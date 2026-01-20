Mercados: la tensión internacional vuelve inyectar volatilidad a las acciones y bonos argentinos

Mientras en la localidad suiza de Davos se desarrolla una nueva edición de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el presidente de los EEUU Donald Trump tensa la relación con la Unión Europea por la estratégica isla de Groenlandia, paso obligado en la ruta comercial del Ártico.

Trump volvió a decir que Estados Unidos tomaría el control del territorio bajo protectorado de Dinamarca de una forma u otra y propuso un arancel del 200% a los vinos franceses si el presidente Emmanuel Macron no se suma a una nueva iniciativa que el presidente está liderando en torno a Gaza.

El discurso de Trump en Davos está previsto para el miércoles, justo en momentos en que los observadores estarán pendientes de si, como lo expresó Capital Economics en un análisis, “prevalecerán las cabezas más frías antes de que las cosas se salgan de control en los mercados o en la geopolítica”.

“Los mercados financieros globales entran en una fase de máxima tensión tras la confirmación del presidente Donald Trump de imponer aranceles de hasta 25% a Europa si el bloque se opone a su estrategia sobre Groenlandia, una postura que ha fracturado la estabilidad transatlántica y acelerado la salida de capitales hacia activos refugio“, describió Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

En ese contexto, la cotización del oro se disparaba más de 3%, aun nuevo máximo histórico nominal de USD 4.750 la onza.

Mientras los índices de Wall Street registran caídas hasta del 1,3%, en mal clima político sembró de nubarrones a los negocios financieros internacionales. No obstante, a las 13:15 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,3%, en los 2.950.000 puntos.

En el inicio de la sesión el Merval llegó a caer 2%, en sintonía con los futuros del Nasdaq que cedían 1,8 por ciento. El panel de acciones líderes llegó a acumular una pérdida en torno al 6% en lo que va de enero.

“El mercado local venía de atravesar su peor desempeño semanal en cuatro meses, período en el cual el S&P Merval se desplomó 5,1%, reflejando un clima de mayor cautela entre los inversores”, consignó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- bajan un leve 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan marca un ascenso de 13 unidades para Argentina, en los 578 puntos básicos.

“El mercado estadounidense operó bajo la influencia de nuevos aranceles anunciados por la administración de Trump hacia países europeos. Este escenario de tensiones geopolíticas impulsa al oro y la plata hacia valores máximos, ante la búsqueda de activos de refugio por parte de los inversores”, detallaron desde Rava Bursátil.

En el plano local, los analistas de Max Capital indicaron que “en el frente de las reformas, el Gobierno anunció formalmente sesiones extraordinarias del Congreso para febrero con el objetivo de avanzar en su agenda, siendo la reforma laboral el proyecto central en discusión. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión y podría debatirse a comienzos de febrero, según algunos medios el Gobierno está negociando con las provincias, dado que la propuesta incluye recortes en impuestos coparticipables. Las provincias estarían presionando por una implementación gradual de los recortes impositivos y que se vincule al ritmo de la recuperación económica”.

“En materia de inflación, los datos de precios mayoristas publicados el lunes volvieron a mostrar la aceleración de diciembre, con una inflación mayorista de 2,4% mensual y un cierre de año en 26,2% interanual. Diciembre es un mes estacionalmente alto y debería observarse cierta moderación en enero. Sin embargo, dado que los precios mayoristas suelen actuar como un indicador adelantado del IPC, es probable que el proceso de desinflación continúe, aunque a un ritmo más gradual”, explicaron desde Max Capital.