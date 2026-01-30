Economía

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 por mes tras la suba de tasas

Con las tasas en alza, este instrumento volvió a captar la atención de los ahorristas. El monto necesario para obtener una renta sin riesgo varía según el banco

Las diferencias de tasas entre bancos impactan directamente en el rendimiento mensual del plazo fijo REUTERS/Francisco Loureiro

En el inicio de 2026, el aumento de las tasas de interés para los plazos fijos en pesos se instaló como una de las cuestiones centrales en la agenda del sistema financiero argentino. En las semanas recientes, las entidades bancarias modificaron los rendimientos para los depósitos a plazo y cambiaron el panorama para quienes buscan resguardar sus ahorros en moneda nacional.

La competencia entre entidades se refleja en los valores que se informan a diario al Banco Central y marca diferencias cada vez más visibles entre las bancas tradicionales y aquellas entidades que permiten constituir plazos fijos de manera online.

El dato central es que las tasas más altas permiten acceder a intereses mensuales mayores con una inversión inicial más baja, mientras que las entidades más grandes muestran movimientos más moderados en sus rendimientos.

Se necesitan entre $7 millones y $11 millones para ganar $200.000 por mes, dependiendo de la tasa que ofrezca el banco. REUTERS/Francisco Loureiro

Con ese telón de fondo, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero hay que invertir hoy para obtener $200.000 por mes solo en concepto de intereses.

La respuesta no es única y depende, principalmente, de la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca cada entidad financiera. Con los porcentajes vigentes, el capital necesario para alcanzar ese nivel de renta mensual oscila entre los $7 millones y los $11 millones, según el banco elegido.

Entre las entidades tradicionales, las tasas se distribuyen en niveles más moderados. El Banco Macro y el Banco Provincia ofrecen la TNA más alta, con 27%, seguidos por el Banco de la Nación Argentina con 26% y el Banco Credicoop con 25%. Más abajo se ubica el Banco de Galicia, que paga 24%, el ICBC con 23,5%, mientras que tanto el Banco Santander como el Banco Ciudad ofrecen una tasa del 23%. El BBVA registra la TNA más baja del listado, con 22 por ciento.

Con estos porcentajes, el cálculo muestra que para obtener $200.000 en intereses mensuales es necesario inmovilizar montos elevados. En los bancos con tasas más bajas, como el BBVA o Santander, el capital requerido se acerca a los $10,5 millones, mientras que en las entidades que pagan en torno al 27% anual el monto baja, aunque se acerca a los $9 millones.

La suba de tasas reactivó el interés por los plazos fijos y profundizó la competencia entre bancos por captar depósitos en pesos Andina

La diferencia más marcada aparece en el segmento de bancos que permiten constituir plazos fijos online sin necesidad de ser cliente. Allí, la competencia por captar depósitos empujó las tasas por encima del 30% anual. Banco Bica y Banco Meridian anuncian una TNA del 33%, mientras que Banco CMF y Banco VOII pagan 32,25%. Banco Mariva, en tanto, ofrece 30%, y el Hipotecario se ubica en 27,5 por ciento.

Con estas tasas más elevadas, el capital necesario para alcanzar los $200.000 mensuales se reduce de forma significativa. En los bancos que pagan alrededor del 33% anual, alcanza con poco más de $7 millones, mientras que con tasas cercanas al 30% el monto requerido se ubica en torno a los $8 millones. De este modo, la brecha entre los plazos fijos tradicionales y los online puede superar los $3 millones para un mismo objetivo de renta.

La dinámica reciente del mercado muestra que varias entidades ya utilizan el 30% anual como un nuevo piso de referencia para los depósitos en pesos. Esta tendencia responde, por un lado, a la necesidad de los bancos de retener liquidez en un contexto de mayor competencia y, por el otro, a la búsqueda de los ahorristas por mejorar el rendimiento de su dinero frente a una inflación que, si bien se desaceleró, en los últimos meses avanzó a un ritmo promedio cercano al 2% mensual.

Es necesario recordar que, aunque los plazos fijos permiten obtener un ingreso mensual previsible, su conveniencia debe analizarse en términos reales. La ganancia efectiva dependerá de si las tasas logran acompañar la evolución de los precios y de cómo se comporten en los próximos meses. En ese sentido, los $200.000 mensuales pueden funcionar como un complemento de ingresos o una estrategia de corto plazo, pero no garantizan, por sí solos, una mejora sostenida del poder adquisitivo.

