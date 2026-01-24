Economía

Las 3 razones por las que Vaca Muerta y la minería tienen impactos locales muy diferentes

Un estudio privado evaluó por qué, pese a que ambas impulsan la exportación, difieren en su impacto sobre indicadores como salarios, empleo, patentamientos, consumo y recaudación

Guardar
Vista aérea de Añelo, localidad
Vista aérea de Añelo, localidad en el "corazón" de Vaca Muerta

¿En qué medida las actividades exportadoras se trasladan al resto de las actividades económicas en las provincias que las generan? Tal fue la pregunta que se planteó Jorge Day, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea para evaluar el efecto en las economías provinciales de dos de los sectores que más fuertemente impulsaron las ventas externas de la Argentina en 2025: Vaca Muerta y la Minería.

Vaca Muerta aportó el grueso del aumento de las exportaciones de hidrocarburos y energía (fundamentalmente, petróleo) que hicieron que el año pasado la balanza comercial energética tuviera un saldo de poco más de USD 7.800 millones. La minería, en tanto, registró el año pasado un récord histórico de exportaciones, con USD 6.037 millones, de las cuales dos tercios se debieron a las ventas de oro, gracias al fortísimo aumento del precio mundial del metal precioso.

“Este desempeño fue particularmente marcado en Neuquén, en el caso del petróleo, y en provincias con fuerte presencia de minería metalífera como Santa Cruz, Salta, San Juan y Jujuy”, dice el informe de Day, quien se preguntó si ese impulso exportador se trasladó al resto de las actividades económicas en esas provincias, pero no limitó su análisis a 2025, sino que recogió la evolución de los últimos años- De todos modos, advirtió, “los cambios observados no pueden atribuirse exclusivamente a la minería o al petróleo, dado el peso del contexto macroeconómico nacional”.

Patrón claro

El informe destacó resultados dispares en materia de empleo, ingresos y consumo locales. “Los datos muestran un patrón claro: desde la salida de la pandemia, Neuquén registra un crecimiento sostenido del empleo privado formal y de la masa salarial real, muy por encima del promedio nacional. En contraste, en las provincias mineras el empleo privado se ha mantenido estable o en retroceso, y la masa salarial no muestra mejoras significativas en términos reales”, dice un pasaje.

infografia

El documento observa una dinámica similar en los datos de consumo. “Las ventas en supermercados, el patentamiento de autos y la actividad en centros comerciales evolucionaron de manera claramente más favorable en Neuquén y, en general, en la región patagónica. En cambio, en las provincias mineras del norte y del oeste el consumo muestra desempeños más débiles, sin una recuperación sostenida que acompañe el crecimiento de las exportaciones”.

Brutas diferencias

La diferencia también alcanza la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, el más importante tributo de recaudación provincial. “Neuquén vuelve a destacarse con un aumento real significativo, consistente con la expansión de la actividad económica. En Salta la mejora es más moderada, mientras que, en San Juan, Santa Cruz y Jujuy, la recaudación presenta una evolución mucho más acotada, e incluso estancada en los últimos años”, escribió Day.

Vale señalar además que según una investigación del petrofísico argentino Juan Carlos Glorioso, exfuncionario de YPF y especialista en certificación de reservas hidrocarburíferas, la recaudación de Neuquén por regalías de petróleo y gas pasó de USD 439 millones en 2006 a USD 1.516 millones en 2024, un aumento del 245% que dejó en las arcas provinciales, solo por ese concepto, unos 4,15 millones de dólares diarios.

infografia

Razones diferenciales

A la hora de explicar estos diferentes impactos, el investigador enumeró tres factores, a saber:

  1. En primer lugar, San Juan y Neuquén se destacan como provincias relativamente exportadoras, mientras que el resto presenta un bajo grado de inserción externa. En San Juan, las exportaciones representan aproximadamente un cuarto de su producto geográfico bruto (PGB), y en Neuquén cerca de un sexto. En las demás provincias mineras, esa relación es sensiblemente menor, lo que limita el impacto macroeconómico del crecimiento exportador sobre el conjunto de la economía local.
  2. La magnitud del crecimiento productivo ha sido muy distinta. En los últimos ocho años, la extracción de petróleo en Neuquén aumentó cerca de un 400%, mientras que el crecimiento de las exportaciones totales en las provincias mineras fue mucho más moderado y, en general, no superó el 70%. Esta diferencia resulta clave para entender por qué el impulso exportador sólo se tradujo en efectos económicos amplios en algunos casos.
  3. El tercer factor es tal vez el más determinante: el “derrame” sobre las economías provinciales depende de los encadenamientos que genera cada actividad. “En el petróleo no convencional, los eslabonamientos hacia atrás suelen ser más intensos, porque requiere una cadena amplia y sostenida de servicios e insumos (perforación, fractura, transporte, metalmecánica y obras), además de impulsar demanda inducida por empleo e ingresos. En la minería metalífera, en cambio, predominan encadenamientos más acotados y mayor integración con proveedores externos, por lo que el impacto local tiende a ser más “enclave”: exportaciones elevadas, pero efectos relativamente menores sobre empleo, consumo y diversificación productiva”, subraya el documento.
Vista aérea del campamento de
Vista aérea del campamento de explotación de oro Veladero, en la provincia de San Juan (Rocío Klipphan)

