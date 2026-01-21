Economía

Mercados: con nueva alza las acciones y los bonos argentinos se mantienen ajenos a la tensión internacional

El S&P Merval asciende 3,2% y vuelve a sobrepasar los 3 millones de puntos, mientras que los títulos públicos en dólares ganan un 0,1% en promedio, con un riesgo país en los 566 puntos

Las bolsas internacionales, atentas a
Las bolsas internacionales, atentas a los movimientos de Trump en Davos.

Mientras los operadores financieros siguieron con atención las declaraciones del presidente de los EEUU, Donald Trump, en el Foro de Davos, los principales índices de las bolsas de Nueva York exhiben mínimas ganancias, después de la abultada caída de 2% del martes.

en contraste, a las 16:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 3,2%, en los 3.030.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan un leve 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recorta un entero para la Argentina, en los 568 puntos básicos.

El lunes, “el S&P 500 registró su mayor caída diaria desde octubre con un retroceso de 2%. Este movimiento ocurrió tras la posible ruptura del acuerdo comercial vigente entre Estados Unidos y la Unión Europea, dinámica que aumenta la incertidumbre en los activos de riesgo. En este sentido, por tercera vez en lo que va del año la Corte Suprema no se expidió sobre la causa de los aranceles y no hay fecha cierta para la decisión. En contraste, los metales preciosos funcionaron como refugio de valor bajo este clima de tensión geopolítica”, explicó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“Si bien los activos locales enfrentan un contexto externo adverso, mostraron una resiliencia superior a la esperada”, agregó Farro.

“El anuncio de aranceles progresivos -del 10% al 25%- contra ocho miembros de la OTAN si no le ceden el control de Groenlandia a Estados Unidos, ha generado temores de una nueva guerra comercial. A esto se suma la amenaza de gravámenes del200% a productos franceses, lo que eleva la prima de riesgo en activos europeos y globales”, subrayó IOL (Invertir Online) en un reporte.

Para el economista Gustavo Ber, las “renovadas amenazas por aranceles, junto a diversas tensiones geopolíticas, imponen una clima más negativo en Wall Street, aún cuando los datos ‘macro’ y los balances venían actuando como soporte para que los principales índices siguieran cerca de los máximos históricos”.

“Dicho adverso contexto del norte rápidamente activa un sell-off global, y así es que los ADR y bonos en dólares se ven inicialmente afectados, reflejando una vez que un clima internacional amigable se convierte en condición necesaria para que pueda tener mayor espacio una revalorización", considero el titular del Estudio Ber.

Atractivo de cobertura en pesos

“Para cobertura pura contra inflación muy alta, el instrumento natural son los bonos CER. Pero hoy las tasas fijas están en niveles que, según las expectativas implícitas del mercado, cubren de manera competitiva al IPC. La elección depende del escenario que cada inversor está ‘priceando’”, analizó análisis de Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“La decisión entre tasa fija y CER depende de la expectativa de inflación. Si uno proyecta que la inflación va a ubicarse por debajo de la mediana del REM Top 10, conviene ir a instrumentos a tasa fija porque ofrecen un rendimiento real esperado positivo. En cambio, si la expectativa es que la inflación supere ese nivel, entonces la cobertura más eficiente pasa a ser el BONCER”, explicó Emilio Botto.

Los analistas de MegaQM aportaron que “el mercado local sigue líquida en moneda extranjera, con depósitos privados que han crecido más de USD 800 millones en lo que va del año, superando el crecimiento del crédito y generando liquidez adicional para la banca sin que se genere presión sobre las tasas. Eso hace que las tasas de corto plazo se mantengan estables y el rendimiento de las carteras de los fondos money market puros, sin activos sujetos a valor de mercado, se mantenga en torno al 1,8% anual".

