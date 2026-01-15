Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 15 de enero

Los montos actuales establecidos por decreto permiten a la población afrontar el comienzo del año con nuevos ingresos según lo programado por la autoridad previsional

Las personas con jubilaciones y pensiones mínimas cuyo DNI termina en 4 acceden hoy a sus pagos, tanto por depósito bancario como en sucursales habilitadas de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales según su calendario de pagos. Millones de beneficiarios en Argentina acceden a estos ingresos organizados de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), con montos actualizados para cada prestación.

Quiénes cobran hoy, 15 de enero

Jubilaciones y pensiones

Cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan la jubilación mínima, con DNI finalizado en 4 (cuatro). El pago se puede recibir mediante depósito bancario o en las sucursales habilitadas, según la preferencia del beneficiario.

Pensiones no contributivas

Reciben su haber quienes perciben pensiones no contributivas y tienen documentos terminados en 8 (ocho) y 9 (nueve). Esta modalidad incluye prestaciones por invalidez o vejez y sigue el criterio de terminación del DNI.

Quienes cobran pensiones no contributivas por invalidez o vejez reciben su haber si su documento finaliza en 8 o 9, siguiendo el orden asignado por la ANSES

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4 (cuatro) pueden disponer de los fondos en sus cuentas para su retiro.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 3 (tres) reciben el pago correspondiente, según el calendario habitual.

Asignaciones por prenatal y maternidad

Acceden al pago las titulares de asignaciones por prenatal y maternidad cuyos documentos finalizan en 2 (dos) y 3 (tres), de acuerdo con la lógica de distribución establecida por ANSES.

El monto de la jubilación mínima en enero 2026 alcanza $419.299,32 gracias al bono extraordinario de $70.000 previsto por el Decreto 274/2024

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

Durante enero, la jubilación mínima es de $349.299,32. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total llega a $419.299,32 para quienes perciben el mínimo. El haber máximo vigente para jubilados es de $2.293.796,92.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se determina en $279.439,46. Con el bono extraordinario, el pago total asciende a $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un haber base de $244.509,52. Sumando el bono extraordinario, el monto a cobrar es de $314.509,52.

Todos estos valores se fijan según el Decreto 274/2024, que regula los montos y el mecanismo de actualización.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor suma un total de $349.439,46 en enero, incluyendo el bono extraordinario otorgado por la ANSES (ANCCOM)

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo se fija este mes en $125.518 por niño. Para beneficiarios con discapacidad, el monto asciende a $408.705 mensuales.

En la Asignación por Embarazo, el monto es de $118.454,32 por hijo. El ochenta por ciento se abona mensualmente y el veinte por ciento restante queda condicionado a la presentación anual de la libreta.

La Asignación Familiar por Hijo para familias del primer rango de ingresos es de $62.765. Otros grupos familiares reciben valores que oscilan entre $13.800 y $28.000, según la situación. Para las asignaciones por prenatal y maternidad, el pago mensual para titulares que cumplen los requisitos es de $28.000.

Todos estos importes se ajustan automáticamente cada mes según la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor. El sistema de actualización periódica, establecido en la normativa vigente, mantiene la protección y previsibilidad de los ingresos para quienes dependen de estas prestaciones sociales.

