La actividad económica habría repuntado en diciembre, según analistas: qué anticipan para 2026

Para Analytical hubo un aumento del 2,1,1% de las ventas mayoristas de vehículos en diciembre.

Luego de la retracción del 0,3% que experimentó la actividad económica en noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita mostrar un repunte en diciembre para cerrar el trimestre de forma positiva, y la mayoría de los privados mostraron relevamientos en ese sentido que ilusionarían sobre lo que viene durante el 2026.

Según el Índice Líder de Actividad Analytica (ILA), que utiliza datos de alta frecuencia con elevada correlación con la medición oficial, en diciembre hubo un repunte del 0,2%, lo que derivaría en un crecimiento de 0,1% para el último trimestre y de 4,3% para el año.

“La actividad agregada mostró una mejora muy moderada en un contexto que continúa caracterizado por una marcada heterogeneidad sectorial”, destaca el informe. Si bien indicadores vinculados al consumo y a la construcción exhibieron desempeños positivos, persistieron señales de debilidad en industriales y financieros.

Además, se destacó un fuerte crecimiento de las ventas mayoristas de vehículos a concesionarios (+21,1 %), recuperación de la actividad de la construcción, reflejada en la suba del Índice Construya (+8,0 %) y en un leve aumento del consumo de cemento (+0,3 %). Como también de la demanda de electricidad de los grandes usuarios (+7,2 %) por la mejora puntual en el nivel de actividad de sectores intensivos. Los cuales compensaron la contracción de la industria, donde la producción de autos volvió a caer con fuerza (-9,1 %), acompañada por una baja en los patentamientos de autos (-1,8 %).

“Diciembre exhibe una recomposición incipiente y frágil, apoyada en pocos sectores dinámicos, particularmente consumo durable y construcción, que explica el leve avance del índice adelantado”, comentaron, a la vez que resaltaron que la persistencia de caídas en la producción industrial y en los indicadores financieros sugiere que la recuperación sigue siendo parcial y enfrenta dificultades para consolidarse en general.

El factor campo

Todo cambiaría para Equilibra en caso de que del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se excluya al sector agropecuario. En lugar de tener una variación positiva del 0,3%, contra noviembre, habría caído un 0,7 por ciento.

“La mejora de la actividad en diciembre 2025 responde exclusivamente al agro: impulsada por una cosecha récord de trigo, más que compensó la caída en la producción no agropecuaria mencionada, aportando 2 puntos porcentuales (p. p.) de expansión a la actividad. De hecho, en diciembre de 2025 la actividad agropecuaria trepó 28 % i.a., y 10,5 % en su medición desestacionalizada”, reportaron.

En la consultora OJF & Asociados presentan un pronóstico negativo respecto a lo que sucedió en el último mes del 2025. A diferencia del resto de las firmas de análisis económico, relevaron que la actividad tuvo una contracción del 0,6% respecto a noviembre, mientras que en términos interanuales fue del -0,2 por ciento.

“La actividad anota una nueva caída en diciembre, que se suma a las bajas de los otros meses del cuarto trimestre, cerrando un 2025 que fue de mayor a menor, y donde el último cuarto del año observó una baja de 0,5 % al comparar con el tercer trimestre”, sostuvieron.

No obstante, describieron un pronóstico más optimista respecto al 2026, donde observan el panorama más despejado, con mayor orden político y con la macroeconomía en una situación más estable. “Esto debería traducirse en mejor oferta de crédito productivo y en una mejora en los niveles de inversión. Entre las debilidades, debemos mencionar un mercado laboral estancado y precarizado, e ingresos de las familias deprimidos, factores que influyen negativamente en la demanda interna”, puntualizaron.

A la vez, desde Invecq juzgaron que "durante la mayor parte de 2025, la actividad económica evidenció un agotamiento. Esta dinámica respondió a la debilidad del mercado interno: los ingresos reales se recuperan lentamente, el crédito perdió impulso en los últimos meses y ni la tasa de interés ni el riesgo país descendieron lo suficiente como para dinamizar la demanda".

“Aun así, el último dato oficial de actividad —noviembre— refleja un crecimiento acumulado del 4,5% i.a. para 2025, explicado en gran medida por el arrastre estadístico que dejó el cierre de 2024. Con esa base ya agotada, 2026 arrancaría sin arrastre significativo, y proyectamos para este año un crecimiento moderado, en torno al 2–2,5% anual", sumaron.

Consultoras privadas estiman que la construcción podría repuntar en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los analistas prevén “heterogeneidad sectorial, pero sin señales de una crisis generalizada” para el año. La firma distingue un grupo de sectores como agro, minería, pesca y construcción, que podrían registrar crecimientos anuales de entre 5% y 10%, recuperando parte de lo perdido en 2024. Otros rubros, como intermediación financiera, comercio y actividades empresariales, exhibirían un avance más moderado, del orden del 2% al 3% anual. Por último, sectores como industria, hotelería, servicios de salud y enseñanza “podrían crecer pero levemente”, en torno al 1% anual.

En lo que va de enero, los analistas de mercado perciben que las tasas siguen altas en términos reales (en comparación con la inflación proyectada por el Gobierno y los privados), lo que supone una complicación para la actividad económica.

En la consultora LCG consideran que, si bien luego de las elecciones el Gobierno obtuvo estabilidad para llevar a cabo las reformas pendientes en el Congreso, difícilmente estas tengan impacto inmediato en términos de actividad. Y que los focos deben estar cuando los proyectos del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) pasen a ejecución.