alcanzó a inicios de 2025 los casi 30 millones de usuarios con cuentas virtuales, con adopción masiva tanto en jóvenes como en adultos mayores, ya que el 42% de los mayores de 60 años ya usa estas plataformas. En volumen de transacciones, el uso de billeteras digitales supera al de tarjetas de débito y crédito.

De acuerdo con un informe del Banco Central, actualmente hay 37,5 millones de personas físicas con al menos una cuenta de pago. De ese total, 26,9 millones combinan cuenta bancaria (CBU) y cuenta virtual (CVU). Otros 8,6 millones tienen solo cuentas bancarias y 2 millones solo cuentas virtuales. Así, el 71,7% de los usuarios financieros utiliza ambos tipos de cuentas, mientras que tres años atrás ese porcentaje llegaba al 50%.

La expansión de estos servicios, en su mayoría gratuitos, permite que los usuarios elijan lo que más les conviene sin comprometerse. Algunos abren una cuenta solo para aprovechar una promoción o realizar una operación puntual.

Plataformas como Mercado Pago y Ualá ofrecen pagos, transferencias, tarjetas virtuales y préstamos personales sin sucursales físicas, lo que deja obsoleto el negocio de prestamistas tradicionales, que dependían de oficinas y fondeo clásico para operar. Los servicios de bancos y billeteras digitales se parecen cada vez más, y ambos buscan combinar la seguridad y el alcance de la banca tradicional, con la rapidez y comodidad de las plataformas digitales.