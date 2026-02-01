Riesgo país, mercado de capitales y vencimientos de deuda: ¿Argentina seguirá el camino de Ecuador?

Argentina's President Javier Milei and his Ecuadorean counterpart Daniel Noboa pose for a photograph at the Casa Rosada presidential palace, in Buenos Aires, Argentina, in this undated handout image, obtained by Reuters on August 21, 2025. Argentina Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

Aunque la propuesta de dolarizar la economía, como en su momento había hecho Ecuador, fue central en la campaña electoral 2023 del hoy presidente Javier Milei, ya poco se habla sobre el tema, que quedó envuelto en conceptos como “dolarización endógena” y “competencia de monedas”.

Sin embargo, una reciente acción del gobierno ecuatoriano que encabeza el presidente Daniel Noboa, afín a Milei, como evidencia la foto de arriba, fue interpretada como un anticipo de lo que podría hacer el gobierno argentino para afrontar los vencimientos de deuda en dólares del próximo 9 de junio, unos USD 4.500 millones “brutos”.

Así al menos lo interpretó Quantum en un análisis titulado: “Reciente emisión de deuda de Ecuador: ¿Sigue Argentina?”.

El lunes pasado Ecuador colocó deuda en el mercado internacional por USD 4.000 millones, en una operación varias veces sobre-suscripta, al punto que recibió ofertas por USD 18.000 millones.

“El objetivo fue recomprar bonos con vencimientos en 2030 y 2035, reduciendo costos y extendiendo plazos. La operación se estructuró con la emisión de dos bonos, uno con vencimiento en 2034 por USD 2.200 millones y otro en 2039 por USD 1.800 millones. Al martes 28 de enero, los rendimientos eran 8,43% anual -duration de 5,6- y de 8,79% -duration de 7,57-, respectivamente. Ecuador sale a colocar deuda internacional luego de 7 años de no haber realizado operaciones en el mercado voluntario. Este evento podría abrir un nuevo canal financiero para el soberano argentino, lo cual, de concretarse, bajaría su dependencia a la asistencia extraordinaria de organismos internacionales y de países”, dice el más reciente informe semanal de la consultora.

Diferencias, parecidos y necesidades

Quantum destaca algunas diferencias. Por caso, que la economía ecuatoriana es un quinto de la argentina, tiene una matriz productiva muy apoyada en la industria petrolera y un sistema financiero dolarizado. Pero también que ambos países “comparten episodios de gran incertidumbre política y defaults de la deuda pública -son los únicos dos países que defaultearon sus deudas en 2020”.

Otra similitud es que se cuentan entre los países que más veces recurrieron al FMI, aunque allí también hay “diferencias y particularidades”, dice el informe. Al respecto, recuerda que en 2021 Ecuador llegó a un acuerdo con el FMI por un programa que fue bien recibido, un caso muy distinto al programa de Argentina de 2022.

La cuestión es que desde fines de 2023 la correlación entre los niveles de riesgo-país de la Argentina y Ecuador es clara, como muestra un gráfico del informe (ver arriba).

Quantum precisa que el próximo 9 de julio el gobierno de Milei debe afrontar vencimientos de deuda soberana “por alrededor de USD 4.500 millones (brutos)” y enlaza esa cuestión con la decisión del BCRA de comprar -y acumular- reservas internaciones por más de USD 1.000 millones realizadas en enero, que contribuyó a que el riesgo país perforara los 500 puntos básicos, no muy lejos de los 414 puntos de riesgo país de Ecuador. De cualquier manera, acota, “el spread de la deuda soberana de Argentina sigue siento alto si se lo compara con otros países de la región, como el de Brasil, actualmente por debajo de 200 puntos.

Ventana de oportunidad

Lo más importante, según el informe, es que la operación ecuatoriana muestra la existencia de una “ventana de oportunidad” y genera expectativas sobre la posibilidad de que Argentina siga el mismo camino, algo que desde hace varios años no estaba disponible. “De ser así -concluye- la baja del riesgo país podría también profundizarse, generando un círculo virtuoso en esta materia”.

Los bonos ecuatorianos tienen rendimientos de 8,75 y 9,25% y los ingresos se usarán para recomprar bonos precios, en particular “notas” que venden en 2030 y 2035. La calificadora Standard & Poor’s asignó un ranking “B-/B” a la emisión, con un panorama “estable”.

En la Argentina, voceros del gobierno dicen que no hay apuro por emitir y que la meta es llegar antes a un riesgo-país inferior a 400 puntos. Mientras tanto, el Banco Central sigue acumulando reservas, favorecido por compras “en bloque” de dólares de las emisiones de bonos corporativos y provinciales, que establecen e implican un riesgo país estimado entre 430 y 450 puntos básicos. En la semana que pasó, Córdoba emitió un bono por USD 800 millones a 9 años, con una tasa anual del 8,95%. Parte de los fondos se destinará recomprar deuda de corto plazo, una estrategia similar a la de Ecuador.