Economía

Según el índice Big Mac, el peso argentino está 10,6 por ciento subvaluado

Aunque la moneda del país llegó a estar muy sobrevaluada, la medición de The Economist arroja que desde mediados de 2025 pasó a estar depreciada. Pero la versión “gourmet” del índice arroja aún una sobrevaluación del 19,8 por ciento

Guardar
Hamburguesa estilo Big Mac (ShutterStock)
Hamburguesa estilo Big Mac (ShutterStock)

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el peso argentino tuvo tendencia a apreciarse, en el sentido de que el ritmo del 2% al que se devaluaba su valor oficial respecto del dólar era muy inferior a la tasa de inflación, algo que llevó a mediados de 2024 y a principio de 2025 a notables grados de encarecimiento en dólares del país, incluido el del precio del famoso sandwich “Big Mac” (solo, no en combo) de la cadena de los arcos dorados hamburguesa.

Según el Índice Big Mac que desde 1986 elabora y publica dos veces al año la revista inglesa The Economista, esa tendencia llegó a poner al peso argentino en el podio (junto al franco suizo y el peso uruguayo) de las monedas más sobrevaluadas del mundo.

Eso cambió ya a mediados del año pasado, cuando el peso pasó de ser la segunda moneda más apreciada del mundo (en enero de ese año) a estar subvaluada.

El índice Big Mac compara el precio de la reconocida hamburguesa en diferentes países. Según su lógica, la moneda de un país está “correctamente” valuada cuando su tipo de cambio respecto al dólar permite igualar el precio del Big Mac (también en dólares) en EEUU.

Según el reciente relevamiento del semanario inglés, que en la Argentina promedia el peso del Big Mac en cuatro ciudades del país, el famoso sándwich (vale la pena repetirlo: solo, no en combo) es de 8.000 pesos. Como en EEUU el mismo sándwich cuesta 6,12 dólares, el tipo de cambio que igualaría el precio en dólares en ambos países es de $1.307,19, inferior al tipo de cambio oficial de $1.445,76 que compiló The Economist, de lo que se sigue que el peso argentino debería valer más, exactamente $1.445,76 y que el tipo de cambio actual implica una subvaluación del 9,6 por ciento.

infografia

El Índice Big Mac se basa en la teoría de “Paridad de Poder Adquisitivo” desarrollada en el siglo XIX por el economista sueco Gustav Casel, según la cual una moneda está “alineada” con otra si permite comprar una misma canasta de bienes al mismo valor, expresado en cualquiera de las dos monedas.

El índice, al tomar un bien simple, idéntico en cualquier país del mundo, permite testear la teoría sin recurrir a índices de precios basados en distintas canastas de consumo.

The Economist también elabora una versión “gourmet” del índice, que tiene en cuenta el llamado “efecto Balassa-Samuelson” (por Bela Balassa, economista húngaro, y Paul Samuelson, premio Nobel de Economía 1970) que postula que los cálculos deben ajustarse en función del PBI por habitante de los países, pues en los más ricos los bienes tienden a ser más altos, debido a su mayor riqueza y productividad. En ese caso, la medición arroja que el peso argentino en la Argentina está todavía 19,8% sobrevaluado. Según esa medición, no es que el Big Mac esté muy caro en dólares, sino que está caro en relación al nivel de desarrollo e ingresos de la Argentina.

El Big Mac, del yen al yuan

Un aspecto que la reciente edición del índice Big Mac a secas destaca es lo depreciado que está el yen, la moneda japonesa. En Japón el Big Mac cuesta, en promedio, 480 yenes, lo que convertido a dólares al tipo de cambio oficial arroja un precio de apenas 3 dólares, lo que significa que el yen, moneda históricamente “fuerte” de un país costoso para los extranjeros, está nada menos que 50,5% subvaluado.

