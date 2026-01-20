Economía

Mercados: la tensión internacional vuelve inyectar volatilidad a las acciones y bonos argentinos

En medio de la disputa entre EEUU y la Unión Europea por Groenlandia, el S&P Merval revirtió la baja inicial y rebota 1,3%, mientras que los bonos en dólares ceden 0,1% y el riesgo país sube a 577 puntos básicos

Guardar

Mientras en la localidad suiza de Davos se desarrolla una nueva edición de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el presidente de los EEUU Donald Trump tensa la relación con la Unión Europea por la estratégica isla de Groenlandia, paso obligado en la ruta comercial del Ártico.

Trump volvió a decir que Estados Unidos tomaría el control del territorio bajo protectorado de Dinamarca de una forma u otra y propuso un arancel del 200% a los vinos franceses si el presidente Emmanuel Macron no se suma a una nueva iniciativa que el presidente está liderando en torno a Gaza.

El discurso de Trump en Davos está previsto para el miércoles, justo en momentos en que los observadores estarán pendientes de si, como lo expresó Capital Economics en un análisis, “prevalecerán las cabezas más frías antes de que las cosas se salgan de control en los mercados o en la geopolítica”.

“Los mercados financieros globales entran en una fase de máxima tensión tras la confirmación del presidente Donald Trump de imponer aranceles de hasta 25% a Europa si el bloque se opone a su estrategia sobre Groenlandia, una postura que ha fracturado la estabilidad transatlántica y acelerado la salida de capitales hacia activos refugio“, describió Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

En ese contexto, la cotización del oro se disparaba más de 3%, aun nuevo máximo histórico nominal de USD 4.750 la onza.

Mientras los índices de Wall Street registran caídas hasta del 1,3%, en mal clima político sembró de nubarrones a los negocios financieros internacionales. No obstante, a las 13:15 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,3%, en los 2.950.000 puntos.

En el inicio de la sesión el Merval llegó a caer 2%, en sintonía con los futuros del Nasdaq que cedían 1,8 por ciento. El panel de acciones líderes llegó a acumular una pérdida en torno al 6% en lo que va de enero.

“El mercado local venía de atravesar su peor desempeño semanal en cuatro meses, período en el cual el S&P Merval se desplomó 5,1%, reflejando un clima de mayor cautela entre los inversores”, consignó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- bajan un leve 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan marca un ascenso de 13 unidades para Argentina, en los 578 puntos básicos.

“El mercado estadounidense operó bajo la influencia de nuevos aranceles anunciados por la administración de Trump hacia países europeos. Este escenario de tensiones geopolíticas impulsa al oro y la plata hacia valores máximos, ante la búsqueda de activos de refugio por parte de los inversores”, detallaron desde Rava Bursátil.

En el plano local, los analistas de Max Capital indicaron que “en el frente de las reformas, el Gobierno anunció formalmente sesiones extraordinarias del Congreso para febrero con el objetivo de avanzar en su agenda, siendo la reforma laboral el proyecto central en discusión. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión y podría debatirse a comienzos de febrero, según algunos medios el Gobierno está negociando con las provincias, dado que la propuesta incluye recortes en impuestos coparticipables. Las provincias estarían presionando por una implementación gradual de los recortes impositivos y que se vincule al ritmo de la recuperación económica”.

“En materia de inflación, los datos de precios mayoristas publicados el lunes volvieron a mostrar la aceleración de diciembre, con una inflación mayorista de 2,4% mensual y un cierre de año en 26,2% interanual. Diciembre es un mes estacionalmente alto y debería observarse cierta moderación en enero. Sin embargo, dado que los precios mayoristas suelen actuar como un indicador adelantado del IPC, es probable que el proceso de desinflación continúe, aunque a un ritmo más gradual”, explicaron desde Max Capital.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 20 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes actualizados por movilidad junto con el bono extraordinario a jubilados, pensionados y familias que perciben asignaciones sociales

ANSES: quiénes cobran hoy, martes

Pagos con Pix en Brasil: 6 consejos para evitar el “golpe da maquininha” y otras estafas comunes

Recomendaciones clave para minimizar riesgos en transferencias instantáneas y pagos digitales en el país vecino

Pagos con Pix en Brasil:

La industria metalúrgica volvió a caer en 2025 y se mantiene en su peor momento desde la pandemia

El sector continúa mostrando retrocesos y las expectativas para este año no son optimistas

La industria metalúrgica volvió a

Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Lo afirmó la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, luego de que el año pasado se alcanzara un récord al superar los 100 millones de dólares

Paraguay prevé duplicar las exportaciones

La industria autopartista alcanzó un déficit superior a USD 9.000 millones en los primeros 11 meses de 2025

Los proveedores de la industria automotriz alertaron sobre la falta de competitividad del sector por la llegada de productos chinos al mercado

La industria autopartista alcanzó un
DEPORTES
Independiente oficializó la salida de

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

Una leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez en medio de los cruces con otras glorias del club: “Él sabe ganar”

El viaje al Mundial, la ayuda de la terapia y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso: 12 frases de Ángel Di María

Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

TELESHOW
En medio del escándalo con

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

Las hermanas de los 50 mil pesos volvieron a Jesús María tras su enojo viral: el divertido baile con Damián Córdoba

Nació Vito, el primer hijo de Sofía Pachano: “Holi”

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades mantienen circulación controlada

Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido

Colonialismo europeo del siglo XIX versus geopolítica del siglo XXI

Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La agencia atómica de la ONU alertó que la planta nuclear ucraniana de Chernóbil se quedó sin electricidad