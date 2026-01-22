Descuentos para cargar nafta y gasoil: cómo ahorrar hasta un 30% en las estaciones de servicio

Bancos y estaciones de servicio siguen ofreciendo descuentos para cargar combustible en enero 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante enero de 2026, bancos y estaciones de servicio ofrecen una serie de promociones que ofrecen hasta un 30% de descuento y reintegros que pueden llegar a $25.000 mensuales para cargar nafta y gasoil, dependiendo de la entidad financiera, el método de pago y la estación elegida. Estas ventajas están disponibles para quienes abonen con tarjetas o billeteras digitales adheridas a las campañas promocionales vigentes.

Las promociones se distribuyen en todo el país e incluyen marcas como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los niveles de descuento y los topes de reintegro varían según el banco y el día de la semana en que se realiza la carga.

Ofertas en YPF

Banco Ciudad: 10% de descuento en cargas de nafta o gasoil, tope de $10.000 por cuenta por mes, con pagos con tarjetas VISA, MODO y Mastercard. Disponible los domingos. Para cuentas sueldo, el descuento sube a 15% y jubilados suman 5% adicional, con un tope de $5.000 por mes.

Banco Macro: 30% de descuento, tope de reintegro de $25.000 por cuenta por mes, con tarjetas VISA y pagos con MODO. Válido los miércoles.

Banco Comafi: 20% de descuento, tope de $8.000 por semana, para pagos con VISA, MODO y Mastercard los sábados.

Banco Nación: 30% de descuento, tope de $15.000 por cuenta por mes, con tarjetas VISA, MODO y Mastercard, vigente los viernes.

Banco Galicia: 15% de descuento para clientes Eminent (tope de $15.000 por cuenta por mes) y 10% para los demás (tope de $10.000), con pagos con Mastercard y MODO, todos los lunes.

Banco Patagonia: 20% de descuento, tope de $10.000 por cuenta por mes, todos los jueves. Para quienes cobran sueldo en el banco, el descuento es del 25% y el tope de $15.000.

Banco Credicoop: 15% de descuento, tope de reintegro diario de $4.500 los viernes. Para cuenta sueldo, el descuento asciende al 20% y el tope diario a $6.000.

Los automovilistas pueden ahorrar hasta $25.000 por mes con estos descuentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos en Shell

Las promociones en Shell permiten que los clientes del banco emisor accedan a descuentos de entre 10% y 30% según la entidad y el medio de pago que empleen.

Promociones en Axion Energy

Los bancos más grandes del país ofrecen un amplio abanico de descuentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otra parte, en las estaciones de Puma Energy, los beneficios vigentes durante enero de 2026 también incluyen descuentos relevantes en la carga de nafta y gasoil, aunque con un esquema más acotado que en otras petroleras. Las promociones alcanzan rebajas de hasta 30%, con topes de reintegro mensuales o semanales, según el banco y el medio de pago utilizado. Los descuentos aplican a clientes de diversas entidades, principalmente a través de pagos con tarjetas y billeteras digitales, con días específicos habilitados según cada acuerdo.

Para aprovechar al máximo estas promociones, resulta fundamental planificar las cargas de combustible. Una estrategia efectiva es combinar los reintegros de la aplicación de la estación de servicio con la tarjeta que ofrezca la mayor devolución, siempre respetando los topes semanales o mensuales de cada beneficio y distribuyendo las cargas a lo largo del mes para no perder ninguna parte del descuento. También es importante elegir el tipo de combustible incluido en la promoción que otorgue el mayor reintegro. Hay oportunidades adicionales de ahorro si se aprovechan las franjas horarias específicas, como durante la noche o temprano en la mañana, o si se suman puntos extra mediante los programas de fidelidad.

El valor final del combustible puede variar según el método de pago, por lo que conviene verificar la compatibilidad entre aplicaciones y beneficios antes de abonar. Existen también promociones combinadas con supermercados y otras marcas que permiten acceder a rebajas adicionales. Llevar un registro de los gastos y de los reintegros recibidos ayuda a planificar futuras compras de manera más eficiente.

Para acceder a todas estas alternativas es necesario contar con registros digitales en las plataformas de cada estación o banco y prestar atención a los límites establecidos para cada modalidad. Según los datos relevados, varios de estos reintegros y descuentos pueden sumarse de forma acumulativa, lo que permite a los usuarios más organizados optimizar el ahorro mensual. El desarrollo de herramientas digitales, los acuerdos entre bancos y las aplicaciones móviles han ampliado de forma significativa las oportunidades de reducir el costo al cargar combustibles en Argentina.