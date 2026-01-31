Mercado automotor: el año arrancó con cambios en el ranking de ventas y un fuerte avance de las importaciones

El nuevo mapa del mercado automotor argentino en 2026 puede haber empezado a cambiar desde enero mismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre se puede mirar la mitad llena o la vacía de un vaso. Porque dependiendo del contexto, una suba puede ser significativa o estacional y una baja puede ser una mala señal o una referencia demasiado alta.

Posiblemente esto último se pueda aplicar con mayor sensatez al evaluar el resultado del primer mes del año del mercado automotor argentino en el rubro de patentamiento de autos 0 km. Y ese contexto no sólo debe mirarse como una foto sino como parte de una película que recién está empezando y que a fin de año mostrará un escenario contrastante con lo que se vio en los últimos períodos.

El registro oficial señaló este viernes a última hora que se patentaron 66.080 unidades en total y solo 62.749 en las dos categorías que concentran las operaciones en las que quienes compran son mayormente usuarios particulares, es decir en autos y vehículos comerciales livianos (furgones y pick-ups).

La salvedad vale porque la caída contra enero de 2025 en el cómputo absoluto es del 4,9%, pero en estas dos clases es mayor ya que alcanza el 5,3%. Y si se profundiza el análisis, esta retracción se da especialmente en los utilitarios que tuvieron una baja considerable del 8% respecto al mismo mes del año anterior.

La caída del 8% de los vehículos comerciales livianos es una de las señales fuertes del mes

Pero aunque los ejecutivos de la industria señalaban desde fin de año pasado que enero sería un mes récord que superara las 69.000 unidades de enero 2025, que no se haya alcanzado esa cifra no puede tomarse como una mala noticia, porque este fue el segundo mejor mes desde enero de 2019, es decir que sólo en una oportunidad se vendieron más autos nuevos que en este comienzo de año.

Mirar la mitad del vaso lleno no debe llevar al simplismo de magnificar que entre diciembre y enero el mercado haya tenido un crecimiento del 174,4%. Porque diciembre es siempre el peor mes del año y enero el mejor, salvo excepcionales circunstancias como la que se vivió a fines de 2023 en el que una devaluación necesaria y correctiva de una distorsión, paralizó las ventas de casi todo el trimestre siguiente. De hecho, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el crecimiento fue mayor aún, del 217%.

Estrategias opuestas: resultados a la vista

Lo que sí es interesante observar fue la estrategia de los fabricantes entre fin de año pasado y comienzos del actual. El contexto vuelve a ser fundamental porque después de tres meses de caídas sostenidas de ventas como efecto de las elecciones legislativas provinciales y nacionales, recién en noviembre se empezó a normalizar la economía y a reaparecer el crédito gracias a una baja de las tasas de interés del sistema financiero.

Toyota tuvo un inicio de año difícil. En enero se volvieron a fabricar Yaris y Corolla Cross y llegará Yaris Cross en marzo. Pero por ahora Hilux quedó en soledad

Así fue como algunas marcas decidieron apostar fuerte a cerrar 2025 con números más acordes con la proyección original previa, mientras otras empezaron con una idea y después la cambiaron. Los extremos fueron Toyota y Stellantis.

El primero se aseguró que Hilux termine el año como el vehículo más vendido llevando el número de patentamientos a duplicar al resto de los modelos. Eso no ocurre si no hay una decisión de la marca de ofrecer beneficios a los usuarios, y tuvo lógica porque el Yaris había liderado la tabla de patentamientos hasta noviembre, pero no podía mantener su ritmo de operaciones por falta de stock ante la interrupción del flujo de unidades desde Brasil que recién volvió a fabricar este año.

Enfrente, Stellantis fue en busca de ese puesto número 1 con el Fiat Cronos, pero cuando asumieron que ese esfuerzo podía comprometer las ventas de enero (un mes con un volumen de más del 150%), soltaron ese objetivo y redirigieron esas acciones para empezar mejor 2026.

El Fiat Cronos fue el auto del mes aunque sin superar a Toyota Hilux. Le permitió a Fiat quedar segunda delante de Toyota

El resultado no pudo ser más elocuente. Mientras Hilux se mantuvo en el primer lugar en enero con 3.403 unidades, el Cronos quedó a menos de 200 autos (3.215), e incluso el Peugeot 208 superó a último momento a Ford Territory “bajándola de un podio que parecía seguro” con 2.887 contra 2.867 patentamientos.

Pero lo más significativo de las dos estrategias tan distintas fue que en el balance de ventas de las marcas, mientras ninguno pudo desplazar a Volkswagen del primer puesto (9.785 autos), Fiat superó a Toyota con 8.451 y 7.509 ventas de vehículos respectivamente.

Crecimiento inusual de los importados

Un dato final no puede pasar desapercibido de los números oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA): por primera vez en muchos años, la proporción del mercado de Argentina y Brasil cayó simultáneamente.

La composición del mercado cambió drásticamente en enero con un aumento del 22% de los importados fuera de la región que alcanzan el 65% con Brasil

En diciembre de 2025, Argentina tenía el 40% y Brasil el 48%, dejando el 12% para los autos importados de otros destinos. En enero, Argentina pasó a tener el 35% del total de 0km vendidos, Brasil el 43% y los importados subieron 10 puntos para cerrar el primer mes del año con el 22% de los patentamientos.

Separados no parecen tanto, pero si se suman los importados de Brasil y los del resto del mundo, Argentina tuvo el 35% del mercado y los autos importados en general el 65%.

Lo que estaba sucediendo en los últimos dos años era que a medida que las terminales automotrices importaban más autos de Brasil (con arancel 0%), el efecto inmediato era que Argentina perdía esa misma porción del mercado. Pero en enero, con el acumulado de la mayoría de los autos del cupo que no paga arancel arribando en diciembre y este mes, la cuota de los importados creció sacándole autos a ambos mercados.