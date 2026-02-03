Cuánto cuestan los 10 autos más accesibles del mercado, cómo son sus precios en Brasil y qué país es más barato

Con menos impuestos y mayor competencia, los autos argentinos se acercan a un precio similar al que tienen en Brasil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las bajas de algunos tributos que impactaban directamente en el valor de los autos tanto nacionales como importados, permitió que durante los primeros meses de 2025 algunos modelos tuvieran baja de precio directos y otros relativos en función de la inflación.

Sin embargo, durante todo el año, lo que más fuertemente impactó en los precios de los autos 0 km en Argentina fue la mayor competencia originada por dos variables esenciales como fueron la eliminación de la primera escala del impuesto al lujo, que empujó a la baja de precios de los modelos de la franja media comprimiendo las listas contra los autos más accesibles; y la apertura misma a nuevos modelos que empezaron a llegar con valores más adecuados al no pagar más el impuesto PAIS.

Es una práctica habitual comparar los precios de los autos nuevos en Argentina con los de los países vecinos, por la sola proximidad y pertenencia a la misma región. Para realizar un análisis objetivo, las comparaciones con otros países de la región puede arrojar resultados muy distintos. En Uruguay, Paraguay y Chile, los sistemas impositivos y arancelarios son mucho más abiertos, ya que no existe la necesidad de proteger una industria automotriz local, como sí sucede en Argentina y Brasil.

Al no existir arancel de importación, los autos brasileños compiten con los argentinos directamente en ambos mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Similitudes con Brasil pero no con Chile

Aún así, la carga impositiva en Brasil es menor, ya que no tienen Ingresos Brutos que escala en todos los niveles sino que aplica solo al último. Esto significa que es menor no sólo para las exportaciones sino también para el mercado local, por lo cual, aunque con contextos similares, los precios en el principal socio de Argentina en comercio de automotores son en general algo más bajos.

De todos modos, con precios argentinos adecuándose a la demanda actual y un dólar estable con tendencias periódicas a bajar la cotización oficial, para poder medir cuánto más caros siguen siendo los autos argentinos hay que comparar el precio en dólares en ambos mercados.

Cuánto costaban los 10 autos más baratos un año atrás y ahora es la primera comparación para entender la adecuación o no que hayan tenido a la nueva situación competitiva. Se toma la referencia del precio de enero y del dólar oficial del 31 de enero, ya que todavía no están todas las listas de precios de febrero en el mercado argentino.

También se incluye el Volkswagen Polo en la lista porque aunque no está entre los 10 más baratos, por volumen de ventas es representativo para la comparación de precios.

El Renault Kwid es el auto más barato en Argentina. Su precio es de USD 17.400

Los precios en dólares

El Renault Kwid es el auto más barato del mercado con un precio al 31 de enero de $25.540.000 que en dólares representan 17.433 dólares. Ese auto en Brasil, país en el que se fabrica, cuesta actualmente 14.572 dólares.

El segundo auto más barato del Argentina es el Fiat Mobi, también brasileño. En el mercado argentino tiene un precio de $27.210.000, equivalentes a 18.573 dólares. En Brasil ese auto tiene un precio de 15.739 dólares.

En tercer lugar aparece el primer modelo del segmento B. Es el Hyundai HB 20, fabricado en Brasil, que hoy cuesta $27.600.000, es decir 18.840 dólares. Sin embargo, no es posible hacer la comparación con el mercado brasileño, porque el HB20 en ese país tiene motor turbo y en Argentina es un atmosférico 1.6 litros.

Cuarto está el Fiat Cronos, el auto argentino más accesible del mercado. Su precio de $30.960.000 equivale a 21.133 dólares. Ese mismo auto, exportado a Brasil, en ese mercado se vende en USD 21.109, es decir casi al mismo precio que en Argentina.

El Fiat Cronos es el auto argentino más barato y se vende en el mismo precio en ambos mercados

El quinto modelo más accesible en el mercado argentino es el Citroën C3, también de origen brasileño. Su precio de lista para la versión de entrada de gama es de $31.040.000 equivalentes a 21.188 dólares. En su país de origen se vende en 16.350 dólares.

Otro Citroën con la misma plataforma pero con carrocería B-SUV es el que ocupa el sexto puesto. Se trata del Basalt, que llega a Argentina importado desde Brasil y tuvo un precio de lista en enero de $31.930.000, es decir 21.795 dólares. En el vecino país se vende en 17.906 dólares.

El Peugeot 208 es el siguiente auto argentino en la lista de los modelos más baratos del mercado. El precio de la versión de entrada de $31.040.000 esquivale a 21.188 dólares. Al igual que el Cronos, ese auto en Brasil se vende más barato que en Argentina, pero a un precio mucho más cercano de 19.813 dólares.

El Toyota Yaris es otro modelo que no puede compararse entre los mercados de Argentina y Brasil, ya que en su país de origen ya no es comercializa sino que se produce únicamente para exportar. En Argentina, el Yaris hatchback de acceso cuesta $33.285.000 o 22.720 dólares. Pero para tener una relación de precios de Toyota en Argentina y Brasil, el Corolla Cross híbrido argentino cuesta USD 42.735 y en Brasil 40.720 dólares.

El Chevrolet Onix cuesta casi USD 2.000 menos que un año atrás, y su precio es similar al de Brasil

El Chevrolet Onix es un caso especial. Durante 2025 bajó de precio relativo por lo que el modelo que en enero del año pasado costaba USD 23.600 y hoy se vende en Argentina en $31.505.900, es decir en 21.506 dólares. El auto se fabrica en Brasil con la misma configuración, y en ese mercado se vende en un precio bastante cercano de 18.850 dólares.

Por último está el caso del Volkswagen Polo, que como se dijo, no está entre los 10 autos más baratos pero es un referente por participación en el mercado. El año pasado el Polo Track era el auto de acceso de Volkswagen, pero desde septiembre de 2025 pasó a ser el VW Tera.

Tomando ambos modelos como referencia, el Polo tiene un precio actualizado es de $37.195.550 o USD 25.389, mientras que el Tera hoy cuesta $36.391.350 o 24.841 dólares. En Brasil, el Polo base tiene un precio de USD 20.924 y el Tera de acceso cuesta 19.560 dólares.