Las ventas de electrodomésticos crecieron 23% en 2025: cuáles fueron los productos más demandados

Los precios cayeron tanto en pesos como en dólares

El mercado de electrodomésticos cerró el 2025 con una expansión del 23% interanual en las ventas, consolidando su posición como uno de los segmentos más dinámicos dentro de los bienes durables. Se dio en un contexto marcado por la apertura de importaciones y bajas de precios.

Según un informe de NielsenIQ, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este crecimiento, alcanzando un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Este resultado convirtió al sector de electrodomésticos en uno de los grandes ganadores del año, en sintonía con otros mercados de durables, como automóviles y motos, y en contraste con la evolución de otros rubros del consumo masivo.

El informe atribuyó este desempeño a una combinación de factores provenientes tanto de la oferta como de la demanda.

Las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el lado de la oferta, 2025 se presentó como un año récord para las importaciones de electrodomésticos, alentadas por la apertura y desregulación del comercio. Esta situación generó una ampliación significativa del surtido y del volumen disponible, sobre todo en aquellas categorías previamente afectadas por restricciones a las importaciones.

NielsenIQ puntualizó que esta mayor disponibilidad de productos provocó episodios de deflación de precios durante varios meses, lo que derivó en precios históricamente bajos y una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.

En detalle, al comparar noviembre de 2025 contra noviembre de 2024, las heladeras mostraron una caída del 39,5% en dólares y los lavarropas retrocedieron 45 por ciento. En pesos, los valores también bajaron: las heladeras cayeron 10% y los lavarropas 18 por ciento.

El incremento de las importaciones, impulsado por menores precios internacionales y aranceles reducidos, impactó en la producción nacional. Diversas compañías ajustaron sus plantillas y disminuyeron sus volúmenes de fabricación. Whirlpool, por caso, decidió cerrar su planta de lavarropas en Pilar y conservar solo su operación comercial en el país.

Crédito: InfografíaIA.

En cuanto a la demanda, el menor precio relativo surgió como el principal impulsor del crecimiento. Además, se produjo un cambio relevante en el acceso al crédito para las familias, con una marcada orientación hacia la compra de bienes durables.

Este impulso se mantuvo incluso durante el período de turbulencia financiera asociado a las elecciones legislativas, lo que evidenció la solidez de la recuperación del sector.

También se destacó la mejora del salario real del sector privado registrado, en especial durante el primer semestre, que fortaleció la capacidad de consumo en un contexto de mayor acceso al financiamiento y precios más accesibles. Este conjunto de factores permitió que el mercado de electrodomésticos consolidara su protagonismo a lo largo del año.

En cuanto a la demanda, el menor precio relativo surgió como el principal impulsor del crecimiento

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, afirmó que “el cierre de 2025 confirma que el mercado de electrodomésticos fue uno de los grandes protagonistas del año. La combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.

Asimismo, Echevarría explicó que “este nuevo régimen de oferta permitió que categorías históricamente restringidas lideraran el crecimiento, marcando un punto de inflexión para el mercado de durables en Argentina”.

Las señales de recuperación y expansión del sector se reflejaron tanto en el aumento de las ventas como en el acceso a productos y financiamiento. La dinámica registrada a lo largo de 2025 sugiere que el mercado de electrodomésticos logró superar las limitaciones impuestas en años anteriores por las restricciones al comercio exterior y por la evolución de los precios relativos frente al resto de la economía.

Sin embargo, muchas empresas del sector cerraron el 2025 con márgenes negativos en algunos casos, por la baja de precios, y con preocupación por lo que sucederá en 2026.