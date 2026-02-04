Economía

El dólar operó estable y se mantiene un 8,5% por debajo del techo de las bandas

La divisa siguió a $1.465 en el banco Nación y subió a $1.447,50 en el mercado mayorista, con un monto negociado en torno a USD 400 millones

Todas las cotizaciones del dólar
Todas las cotizaciones del dólar operan debajo de 1.500 pesos.

El dólar se mantuvo estable este miércoles con escasas oscilaciones y con todas las cotizaciones operadas por debajo de los 1.500 pesos.

Con un monto operado de USD 378,205 millones en el segmento de contado, un nivel aceptable dada la estacionalidad del verano, el dólar mayorista subió 1,50 peso o 0,1% a $1.447,50, aún por debajo de los $1.455 del cierre de 2025.

El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas de flotación cambiaria en los $1.579,95, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 132,45 pesos o un 8,5% de ese límite.

Además, los dólares financieros son negociados debajo de los $1.500 por segundo día, con un “contado con liquidación” en los $1.498 y el dólar MEP a $1.469, lo que deja a todas las cotizaciones bien alineadas dentro de las bandas oficiales y con escasa brecha de 3,5 por ciento.

El dólar al público terminó sin variación, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras promedió $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra.

“Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró USD todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de USD 54 millones”, estimó Max Capital.

“Si en febrero Argentina sigue comprando reservas sin presionar el techo de la banda y al mismo tiempo mantiene el superávit fiscal, la dirección del riesgo país debería seguir siendo a la baja. Esa es la parte que depende de la política local. De todos modos, la mejora se explica en torno a un 70% por factores internos y un 30% por el contexto global, por lo que no depende exclusivamente de las decisiones domésticas”, señaló Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group,

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, enfatizó que “el BCRA continua comprando dólares en el MULC y suma ya más de USD 1.250 millones en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año”.

“A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales. En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre”, sumó Franco acerca de las fuentes de divisas que podrían motorizar la acumulación de reservas internacionales.

“En busca de avanzar en la estrategia de acumulación de reservas, los inversores esperan poder contar con una ‘hoja de ruta’ respecto a la estrategia que se aplicará para atender los vencimientos de deuda en dólares de este año y también el 2027, ya que anticipar el roll-over sería importante ante la habitual mayor cautela que activan las elecciones", aportó el economista Gustavo Ber.

“En medio de ligeras oscilaciones -y alrededor de los $1.450- continúa el dólar mayorista mientras el BCRA sigue hilando sucesivas compras. Ello se debe a que continúa aprovechando el escenario de mayor oferta privada de divisas, principalmente de emisión de ON (Obligaciones Negociables) en el exterior aún pendientes de liquidación, a la espera de evaluar cómo continuará este mes la demanda de dinero, crucial a fin de poder anticipar la dinámica de las tasas en pesos que siguen elevadas”, concluyó el titular del Estudio Ber sobre la dinámica del mercado cambiario.