Según Day, el crecimiento de las exportaciones vinculadas a Vaca Muerta y a la minería metalífera también evidencia “disparidades regionales”. Neuquén, destaca, “aparece como un caso singular, donde una elevada expansión productiva de un sector con elevados eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y un mayor grado de apertura exportadora, permitieron que el boom se reflejara con claridad en el empleo, los ingresos, el consumo y la actividad. En la mayoría de la provincias mineras, en cambio, “el aumento de las exportaciones convivió con desempeños más débiles del resto de la economía, reflejando una menor apertura externa y un crecimiento productivo con efecto derrame más acotado.

Neuquén es un caso singular, una elevada expansión productiva de un sector con elevados eslabonamientos y un mayor grado de apertura exportadora permitieron que el boom se reflejara con claridad en el empleo, los ingresos, el consumo y la actividad

El investigador agregó a esa descripción el rol de los precios internacionales.” Mientras que varios minerales clave atraviesan un contexto favorable, el precio del petróleo muestra una tendencia más débil, lo que podría moderar el ritmo de expansión de la actividad petrolera en los próximos años. Esto es, el aumento exportador de Vaca Muerta se basó en un fenómeno productivo, mientras que el de las ventas mineras reposó fuertemente en el aumento del precio del oro y de la plata y solo en el caso del litio el sustento más importante fue el aumento de la producción.

“En síntesis, Vaca Muerta constituye hoy un motor regional, mientras que la minería funciona como un sector exportador relevante, pero con efectos económicos más limitados, capaces de elevar el nivel de ingresos cuando el volumen exportado alcanza una escala suficiente y se mantiene durante un período prolongado”, concluyó Day.

Temas Relacionados

Vaca MuertaMineríaExportaciónConsumoIngresos brutosNeuquénSan JuanSanta CruzSaltaJujuyCatamarcaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ranking de riesgo país: qué puesto ocupa la Argentina en América Latina y a cuánto está del primer lugar

Pese a la significativa reducción desde las elecciones legislativas, el nivel argentino se ubica por encima de la media regional. El factor clave que consolida el descenso

Ranking de riesgo país: qué

Fausto Spotorno: “El gobierno tiene objetivos encontrados, por eso se mueve todo el tiempo de un lado a otro”

El economista y exmiembro del Consejo de Asesores del presidente Milei explicó las tensiones entre inflación, reservas y políticas fiscal y tarifaria. Qué países de la región tienen, como la Argentina, más de 500 puntos de riesgo. Pronósticos de inflación y valores inmobiliarios

Fausto Spotorno: “El gobierno tiene

Semana financiera: las acciones argentinas ganaron hasta 15% en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 500 puntos

El S&P Merval ganó 5,5% y los bonos en dólares avanzaron 2%. El indicador de JP Morgan tocó un mínimo desde junio de 2018. El BCRA acumuló compras por casi USD 300 millones en el mercado

Semana financiera: las acciones argentinas

Fuerte reacción del mercado y debate por las reservas: el Banco Central acumula, pero persisten las dudas

La cotización del dólar mayorista baja, los bonos suben y cae el índice de riesgo país, pero para para generar más confianza en los inversores el ente monetario necesita que más activos internacionales propios. Relación con el PBI

Fuerte reacción del mercado y

Otra marca redobla la apuesta por los SUV compactos y lanza un segundo modelo en Argentina

Honda presentó oficialmente el nuevo WR-V que complementa la oferta por el segmento que más crecimiento tiene en el mercado. Es importado de Brasil y busca duplicar las ventas de la marca

Otra marca redobla la apuesta
DEPORTES
El golazo de cabeza de

El golazo de cabeza de Cuti Romero a los 90 minutos para salvar al Tottenham en la Premier League

El duro análisis de Oscar Ruggeri sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors: “Son señales que le está dando el fútbol”

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

TELESHOW
Aníbal Pachano y el nacimiento

Aníbal Pachano y el nacimiento que transformó su mundo: las lágrimas del primer abrazo a su nieto

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

INFOBAE AMÉRICA

Diabetes: cómo las superbacterias desafían

Diabetes: cómo las superbacterias desafían los tratamientos de infecciones asociadas a la enfermedad

Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador