Se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en el último año

Los rechazos por falta de fondos representaron el 2,2% del total de cheques compensados en diciembre, según datos del Banco Central. (Freepik)

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos mostró un salto significativo durante 2025. De acuerdo con el último Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central, en diciembre se rechazaron 119.285 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”, lo que implicó un incremento interanual del 205,2% en cantidades.

Medido en montos, el crecimiento fue aún mayor: el valor total de esos rechazos ascendió a $347.638 millones, con una suba del 311,3% interanual en términos nominales y del 212,6% en términos reales.

El propio tablero de control del BCRA resume este comportamiento al señalar que los cheques rechazados sin fondos más que se triplicaron en el último año, tanto en número de operaciones como en montos involucrados. El dato se destaca dentro del sistema de pagos por su magnitud y por contrastar con la evolución más moderada de otros instrumentos.

Según el informe oficial, en diciembre se compensaron en total 5,36 millones de cheques —entre físicos y electrónicos— por un monto de $22,4 billones. Dentro de ese universo, los rechazos por falta de fondos representaron el 2,2% del total de cheques compensados en cantidades y el 1,6% en montos. Si bien la proporción sobre el total sigue siendo acotada, la dinámica interanual marca una aceleración pronunciada.

El informe de pagos minoristas de diciembre mostró un fuerte aumento de los cheques rechazados por falta de fondos (Reuters)

“El motivo ‘sin fondos suficientes’ explicó la mayor parte del crecimiento de los rechazos”, detalla el Banco Central en el apartado dedicado a cheques. El informe agrega que esta categoría concentra la mayor suba tanto en cantidades como en montos respecto de diciembre de 2024.

El peso creciente del ECHEQ

El aumento de los rechazos se da en un contexto de fuerte predominio del cheque electrónico (ECHEQ) dentro del sistema. En diciembre, el 82,2% de los montos compensados correspondió a cheques electrónicos, mientras que su participación alcanzó el 60% en cantidades, con 3,2 millones de ECHEQ procesados durante el mes.

En términos de montos, los ECHEQ concentraron $18,4 billones, sobre un total de $22,4 billones compensados en pesos. El informe también consigna que, desde la implementación del ECHEQ en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques electrónicos en moneda extranjera por un total de 0,8 millones de dólares.

La evolución histórica que presenta el Banco Central muestra que la participación del ECHEQ viene creciendo de manera sostenida desde 2021, tanto en cantidades como en montos, desplazando progresivamente al cheque físico tradicional. Este cambio estructural en el instrumento no impidió, sin embargo, que los rechazos por falta de fondos registraran el fuerte aumento observado en el último año.

Se triplicaron la cantidad de cheques en el último año. (Freepik)

El tablero de pagos minoristas del BCRA permite dimensionar la magnitud del fenómeno. En diciembre de 2025, el total de cheques rechazados —por todos los motivos— fue de 160.823 operaciones, lo que implicó una suba interanual del 92,9%. Dentro de ese total, los rechazos por falta de fondos explicaron la mayor parte del crecimiento.

En montos, los cheques rechazados en general alcanzaron los $472.194 millones, con un incremento interanual nominal del 159%. En el desagregado, los cheques rechazados específicamente por falta de fondos concentraron más de $347.000 millones, lo que da cuenta de su peso relativo dentro del total.

“El incremento interanual de los cheques rechazados sin fondos supera ampliamente el promedio del resto de los instrumentos analizados”, señala el informe en su sección de síntesis, donde se comparan las variaciones anuales de transferencias, tarjetas, débitos directos y cheques.

El contraste con otros instrumentos

El desempeño de los cheques contrasta con la evolución de otros medios de pago relevados por el Banco Central. En diciembre, las transferencias inmediatas en pesos (“push”) alcanzaron 753 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 24,8%, mientras que los pagos con transferencia interoperables sumaron 96,4 millones de operaciones, con una suba del 44% interanual.

En el caso de las tarjetas, el uso mostró comportamientos dispares. Las operaciones con tarjeta de débito registraron caídas interanuales del 12% en cantidades y del 14,2% en montos reales, mientras que las tarjetas de crédito mostraron una suba del 4,2% en cantidades, pero una baja del 3,5% en montos reales.

En contraste con los cheques, el uso de las tarjetas mostró una evolución más moderada en cantidades y montos hacia el cierre de 2025.

Los débitos directos, por su parte, totalizaron 12,2 millones de operaciones en diciembre, con una disminución interanual del 1,3% en cantidades, aunque con un aumento del 12,9% en montos reales. La tasa de efectividad de este instrumento fue del 43,2 por ciento.

En ese contexto, el comportamiento de los cheques aparece como una de las dinámicas más llamativas dentro del sistema de pagos, especialmente por la magnitud del aumento de los rechazos vinculados a la falta de fondos.

La relación entre cheques compensados y rechazados

El informe del BCRA también muestra la evolución mensual de la relación entre cheques compensados y rechazados. En diciembre de 2025, la participación de los rechazos por falta de fondos sobre el total de cheques compensados se ubicó en 2,2% en cantidades, un nivel superior al observado un año atrás.

En montos, la participación fue del 1,6%, también por encima de los registros de diciembre de 2024. Los gráficos oficiales exhiben una tendencia creciente en ambas mediciones a lo largo de 2025, con un punto de mayor aceleración en el último trimestre del año.

“La participación de los cheques rechazados por falta de fondos sobre el total de compensados mostró un incremento sostenido durante el año”, indica el documento, al analizar la evolución mensual desde 2021.