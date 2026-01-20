Una fintech argentina recibió USD 55 millones de inversores para expandir sus productos de infraestructura financiera

La fintech argentina Pomelo recibió financiamiento por USD 55 millones mediante una ronda de inversión y ya suma USD 160 millones provenientes de inversores de todo el mundo desde su fundación en 2021. Los fondos se destinarán a fortalecer la emisión y gestión de tarjetas, desarrollar productos globales y expandir nuevas líneas de negocio en medios de pago tecnológicos.

La compañía de infraestructura de pagos anunció este martes una nueva ronda de inversión Serie C de USD 55 millones, co-liderada por Kaszek e Insight Partners, con la participación de Index Ventures, Adams Street Partners, S32, Endeavor Catalyst, monashees y TQ Ventures.

La inversión busca transformar el sector en América Latina, Centroamérica y el Caribe, y ampliar la disponibilidad de productos y métodos de pago en el ámbito internacional. Los fondos se utilizarán para fortalecer las soluciones de emisión y tarjetas de crédito, sumar productos con proyección global —como una tarjeta internacional basada en stablecoins, opciones de pago tokenizadas y herramientas de gestión de contracargos basadas en inteligencia artificial—, además de impulsar nuevas áreas de negocio vinculadas a medios de pago innovadores.

“Esta ronda consolida a Pomelo como una plataforma líder de infraestructura tecnológica financiera para América Latina, incluyendo Centroamérica y Caribe. Haber levantado más de US$ 160 millones en unos pocos años refleja la fuerte convicción de inversores globales de primer nivel en un stack tecnológico de pagos moderno, diseñado para servir a bancos, grandes empresas y fintechs de alto crecimiento a escala regional”, afirmó Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de la firma.

Y agregó: “En esta nueva etapa, continuaremos profundizando nuestras capacidades en emisión y procesamiento de pagos con tarjetas mientras aceleramos el desarrollo de productos globales y trabajamos en nuevos rieles de pago que darán forma al futuro del ecosistema financiero de la región”.

Pomelo funciona como una fintech enfocada en brindar servicios a otras empresas, no a usuarios finales. Su propuesta se orienta a más de 150 compañías que necesitan infraestructura tecnológica para emitir, procesar y gestionar pagos con tarjeta, especialmente aquellas que buscan operar en múltiples países. Su cartera de clientes abarca desde bancos y fintech hasta cadenas comerciales de diversos rubros interesadas en incorporar soluciones de pago a su oferta.

Durante los últimos dos años, la empresa aumentó su facturación en más de 250%, impulsada por la demanda de infraestructura financiera moderna, escalable y de alcance regional. En este contexto, la empresa sigue sumando productos a su portafolio y desarrolla soluciones de pago basadas en inteligencia artificial.

La ronda responde al interés de inversores internacionales en empresas de tecnología financiera que demuestran impacto significativo y potencial para expandirse en mercados diversos y regulaciones exigentes.

“Pomelo está construyendo una plataforma moderna de infraestructura financiera diseñada para la escala y complejidad de América Latina. Esta es nuestra primera inversión de growth equity en la región, y la sólida ejecución y el crecimiento consistente de Pomelo diferenciaron claramente a la compañía. Estamos entusiasmados por acompañar la visión de largo plazo del equipo a medida que Pomelo escala y se expande más allá de las tarjetas hacia nuevos métodos de pago y productos globales”, opinó Robin Murray, socio de Adams Street Partners.

Pomelo nació de la iniciativa de Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, quienes cuentan con reconocimiento internacional por su trayectoria emprendedora. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica para servicios financieros basada en APIs, en la nube e impulsada por inteligencia artificial, que permite procesar pagos en alianza directa con Mastercard y Visa.

Durante 2026, la compañía prevé consolidar su plataforma para emisión y procesamiento de tarjetas, sumar nuevas alternativas de pago y ampliar su gama de productos de alcance global, con el objetivo de mantener un crecimiento sostenible y prolongado en el tiempo.