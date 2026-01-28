Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 28 de enero

Las personas que perciben jubilaciones, pensiones y otras asignaciones acceden a sus prestaciones según la terminación de su DNI y el tipo de beneficio

ANSES liquida hoy los pagos
ANSES liquida hoy los pagos a jubilados y pensionados con DNI finalizados en 6 y 7, con un aumento del 2,47% para enero 2026

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para enero 2026 sigue su curso y, hoy, miércoles 28 de enero, acceden a sus haberes distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

El esquema, que atraviesa el primer mes del año con un incremento del 2,47% en todas las prestaciones, responde a la actualización mensual establecida por el decreto 274/2024 y busca compensar el impacto de la inflación.

De acuerdo con el cronograma difundido por ANSES, el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, junto con otras asignaciones sociales, se organiza de manera escalonada para garantizar el acceso ordenado y seguro a los fondos. Además, los titulares de las asignaciones universales y familiares, así como quienes reciben prestaciones especiales, también forman parte del calendario de enero.

El organismo mantiene el bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes perciben el haber mínimo, lo que representa un alivio adicional para los ingresos más bajos.

La información sobre quiénes cobran cada día puede consultarse en el sitio oficial de ANSES, donde los beneficiarios pueden acceder al detalle según su tipo de prestación y la terminación de su DNI, una práctica que, según reiteró la entidad, busca evitar aglomeraciones y mejorar la seguridad de los cobros.

Quiénes cobran hoy, 28 de enero

Beneficiarios de la Prestación por
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9 cobran hoy, según el calendario escalonado de ANSES

El calendario de ANSES para hoy, miércoles 28 de enero, incluye los siguientes beneficios y grupos de destinatarios.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy, miércoles 28 de enero, cobran las personas cuyo DNI termina en 6 y 7 y perciben jubilaciones o pensiones que superan el haber mínimo. El pago corresponde tanto a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a quienes reciben otras prestaciones previsionales. El cronograma se distribuye de forma escalonada para cada terminación de documento y el proceso continuará hasta el viernes 29 de enero, cuando finalicen los pagos del mes.

Prestación por Desempleo

Quienes acceden a la Prestación por Desempleo bajo el Plan 1 y presentan DNI terminados en 8 y 9 reciben hoy el pago correspondiente. El beneficio, que contempla una asignación económica temporal para quienes perdieron su empleo formal, sigue el mismo sistema de pagos escalonados para evitar demoras y problemas logísticos. El monto se actualiza mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) continúan disponibles hasta el 12 de febrero para todas las terminaciones de DNI. Este grupo incluye aquellas personas que perciben pensiones por invalidez, por vejez o madres de siete hijos, entre otras, y que cuentan con hijos o familiares a cargo. Este beneficio se acredita en fechas diferenciadas según el tipo de asignación y la terminación del documento.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción siguen vigentes hasta el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI. Este beneficio, orientado a acompañar eventos familiares significativos, puede solicitarse en cualquier momento dentro del período de pago estipulado por ANSES. Los montos y requisitos para acceder a estas asignaciones se encuentran en la página oficial del organismo.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo de jubilaciones
El haber mínimo de jubilaciones en enero 2026 alcanzó los 349.299,32 pesos, mientras que el máximo llega a 2.293.796,92 pesos

El esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional determinó un aumento del 2,47% en los haberes previsionales para enero 2026. El haber mínimo garantizado para jubilados ascendió a 349.299,32 pesos, mientras que el máximo llega a 2.293.796,92 pesos. Además, el bono extraordinario de 70.000 pesos se suma al haber mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, lo que eleva el monto final para quienes perciben ingresos más bajos.

La PUAM se ubica en 279.439,46 pesos y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los 244.509,52 pesos. Para las madres de siete hijos con pensión, el ingreso mensual equivale al valor de la jubilación mínima. Estos valores se ajustan cada mes, en función del IPC de noviembre, y que en enero no se abona aguinaldo.

El cronograma de pagos y los montos pueden consultarse en la página oficial de ANSES o a través de los canales de atención digital. El organismo recuerda que la actualización de haberes se realiza de manera automática y que no es necesario realizar trámites adicionales para acceder al incremento.

De cuánto son las asignaciones en enero

Las asignaciones sociales también recibieron un ajuste del 2,47% para enero 2026, de acuerdo con los datos oficiales. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en 125.518 pesos, mientras que la AUH por Discapacidad alcanza los 408.705 pesos. La Asignación por Embarazo asciende a 118.454,32 pesos por hijo, con el 80% del monto abonado de manera mensual y el resto sujeto a la presentación de la libreta anual.

Todos los montos y fechas
Todos los montos y fechas de cobro actualizados por ANSES están disponibles para consulta en su sitio web oficial y canales digitales

En cuanto a la Asignación Familiar por Hijo, el monto para el primer rango de ingresos familiares es de 62.765 pesos. Todas estas asignaciones se actualizan en línea con el IPC, tal como lo establece el decreto vigente.

El acceso a las asignaciones sociales está garantizado por ANSES, que mantiene habilitados los canales de consulta y asesoramiento para beneficiarios en todo el país. Las fechas y condiciones de cobro, junto con los valores actualizados, pueden verificarse en la web oficial del organismo o en sus oficinas.

