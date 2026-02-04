Economía

Semáforo de actividad: cuáles fueron los sectores que más crecieron y los que más cayeron en 2025

Intermediación financiera lideró el crecimiento y la industria manufacturera atravesó una nueva fase recesiva, en un contexto de resultados dispares entre los distintos rubros

Guardar
La industria manufacturera fue la
La industria manufacturera fue la más golpeada de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía argentina cerró 2025 con un desempeño desigual entre los sectores que componen el entramado productivo local. A pesar de que el nivel de actividad general mostró un avance del 4,1% respecto a noviembre de 2023, solo cuatro rubros lograron crecer por encima del promedio. Así lo reflejó un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que analizó uno por uno los resultados de los principales sectores económicos del país.

Según se desprende del relevamiento, durante el segundo año de la gestión de Javier Milei la economía acumuló un período de diez meses sin crecimiento significativo. Es por eso que la mayoría de los sectores terminó el año con caídas o con niveles de actividad similares a los de 2024, en un escenario todavía atravesado por el ajuste macroeconómico, la caída del consumo interno, la apertura de las importaciones y un menor nivel de inversión.

En ese marco, solo cuatro sectores lograron destacarse. La intermediación financiera encabezó el crecimiento en 2025, con un avance del 14,2%, impulsada por la estabilización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y una incipiente recomposición del crédito.

Le siguieron la minería, que creció 6,9% impulsada por los proyectos que se inscribieron en el RIGI, y la agroindustria, con una mejora del 4,8%, favorecida por mejores condiciones climáticas tras la sequía del año previo y un mayor volumen de producción.

La minería fue una de
La minería fue una de las actividad que creció por encima de la media en 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Hacia el cierre del año, también se observó un repunte del turismo interno, que mostró un crecimiento del 7,6% en el último tramo de 2025. De acuerdo al informe, la recuperación estuvo vinculada a la demanda doméstica, en un contexto de menor inflación y cierta recomposición del poder adquisitivo luego de las elecciones legislativas de septiembre y octubre del año pasado.

El análisis también señaló que varios sectores acumularon dos años consecutivos de retroceso. Entre ellos se encuentran los productos metálicos, la producción automotriz, la fabricación de maquinaria y equipos y los productos minerales no metálicos, que no lograron recuperarse tras el fuerte ajuste de 2024.

Por el contrario, algunos rubros sí lograron sostenerse o mostrar mejoras en el período 2024-2025. En ese grupo aparecen la refinación de petróleo y derivados, con un crecimiento acumulado del 7,6%, alimentos y bebidas, con una suba del 4,6%, otros equipos de transporte, con 1,5%, y productos de tabaco, con 1,3 por ciento.

Las razones detrás del crecimiento

En todos los casos, el crecimiento estuvo asociado a factores específicos, como mejores precios relativos, mayor volumen exportable o cambios en el contexto macroeconómico que favorecieron determinadas actividades. Sin embargo, el informe aclaró que se trató de mejoras puntuales y no de una recuperación generalizada del conjunto de la economía.

El resto de los sectores económicos tuvo un año más complejo. Particularmente, la industria manufacturera, que cerró 2025 con un balance negativo en la mayoría de sus ramas. Según el relevamiento del IERAL, solo cuatro de los 16 subsectores industriales lograron mejorar su nivel de actividad, mientras que el resto mostró caídas interanuales.

La refinación de petróleo y
La refinación de petróleo y derivados es uno de los sectores que se encuentran en mejor situación relativa según IERAL

Entre los rubros industriales que registraron subas se destacaron otros equipos de transporte, con un crecimiento del 7,4%, la refinación de petróleo y combustibles, que avanzó 5,6%, los productos de tabaco, con una mejora del 4,6%, y el complejo de madera, papel, edición e impresión, que creció 1,5%.

En contraste, la producción textil fue la más golpeada, con una caída del 27,9 por ciento, junto con la producción de vehículos , que tuvo una baja del 18,8%, productos metálicos (-15,7%), máquinas y equipos (-14,4%) y prendas de vestir (-13,1).

Entre los factores que explicaron el desempeño dispar de la industria, el estudio enumeró la debilidad del consumo, la menor demanda interna y las dificultades para competir frente a productos importados en algunos segmentos. A eso se sumaron los costos financieros y la cautela empresaria a la hora de encarar nuevas inversiones en un contexto todavía incierto.

En sus conclusiones, el informe del IERAL remarcó que el desempeño sectorial de 2025 dejó en evidencia una economía fragmentada, con pocos ganadores claros y una mayoría de actividades que no logró despegar. En ese escenario, la mejora del nivel de actividad dependió más de factores puntuales que de una recuperación amplia y sostenida.

De cara a 2026, el estudio señaló que el principal desafío será ampliar la base de sectores en crecimiento y consolidar un escenario más equilibrado. La evolución de la inversión, el crédito y el consumo interno aparecerán como variables clave para determinar si la recuperación logra extenderse más allá de los sectores que hoy lideran el ranking.

Temas Relacionados

ieralsectores economicosoil&gasmineriapetroleoindustria manufactureratextilproduccionultimas noticias

Últimas Noticias

Comercio exterior: la cantidad de productos importados creció tres veces más que las exportaciones en 2025

Impulsadas por los bienes de consumo y vehículos, las importaciones crecieron un 30,5% en 2025, triplicando el avance de las cantidades exportadas

Comercio exterior: la cantidad de

Caputo reconoció que las tasas de interés “están altas” y pronosticó cuándo empezarían a bajar

El ministro de Economía atribuyó el incremento de los rendimientos a la volatilidad preelectoral. La semana que viene, deberá enfrentar vencimientos de deuda en pesos por casi $10 billones

Caputo reconoció que las tasas

Boom de los SUV: el segmento ya alcanzó el 35% del mercado y podría terminar 2026 como líder en ventas de autos 0 km

En tres años pasaron de ser el segmento más chico al que domina los patentamientos. En enero hubo 4 modelos entre lo 10 autos más vendidos y a fin de año tendrán dos vehículos peleando por el número 1 absoluto en Argentina

Boom de los SUV: el

Argentina participa de una cumbre global de minerales críticos que convocó Estados Unidos para limitar la influencia de China

El canciller Quirno fijará hoy la posición del gobierno en un foro multilateral que ratificará la decisión política de Trump de construir una alianza estratégica para contener la influencia de Beijing en un mercado clave para la economía mundial

Argentina participa de una cumbre

Tras la polémica con el Indec, el Banco Central utilizará su propio índice para definir el nivel de emisión monetaria

Se trata de la inflación subyacente, una medición que surge a partir de los datos que difunde el organismo estadístico. El objetivo es quitar los elementos más volátiles que hacen difícil determinar la velocidad de suba de los precios

Tras la polémica con el
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Tras la tensión arancelaria, Estados

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”

“Caso Kener”: la muerte de un joven autista que conmovió a Nicaragua

Los ancianos de Kiev tiemblan por las temperaturas gélidas tras los nuevos ataques rusos a la calefacción: “Nos costará sobrevivir”

En medio de la crisis energética y los apagones diarios, Cuba registró un récord de temperatura mínima de 0ºC