Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en la Argentina desde que bajó a 0% el arancel para importar

Los modelos más recientes de los teléfonos de Apple registraron una baja de precios, impulsada por la reducción de los costos de importación

Hay algunos modelos de iPhone que se pueden pagar en cuotas.

Desde la semana pasada, los celulares importados pueden ingresar a la Argentina sin aranceles, tras una reducción progresiva iniciada en mayo de 2025 que había rebajado el impuesto del 16% al 8%. La medida impactó en los precios de los iPhone, uno de los dispositivos más demandados en el país.

El comercio minorista valora la medida para facilitar el acceso a tecnología oficial, especialmente en modelos de alta gama como el iPhone, con expectativas de dinamización en ventas gracias también a mejores condiciones de financiamiento.

Ahora, el iPhone 17 Pro Max —el modelo más reciente de Apple— se vende en MacStation a $2.999.990 en su versión de 256 GB. Para dimensionar la carga impositiva incluida en ese valor, sin impuestos nacionales el mismo equipo tendría un precio de $2.281.361.

Con la misma capacidad de almacenamiento, el iPhone 17 Pro cuesta $2.699.990, mientras que el iPhone 17 se ubica en $1.999.990.

El iPhone 17 Pro Max —el modelo más reciente de Apple— se vende en MacStation a $2.999.990 en su versión de 256 GB

En cuanto a las variantes con mayor memoria, la versión de 512 GB suma $500.000 al precio base y la de 1 TB implica un adicional de $900.000.

Entre los modelos de la generación anterior, el iPhone 16 Pro Max (256 GB) se comercializa a $3.199.990, con la opción de pagarlo en 12 cuotas sin interés, mientras que el iPhone 16 Pro cuesta $2.809.989 y puede abonarse en tres cuotas sin interés. El iPhone 16, por su parte, tiene un valor de $1.699.990 y también ofrece financiación en 12 cuotas.

Desde MacStation señalaron que la rebaja del 8% en los aranceles de importación ya fue incorporada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y se extendió a toda la línea disponible, incluso antes de la entrada en vigencia plena de la normativa.

Según explicaron, la decisión se tomó desde el inicio de la comercialización para anticipar el impacto de las medidas anunciadas y acercar los valores locales a la experiencia de consumo.

Desde MacStation señalaron que la rebaja del 8% en los aranceles de importación ya fue incorporada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y se extendió a toda la línea disponible

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, detallaron.

Comparación de precios con la región

De todos modos, pese a la quita arancelaria, los precios continúa siendo más elevados que otros países de la región por el resto de la carga impositiva local.

En EEUU, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) tiene un precio de USD 1.199, mientras que el iPhone 17 Pro cuesta USD 1.099 y el iPhone 17 se comercializa a USD 799.

En Chile, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) se vende en la tienda oficial de Apple a 1.549.990 pesos chilenos (USD 1.751,49), el iPhone 17 Pro a 1.429.990 pesos chilenos (USD 1.615,89) y el iPhone 17 a 999.990 pesos chilenos (USD 1.129,99).

En Ciudad del Este, Paraguay, puntualmente en la cadena Cellshop, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) alcanza los USD 1.570, mientras que el iPhone 17 Pro se ofrece a USD 1.360.

En Uruguay, en Maximstore, el iPhone 17 Pro Max cuesta USD 2.199, el iPhone 17 Pro USD 1.919 y el iPhone 17 USD 1.599.

En Brasil, el iPhone 17 Pro Max puede adquirirse a R$ 12.499 (USD 2.319,91), el iPhone 17 Pro a R$ 11.499 (USD 2.134,31) y el iPhone 17 a R$ 7.999 (USD 1.484,68).

En México, en tanto, el iPhone 17 Pro Max tiene un precio de USD 1.742,64 (30.999 pesos mexicanos), el iPhone 17 Pro de USD 1.601,91 (28.499 pesos mexicanos) y el iPhone 17 de USD 1.124,13 (19.999 pesos mexicanos).

Por último, en España —otro país frecuentado por argentinos— el iPhone 17 Pro Max se vende a 1.469 euros (USD 1.708,86), el iPhone 17 Pro a 1.319 euros (USD 1.534,37) y el iPhone 17 a 959 euros (USD 1.115,59).

