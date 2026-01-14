Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de enero

La inflación de 2,8% de diciembre , la segunda más alta de 2025, sorprendió de manera negativa a los inversores y colocó a las tasas de interés en el centro de la escena, ya que será el instrumento más importante que deberá administrar el Gobierno si quiere seguir acumulando reservas e impedir que el dólar se arrime a la banda superior que, desde febrero, será de 1.607 pesos.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.484 (-0,2%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.520,50, en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

El IPC del INDEC correspondiente a diciembre arrojó un incremento de los precios minoristas del 2,8%, la cifra más alta del año. Esa tasa se aplicará para ajustar el régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central en el mes de febrero. Ello implica que el límite superior para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

El Banco Central efectuó compras en el mercado de contado por séptimo día operativo seguido. Este martes absorbió USD 55 millones , para totalizar un saldo a favor de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero.

Luego de un 2025 en el que la inflación apenas superó el 30% y el dólar oficial minorista se mantiene por debajo de los $1.500, las principales consultoras económicas locales y del exterior volvieron a ponerle números a las proyecciones para el 2026 y el 2027 . Los últimos relevamientos muestran que las estimaciones de tipo de cambio e inflación registran cambios mínimos frente a las proyecciones difundidas en diciembre, lo que refuerza la idea de un escenario de relativa estabilidad en las expectativas del mercado.

El dólar al público es ofrecido esta mañana a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

