Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.485 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 55 millones en el mercado

Guardar
13:18 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido esta mañana a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

13:18 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

Las estimaciones de mercado actualizadas confirman niveles esperados para variables clave, con previsiones que prácticamente no se modifican frente a las difundidas en diciembre y que delinean el escenario macroeconómico de los próximos meses

El consenso de mercado estima
El consenso de mercado estima que el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.733,6 por dólar en 2026 bajo el esquema de depreciación administrada REUTERS/Matias Baglietto/

Luego de un 2025 en el que la inflación apenas superó el 30% y el dólar oficial minorista se mantiene por debajo de los $1.500, las principales consultoras económicas locales y del exterior volvieron a ponerle números a las proyecciones para el 2026 y el 2027. Los últimos relevamientos muestran que las estimaciones de tipo de cambio e inflación registran cambios mínimos frente a las proyecciones difundidas en diciembre, lo que refuerza la idea de un escenario de relativa estabilidad en las expectativas del mercado.

Leer la nota completa
13:17 hsHoy

El dólar bajó a un mínimo de dos semanas y el BCRA compró otros USD 55 millones en el mercado

La entidad acumula un saldo de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero. La divisa mayorista descontó 10,5%, a $1.457, el nivel más bajo desde el 29 de noviembre

El dólar se mantiene estabilizado
El dólar se mantiene estabilizado en el arranque del año.

El Banco Central efectuó compras en el mercado de contado por séptimo día operativo seguido. Este martes absorbió USD 55 millones, para totalizar un saldo a favor de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero.

Leer la nota completa
13:17 hsHoy

Inflación: ¿qué pasa con las bandas?

El IPC del INDEC correspondiente a diciembre arrojó un incremento de los precios minoristas del 2,8%, la cifra más alta del año. Esa tasa se aplicará para ajustar el régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central en el mes de febrero. Ello implica que el límite superior para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.484 (-0,2%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.520,50, en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

13:17 hsHoy

¿Vuelve el carry trade?: cuál es la apuesta del mercado tras el dato de inflación de diciembre

La licitación de deuda de este miércoles será una prueba clave para el Gobierno, mientras crece el interés por los instrumentos en pesos

Los instrumentos en pesos vuelven
Los instrumentos en pesos vuelven a estar en el centro de la escena financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de 2,8% de diciembre, la segunda más alta de 2025, sorprendió de manera negativa a los inversores y colocó a las tasas de interés en el centro de la escena, ya que será el instrumento más importante que deberá administrar el Gobierno si quiere seguir acumulando reservas e impedir que el dólar se arrime a la banda superior que, desde febrero, será de 1.607 pesos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Cuál fue la inflación de 2025 medida con el nuevo índice de precios que el Indec aplicará a partir de enero

Con los ajustes metodológicos que se aplicarán este mes se modificará la incidencia de rubros como alimentos, servicios públicos y alquileres en la composición del IPC

Cuál fue la inflación de

Ford anunció la fabricación de una nueva Ranger en la Argentina: cómo será y para cuándo está previsto

En la previa del Salón del Automóvil de Detroit, el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, dio detalles de la que será la Ranger más potente producida en General Pacheco

Ford anunció la fabricación de

Más recursos a provincias y menos programas sociales: cómo se distribuyó el gasto público en 2025

El Gobierno hizo importantes cambios en la composición de las erogaciones pero mantuvo el nivel de ajuste fiscal

Más recursos a provincias y

Ranking de inflación en América Latina: en qué posición quedó la Argentina al cierre de 2025

La mayoría de los países vecinos terminó el año con índices de un solo dígito, con un escenario de estabilidad de precios

Ranking de inflación en América

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 14 de enero

La ANSES acredita haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, de acuerdo con el calendario que ordena los pagos según la terminación del DNI

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles

ÚLTIMAS NOTICIAS

El libro sobre Julio Iglesias

El libro sobre Julio Iglesias escrito por Ignacio Peyró, en entredicho tras las acusaciones de abuso sexual contra el cantante: “Habrá que actualizarlo”

El ingeniero que transformó la industria de los videojuegos: Jerry Lawson y la revolución de los cartuchos en las consolas

La atmósfera de la Tierra enriqueció la Luna por millones de años: el hallazgo clave para las próximas colonias espaciales

X podría recibir millonaria multa por las deepfakes que compartió Grok, la IA de Elon Musk

La leyenda del tenis Andre Agassi tendrá su propia serie documental

INFOBAE AMÉRICA

El libro sobre Julio Iglesias

El libro sobre Julio Iglesias escrito por Ignacio Peyró, en entredicho tras las acusaciones de abuso sexual contra el cantante: “Habrá que actualizarlo”

Más de medio millón de personas bajo alerta por una tormenta invernal que afectará a dos estados de EEUU

Bonos sin depósito para casinos online 2026, según apuestas-deportivas.es

El exabogado de Nick Reiner desata polémica: “No me interesa si mis clientes son culpables”

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

DEPORTES

Boca Juniors y Millonarios disputarán

Boca Juniors y Millonarios disputarán un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo su primer día en el simulador de Alpine: cuándo será el debut del argentino en el nuevo coche de F1

Conmoción por la misteriosa muerte de una estrella del deporte olímpico: “No es realista lo que pasó”

“Lo viejo funciona”: Marco Trungelliti, el último argentino en carrera en la qualy del Australian Open

Una estrella del Real Madrid estalló tras la destitución de Xabi Alonso: “No crean todo lo que leen”