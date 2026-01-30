El dólar avanzó en la semana, pero cerró enero con una leve baja

El dólar perdió contra la inflación en el inicio de 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

En una sesión de negocios con USD 417,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó 2,50 pesos o 0,2%, a 1.447 pesos. A lo largo de la última semana el tipo de cambio oficial avanzó 14 pesos o un 1 por ciento. En tanto en enero registró un ligero descenso de ocho pesos o 0,5% respecto de los $1.455 del cierre de 2025.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 14 pesos, muy por encima de los 3 pesos de aumento de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.563,51, que dejó al dólar mayorista a 116,51 pesos o un 8,1% de ese límite de libre flotación.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

Por otro lado, la cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,3% este viernes, para ser comercializado a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último. A lo largo de enero, el blue descendió 60 pesos o 3,9 por ciento.

“El dólar mayorista vuelve a intercalar una pausa -ahora cerca de los $1.445- tras el ligero reacomodamiento, mientras se continúa transitando un clima de calma cambiaria que permite al BCRA seguir sumando cotidianamente compras de divisas. La mejora de la liquidez del mercado de pesos, reflejada en el descenso de las tasas y en el positivo nivel de roll-over en la licitación del miércoles, siguen propiciando el favorable contexto financiero actual", afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, enfatizó que “el mercado local sigue de cerca las compras del BCRA en el MULC, con el total de enero ya superando los USD 1.100 millones. Ahora, creemos que dada la caída en la demanda estacional de pesos, el BCRA ira calibrando las compras con las condiciones de liquidez para evitar que la acumulación tenga como consecuencia implicancias nominales. Si bien consideramos que el si la acumulación repercute en una desinflación mas lenta el mix es positivo dada la caída de spreads (el riesgo país cayo a mínimos de 2018), creemos que el Gobierno buscara ir calibrando compras de dólares con la dinámica del mercado monetario”.

“En tanto, otro punto a seguir será la dinámica del dólar a nivel mundial, con una fuerte suba en el valor en las monedas regionales que viene ayudando al BCRA. asimismo, precios de commodities, en especial del petróleo, son factores clave para pensar en flujos que permitan al BCRA hacerse de dólares, junto a las emisiones de bonos corporativos y provinciales”, afirmó Juan Manuel Franco.

El BCRA publicó su Informe de Política Monetaria (IPOM), que a partir de ahora, será de publicación trimestral. “En cuanto al aumento efectivo de las reservas internacionales, el informe indica que este dependerá de la capacidad del Tesoro para acceder a los mercados internacionales y refinanciar la deuda externa. Las compras de divisas del BCRA se traducirán en mayores reservas internacionales en la medida en que esas divisas no sean compradas con pesos por el Tesoro para atender pagos de capital e intereses”, consignó Max Capital.

“Respecto de las metas de Reservas Internacionales Netas (RIN), que bajo la métrica del FMI se ubicaban en -USD 14.100 millones a diciembre de 2025, el BCRA propone una medida alternativa más flexible, bajo la cual diciembre de 2025 habría mostrado +USD 2.900 millones. La medida alternativa propuesta por el BCRA incluye los fondos en moneda extranjera disponibles y utilizables por el BCRA, siempre que los pasivos asociados tengan un vencimiento mayor a un año”, detalló Max Capital.

“Sería importante que el Tesoro comience a reforzar las reservas mediante compras directas de dólares. De acuerdo con cálculos privados, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya habría adquirido divisas al Banco Central en al menos tres oportunidades durante el año, por un total cercano a los 4 billones de pesos, destinados principalmente al cumplimiento de compromisos de deuda. Hacia adelante, el Tesoro enfrenta nuevos vencimientos por más de USD 1.000 millones en febrero, pagos que podrían impactar negativamente en el nivel de reservas netas”, concluyó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.