La bajísima cotización del yen es tema de debate internacional, aunque al gobierno de Donald Trump le preocupa más la subvaluación (del 40,2%) que según la métrica hamburguesera muestra el yuan chino, lo que le ha permitido a China seguir acumulando superávits comerciales gigantescos (de USD 1,2 billones en 2025) en el intercambio comercial con el resto del mundo.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Euro,
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Euro, Hong Kong dollar, U.S. dollar, Japanese yen, pound and Chinese 100 yuan banknotes are seen in this picture illustration, in Beijing, China, January 21, 2016. REUTERS/Jason Lee/File Photo/File Photo

Los países con Big Macs más caros en dólares y por lo tanto con las monedas más sobrevaluadas del mundo siguen siendo Suiza y Uruguay. Según la medición de The Economist, el franco suizo está 48,4% y el peso uruguayo 43,1% sobrevaluados. En el ranking de sobrevaluación le siguen las coronas noruega (22,8%) y danesa (16,7%), la libra británica (15,7%) y el euro (15,3% de sobrevaluación).

En el extremo opuesto del ranking, los Big Mac más baratos en dólares del mundo pueden saborearse en Taiwán, cuya moneda según esa métrica está 59,6% subvaluada, la India e Indonesia (ambos subvalúan 58,9 sus monedas, según el índice), seguidos dentro del rango de subvaluaciones superiores al 50% por Egipto, Filipinas, Vietnam y Japón.

La subvaluación del peso argentino está más o menos en línea con la de otras monedas latinoamericanas, como el peso chileno (11,4%), el nuevo sol peruano (17,8%) y el real brasileño(27,3%).

Temas Relacionados

Índice Big MacThe EconomistPeso argentinoSobrevaluaciónSubvaluaciónPoder adquisitivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desde que asumió Milei, más de 61 mil personas dejaron de trabajar en el Estado

La mayor parte del recorte se produjo en la administración pública nacional, pero también se achicó el número de trabajadores de empresas estatales

Desde que asumió Milei, más

Mercado automotor: el año arrancó con cambios en el ranking de ventas y un fuerte avance de las importaciones

No se alcanzaron las 70.000 unidades proyectadas, pero igualmente fue el segundo mejor mes desde 2019. Hubo una reconfiguración, con retroceso de marcas líderes y un 65% de autos importados

Mercado automotor: el año arrancó

Semana financiera: los activos argentinos consolidaron la racha alcista y el riesgo país quebró los 500 puntos

El S&P Merval ganó 3,4% y las acciones argentinas avanzaron hasta 14% en Wall Street. Los bonos en dólares ganaron 2% y el riesgo país quedó en mínimos desde 2018. El dólar subió a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 176 millones en el mercado

Semana financiera: los activos argentinos

La denuncia que nunca llegó: cronología del conflicto entre Techint y el Gobierno

El grupo empresario había anticipado una medida para que se investigue a Welspun tras perder una licitación calve en Vaca Muerta. Sin embargo, la presentación no se materializó y derivó en un conflicto con el oficialismo

La denuncia que nunca llegó:

Las reservas netas del Banco Central son negativas en USD 14.100 millones, según el cálculo que utiliza el FMI

El dato fue incluido en un informe del BCRA y será uno de los que supervisará el Fondo Monetario en el próximo monitoreo de las metas comprometidas por el equipo de Luis Caputo

Las reservas netas del Banco
DEPORTES
La impactante afirmación sobre la

La impactante afirmación sobre la salud de Michael Schumacher que dio un ex compañero tras los nuevos informes

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

Revelaron los diálogos que captó la “caja negra” del avión de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes del fatal accidente: “Estamos teniendo problemas”

El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

TELESHOW
La reflexión de Chano antes

La reflexión de Chano antes de empezar la gira de Tan Biónica: “¿Por qué dejar de hacer lo que amamos?”

La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Obispos cubanos exigieron al régimen

Obispos cubanos exigieron al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria: “No podemos seguir así”

El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia

La increíble historia de las alfombras por las que nunca caminó el Rey Sol

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida