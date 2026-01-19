Economía

Duro de bajar: qué factores ayudarían a lograr una reducción más acentuada del riesgo país

La escasa compresión del costo que paga la Argentina para financiarse en dólares llama la atención de los analistas. Un informe planteó condiciones políticas y financieras, otro enfatizó la necesidad de aumentar reservas y un tercero sugirió una estrategia que asegure superávits comerciales

Guardar
El Riesgo País de Argentina
El Riesgo País de Argentina se mantiene en el rango más alto de los últimos cuatro años.

Aunque desde fines de septiembre pasado el riesgo país de Argentina (medido por el índice EMBI+) cayó casi 900 puntos, desde fines de noviembre se estabilizó y tiene dificultades para seguir descendiendo hacia registros más parecidos a los de otros países latinoamericanos.

“Aun con fundamentos y perspectivas económicas relativamente mejores en Argentina que en otros casos, el bono a 10 años de la Argentina rinde hoy 9,8%, un spread sobre los bonos del Tesoro de EEUU de 567 puntos, mientras que el de Brasil es de 205 puntos, y el de un país de fuera de la región, como Zambia es de 226 puntos”, dice el último informe semanal de Quantum.

Según la consultora fundada y encabezada por el exsecretario de Finanzas Daniel Marx, una medida positiva del gobierno para lograr quebrar esa resistencia fue haber iniciado el 5 de enero pasado un proceso de acumulación de reservas mediante compras del Banco Central, que desde entonces ha sumado unos USD 700 millones. El informe cita otras cinco condiciones para lograr una mayor y más rápida reducción del costo de financiamiento de la Argentina, a saber:

  • Realineamiento en la relación del Gobierno con acreedores externos, como el FMI.
  • Reducción de las restricciones cambiarias remanentes para personas jurídicas.
  • Disponer de opciones para obtener recursos para atender los vencimientos de los servicios de la deuda.
  • Reordenamiento del mercado de dinero para que estén alineadas la tasa de interés en pesos con las expectativas de inflación y retomar el proceso de baja de la inflación.
  • Mostrar capacidad de manejo político del Gobierno para lograr consensos que permitan avanzar en la agenda legislativa.
infografia

Justina Gedikian, analista de Renta Fija de Cohen, destacó que -superado el pago de poco más de USD 4.200 millones que el gobierno pagó el viernes 9 de enero en Bonares y Globales “el mercado dejó atrás el evento de corto plazo y volvió a concentrarse en la dinámica macro hacia adelante”.

En ese escenario, destacó, “la evolución de las reservas comienza a ganar relevancia como uno de los factores clave para sostener una mejora gradual del riesgo país, en un contexto en el que la inflación continúa mostrando resistencia y amplía el margen para una mayor corrección del tipo de cambio”. Al mismo tiempo, observó, “la persistente volatilidad en las tasas de interés sigue afectando al mercado de pesos, condicionando el desempeño de la deuda en moneda local y reforzando la necesidad de estrategias de cobertura”.

Impacto limitado

La concreción del pago del primer gran vencimiento del año, subrayó la analista en un informe fechado el jueves 15, “tuvo un impacto limitado sobre el riesgo país, que mostró variaciones acotadas; el riesgo país comprimió apenas unos 10 puntos, aunque en lo que va del año acumula un aumento cercano a 30 puntos y se ubica en 590 puntos. Con esto, el crédito soberano registra subas del orden del 0,2% desde comienzos de enero, con un desempeño relativamente mejor en los Bonares, que avanzaron en torno al 0,7%”.

El inicio del programa de compra de reservas es una señal positiva para reducir el riesgo país, pero -acotó Gedikian- “el proceso de acumulación será necesariamente gradual, en la medida en que quede condicionado a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. En ese contexto, concluyó, “la convergencia hacia niveles de riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos se daría de manera progresiva, más que como un ajuste inmediato”.

LCG que calificó de “impávida” la reacción del riesgo país a los recientes acontecimientos del mercado

También Invertir en Bolsa (IEB) destacó en su informe semanal que en las primeras cinco ruedas desde el pago de cupones de Globales y Bonares, “no vimos una reinversión de lo recibido. y el riesgo país tuvo una compresión muy limitada: pasó de 579 puntos básicos en la antesala del pago a 571 al cierre de ayer (viernes). De este modo, se encuentra lateralizando en la zona de 570 puntos básicos desde octubre”.

Parecido fue el análisis de LCG, que calificó de “impávida” la reacción del indicador a los recientes acontecimientos del mercado. “A pesar de las compras de dólares (a pedido del público y del FMI, y manifestados en el cambio de retórica del BCRA) se mantiene cerca de los 570 puntos (ayer y hoy, con subas en los precios de bonos)”, observó.

“¿Será por el ruido internacional? No parece, otros emergentes mostraron mejoras. ¿Será porque no están las señales de un saldo comercial externo positivo? ¿La inflación creciente? ¿Dudas sobre el crecimiento?”, planteó retóricamente LCG. Y concluyó: “si se pone el foco en una estrategia exportadora y de saldos de comercio exterior positivos (así como se puso el foco correctamente en superávit primario fiscal), eso podría dar un nuevo impulso a la baja del riesgo país y a mejorar las expectativas económicas”.

Temas Relacionados

Riesgo paísEMBITasa de interésDólaresReservasBanco CentralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las cuatro claves financieras que definirán el mercado este año

Tras el “rally” electoral, las acciones y los bonos permanecen en pausa, a la espera de señales capaces de romper la inercia actual. ¿Cuáles son los hitos que pueden destrabar las inversiones y marcar el ritmo en 2026?

Las cuatro claves financieras que

Más de 300 mil familias viven sobre pisos de tierra en la Argentina, según un estudio privado

La deficiencia estructural impacta en la salud, la escolaridad y las condiciones de vida de los niños, señalan relevamientos sociales y datos oficiales

Más de 300 mil familias

Boom de endeudamiento corporativo: las empresas colocaron más de USD 7.000 millones desde las elecciones

La colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de compañías argentinas contribuyó a la estabilidad cambiaria de los últimos meses. Una por una, todas las emisiones

Boom de endeudamiento corporativo: las

El fenómeno detrás del barco con más de 5.000 autos: en 2025 China vendió en total 65 autos por minuto

Su producción automotriz creció más de 10% y las ventas superaron las 34 millones de unidades entre mercado interno y exportaciones, un nuevo récord mundial

El fenómeno detrás del barco

Qué otros líderes políticos expondrán y qué esperan para 2026 los economistas del Foro Mundial al que asistirá Milei

En Davos confluirán jefes de Estado y de gobierno, ejecutivos y analistas de más de 60 países. Larry Fink, el mayor administrador de fondos del mundo, logró que vaya Donald Trump, quien hablará en la misma jornada que el presidente argentino. Previsiones de 74 “economistas jefe”

Qué otros líderes políticos expondrán
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

8 frases de Úbeda, tras la victoria de Boca ante Olimpia: de las molestias físicas de Merentiel y Zeballos al mercado de pases

La declaración de Paulo Dybala sobre su futuro que ilusiona a los hinchas de Boca

Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: el mercado, los objetivos del equipo, la exigencia de la gente y su amor por River

Alarma en Boca: el gesto de Miguel Merentiel tras ser reemplazado y las bajas en el ataque a una semana del arranque del Torneo

TELESHOW
Las vacaciones de Martín Palermo

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

La tristeza de Cecilia Bolocco por la muerte de su madre: “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La historia oculta del estigma

La historia oculta del estigma corporal: repensando la condena a la gordura en Occidente

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro