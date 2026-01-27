Cuáles son las 25 aerolíneas más seguras del mundo, según un ranking privado

Es la primera vez que una aerolínea del Golfo encabeza el ranking (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad aérea continúa siendo uno de los factores determinantes a la hora de elegir una aerolínea. En 2026, un nuevo ranking internacional identificó a las 25 compañías de servicio completo más seguras del mundo, integrando a compañías de distintos continentes que se destacan por sus estrictos protocolos, auditorías independientes y renovaciones constantes en sus flotas.

El listado elabora por Airline Ratings incluye nombres reconocidos de Asia, Europa, Oceanía, América y Medio Oriente, reflejando la diversidad y el alcance de los estándares de seguridad en la aviación comercial.

Sobre la metodología, la CEO de Airline Ratings, Sharon Petersen, señaló: “Gran parte de nuestros criterios se mantiene constante año tras año e incluye tasas de incidentes ajustadas por la cantidad total de vuelos, la antigüedad de la flota, la ocurrencia de incidentes graves, la formación de los pilotos y las auditorías internacionales de seguridad”.

“Un cambio introducido este año es un mayor énfasis en la prevención de turbulencias, ya que siguen siendo la principal causa de lesiones a bordo. Para ello, evaluamos la participación de las aerolíneas en el programa Turbulence Aware de IATA o en iniciativas equivalentes, así como la auditoría de seguridad a bordo de Airline Ratings. La transparencia por parte de las aerolíneas también es clave en este proceso”, precisó.

Las 25 aerolíneas más seguras de servicio completo en 2026

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta American Airlines Fiji Airways

Peterse destacó que esta es la primera vez que una aerolínea del Golfo encabeza el ranking. En el caso de Etihad, la posición se explica por una combinación de factores, entre ellos una flota relativamente joven, mejoras en los estándares de seguridad en cabina de mando —especialmente en la gestión de turbulencias—, un historial sin accidentes y la menor tasa de incidentes por vuelo entre las compañías evaluadas.

La aerolínea también fue parte de la auditoría independiente de seguridad a bordo y mostró un alto nivel de cumplimiento de los protocolos de manejo de turbulencias en cabina.

Las 25 aerolíneas low cost más seguras en 2026

HK Express Jetstar Airways Scoot flydubai (Ahora será considerada una aerolínea de servicio completo) EasyJet Group Southwest airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue FlyNAS Cebu Pacific Jet2 Ryanair Ireland and UK Spring Airlines China Transavia Group Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline Chile

“En términos generales, es importante señalar que todas las aerolíneas incluidas en la lista 2026 registraron incidentes en los últimos dos años —desde golpes de cola hasta incendios a bordo y apagados de motor—. Sin embargo, la tasa real de incidentes por vuelo se ubica entre 0,002 y 0,09 en el conjunto de las compañías, lo que constituye un claro reconocimiento al desempeño del sector en su conjunto“, aclaró Petersen.

Por otro lado, Airline Ratings señaló que la aviación atraviesa un proceso de transformación acelerado y permanente, marcado por la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad, flotas cada vez más modernas y un aumento sostenido del tráfico aéreo.

En ese contexto, la organización explica que, tras un proceso de análisis, consultas y revisión técnica, decidió avanzar en una actualización de su sistema de calificación de seguridad. El objetivo es adecuar los criterios de evaluación a las condiciones actuales del transporte aéreo.

De cara al próximo año, la revisión incorporará nuevos aspectos, como las políticas de las aerolíneas sobre el transporte de baterías de litio a bordo, la inclusión en los videos de seguridad del mensaje de abandonar las pertenencias durante una evacuación y el uso de herramientas avanzadas de monitoreo de seguridad que no estaban disponibles hasta hace pocos años