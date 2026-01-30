Economía

Se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en el último año

El último informe de pagos minoristas del Banco Central mostró que en diciembre se rechazaron más de 119.000 cheques por esa causa

Guardar
Los rechazos por falta de
Los rechazos por falta de fondos representaron el 2,2% del total de cheques compensados en diciembre, según datos del Banco Central. (Freepik)

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos mostró un salto significativo durante 2025. De acuerdo con el último Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central, en diciembre se rechazaron 119.285 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”, lo que implicó un incremento interanual del 205,2% en cantidades.

Medido en montos, el crecimiento fue aún mayor: el valor total de esos rechazos ascendió a $347.638 millones, con una suba del 311,3% interanual en términos nominales y del 212,6% en términos reales.

El propio tablero de control del BCRA resume este comportamiento al señalar que los cheques rechazados sin fondos más que se triplicaron en el último año, tanto en número de operaciones como en montos involucrados. El dato se destaca dentro del sistema de pagos por su magnitud y por contrastar con la evolución más moderada de otros instrumentos.

Según el informe oficial, en diciembre se compensaron en total 5,36 millones de cheques —entre físicos y electrónicos— por un monto de $22,4 billones. Dentro de ese universo, los rechazos por falta de fondos representaron el 2,2% del total de cheques compensados en cantidades y el 1,6% en montos. Si bien la proporción sobre el total sigue siendo acotada, la dinámica interanual marca una aceleración pronunciada.

El informe de pagos minoristas
El informe de pagos minoristas de diciembre mostró un fuerte aumento de los cheques rechazados por falta de fondos (Reuters)

“El motivo ‘sin fondos suficientes’ explicó la mayor parte del crecimiento de los rechazos”, detalla el Banco Central en el apartado dedicado a cheques. El informe agrega que esta categoría concentra la mayor suba tanto en cantidades como en montos respecto de diciembre de 2024.

El peso creciente del ECHEQ

El aumento de los rechazos se da en un contexto de fuerte predominio del cheque electrónico (ECHEQ) dentro del sistema. En diciembre, el 82,2% de los montos compensados correspondió a cheques electrónicos, mientras que su participación alcanzó el 60% en cantidades, con 3,2 millones de ECHEQ procesados durante el mes.

En términos de montos, los ECHEQ concentraron $18,4 billones, sobre un total de $22,4 billones compensados en pesos. El informe también consigna que, desde la implementación del ECHEQ en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques electrónicos en moneda extranjera por un total de 0,8 millones de dólares.

La evolución histórica que presenta el Banco Central muestra que la participación del ECHEQ viene creciendo de manera sostenida desde 2021, tanto en cantidades como en montos, desplazando progresivamente al cheque físico tradicional. Este cambio estructural en el instrumento no impidió, sin embargo, que los rechazos por falta de fondos registraran el fuerte aumento observado en el último año.

Se triplicaron la cantidad de
Se triplicaron la cantidad de cheques en el último año. (Freepik)

El tablero de pagos minoristas del BCRA permite dimensionar la magnitud del fenómeno. En diciembre de 2025, el total de cheques rechazados —por todos los motivos— fue de 160.823 operaciones, lo que implicó una suba interanual del 92,9%. Dentro de ese total, los rechazos por falta de fondos explicaron la mayor parte del crecimiento.

En montos, los cheques rechazados en general alcanzaron los $472.194 millones, con un incremento interanual nominal del 159%. En el desagregado, los cheques rechazados específicamente por falta de fondos concentraron más de $347.000 millones, lo que da cuenta de su peso relativo dentro del total.

“El incremento interanual de los cheques rechazados sin fondos supera ampliamente el promedio del resto de los instrumentos analizados”, señala el informe en su sección de síntesis, donde se comparan las variaciones anuales de transferencias, tarjetas, débitos directos y cheques.

El contraste con otros instrumentos

El desempeño de los cheques contrasta con la evolución de otros medios de pago relevados por el Banco Central. En diciembre, las transferencias inmediatas en pesos (“push”) alcanzaron 753 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 24,8%, mientras que los pagos con transferencia interoperables sumaron 96,4 millones de operaciones, con una suba del 44% interanual.

En el caso de las tarjetas, el uso mostró comportamientos dispares. Las operaciones con tarjeta de débito registraron caídas interanuales del 12% en cantidades y del 14,2% en montos reales, mientras que las tarjetas de crédito mostraron una suba del 4,2% en cantidades, pero una baja del 3,5% en montos reales.

En contraste con los cheques,
En contraste con los cheques, el uso de las tarjetas mostró una evolución más moderada en cantidades y montos hacia el cierre de 2025.

Los débitos directos, por su parte, totalizaron 12,2 millones de operaciones en diciembre, con una disminución interanual del 1,3% en cantidades, aunque con un aumento del 12,9% en montos reales. La tasa de efectividad de este instrumento fue del 43,2 por ciento.

En ese contexto, el comportamiento de los cheques aparece como una de las dinámicas más llamativas dentro del sistema de pagos, especialmente por la magnitud del aumento de los rechazos vinculados a la falta de fondos.

La relación entre cheques compensados y rechazados

El informe del BCRA también muestra la evolución mensual de la relación entre cheques compensados y rechazados. En diciembre de 2025, la participación de los rechazos por falta de fondos sobre el total de cheques compensados se ubicó en 2,2% en cantidades, un nivel superior al observado un año atrás.

En montos, la participación fue del 1,6%, también por encima de los registros de diciembre de 2024. Los gráficos oficiales exhiben una tendencia creciente en ambas mediciones a lo largo de 2025, con un punto de mayor aceleración en el último trimestre del año.

“La participación de los cheques rechazados por falta de fondos sobre el total de compensados mostró un incremento sostenido durante el año”, indica el documento, al analizar la evolución mensual desde 2021.

Temas Relacionados

Cheques rechazadosFalta de fondosEcheqBCRACadenas de pagoÚltimas noticiasChequesPagos minoristas

Últimas Noticias

Jornada financiera: acciones y bonos cerraron en baja en medio del desplome del oro y la plata

Wall Street operó negativo y los metales se hundieron hasta 30% en el día, con tomas de ganancias también para activos argentinos. El riesgo país se acercó a los 500 puntos

Jornada financiera: acciones y bonos

Los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde la salida del cepo cambiario

En diciembre, cerca de 1,5 millones de argentinos compraron USD 2.186 millones en el mercado formal. El efecto de las elecciones y el comportamiento mes a mes del mercado cambiario

Los argentinos compraron más de

El Banco Central extendió la racha compradora y sumó más de USD 1.150 millones en enero

La autoridad monetaria compró USD 23 millones este viernes e hilvanó 20 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central extendió la

El dólar avanzó en la semana, pero cerró enero con una leve baja

La divisa finalizó a $1.465 en el Banco Nación. En el primer mes del año cedió 15 pesos o 1 por ciento. El mayorista, a $1.447, quedó a 116 pesos o un 8% del techo de la bandas cambiarias

El dólar avanzó en la

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 por mes tras la suba de tasas

Con las tasas en alza, este instrumento volvió a captar la atención de los ahorristas. El monto necesario para obtener una renta sin riesgo varía según el banco

Plazo fijo: cuánto hay que
DEPORTES
Polémica en la UFC: sospecharon

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

TELESHOW
El orgullo de Zaira Nara

El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: “Él tenía una botella y me empezó a pegar”

Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

INFOBAE AMÉRICA

Así es el coral que

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia

El papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

Una ex magistrada de la Corte Suprema de Chile ingresó en prisión preventiva por corrupción

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio