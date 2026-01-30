Hubo acuerdo salarial con los gremios del transporte de pasajeros y no habrá paro de colectivos

(NA)

Las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial, a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Economía, de incorporar la totalidad del dinero que significa el aumento a los choferes, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación.

El aumento solicitado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que será homologado establece una suba del 1,4% para enero y del 1,3% tanto para febrero como para marzo.

Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de 1.574.000 pesos.

Con información de NA