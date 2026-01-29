El Gobierno estableció un nuevo esquema para reducir las retenciones a la exportación de petróleo crudo

Hasta el momento, la alícuota era de 8% en todos los casos. Bloomberg

El Gobierno quitó las retenciones a la exportación de petróleo crudo provenientes de yacimientos convencionales bajo determinadas condiciones vinculadas a los precios internacionales. Se trata de un compromiso asumido meses atrás con los gobernadores patagónicos, quienes revisarán regalías y cánones.

Hasta el momento, la alícuota era de 8% en todos los casos. Ahora, se establece una estructura diferenciada según la cotización internacional del crudo Brent. Si el precio del barril se ubica en 65 dólares o por debajo —valor base definido por la normativa—, las exportaciones quedarán exentas del pago de retenciones.

En cambio, cuando la cotización supere los 80 dólares por barril —valor de referencia— se aplicará una alícuota fija del 8%.

Entre ambos umbrales, es decir, cuando el precio internacional oscile entre los 65 y los 80 dólares, regirá un esquema móvil, con una fórmula variable que ajustará los derechos en función de la evolución del precio.

La decisión, que beneficia principalmente a Santa Cruz, Río Negro y Neuquén; fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 59/2026.

En los considerandos de la norma se señala: “La producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”.

Y argumenta: “Las provincias han focalizado sus esfuerzos en sostener y estimular la actividad en los yacimientos convencionales, mediante la adopción de medidas tales como la reducción de regalías y/o canon en áreas maduras, la reconversión de concesiones de exploración, y/o acuerdos de alivio fiscal, evidenciando el esfuerzo provincial por preservar el empleo y promover las inversiones en áreas maduras”.

“Los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector”, agrega la normativa.

La medida encomienda a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la elaboración y dictado de las normas complementarias necesarias para su implementación, un proceso que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días desde la publicación de la disposición.

Vale recordar que en noviembre pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; se reunieron y firmaron un acta acuerdo del que deriva la medida.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmando la reducción de retenciones

También estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González y el Presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

Según Torres, ese encuentro era clave para oficializar “el primer acuerdo de baja de presión fiscal entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras”.

El mandatario provincial había destacado la relevancia económica y estratégica de la medida y advirtió sobre el escenario que se buscaba evitar. “Las estimaciones de la Secretaría de Energía indicaban que en tres años íbamos a tener que importar ese tipo de crudo”, explicó, una situación que habría tenido impacto directo en los precios que pagan los consumidores en todo el país.

Luego del encuentro, Torres aseguró que “este convenio que estamos firmando hoy son cuatro puntos de regalías”.

Las exportaciones de crudo, gas y otros energéticos crecieron un 23,4% interanual, alcanzando los 7.995 millones de dólares (Foto: Shutterstock)

De todos modos, CEPH había advertido que la explotación convencional atraviesa una etapa de alta fragilidad operativa y marcado declino, con una porción relevante de yacimientos en riesgo de quedar inactivos en el corto plazo.

Desde el sector petrolero remarcan que la reducción de retenciones constituye un paso necesario, aunque insuficiente si no se avanza en un régimen legal específico que modifique de manera estructural los costos y la carga impositiva.

Según un informe técnico de la CEPH, el lifting cost —costo de extracción— se ubica, según la cuenca, entre 35 y 45 dólares por barril (USD/bbl). Este nivel de costos responde a la necesidad de inyectar crecientes recursos para atenuar el declino natural de los pozos. En ese contexto, la entidad sostiene que, con la estructura de costos operativos y la presión tributaria vigentes, la explotación convencional exhibe márgenes de rentabilidad casi nulos o incluso negativos.

La situación se agrava por la caída de los precios del crudo. El precio promedio del petróleo, que a comienzos de 2024 se ubicaba en torno a los 72 USD/bbl —considerando el mercado interno y externo—, descendió a 62 USD/bbl en el promedio del segundo trimestre de 2025, lo que implica una reducción del 15% en los ingresos por ventas.