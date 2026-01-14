A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

El consenso de mercado estima que el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.733,6 por dólar en 2026 bajo el esquema de depreciación administrada REUTERS/Matias Baglietto/

Luego de un 2025 en el que la inflación apenas superó el 30% y el dólar oficial minorista se mantiene por debajo de los $1.500, las principales consultoras económicas locales y del exterior volvieron a ponerle números a las proyecciones para el 2026 y el 2027. Los últimos relevamientos muestran que las estimaciones de tipo de cambio e inflación registran cambios mínimos frente a las proyecciones difundidas en diciembre, lo que refuerza la idea de un escenario de relativa estabilidad en las expectativas del mercado.

De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso entre analistas locales y extranjeros señala que el proceso de desaceleración inflacionaria continúa, aunque con presiones asociadas al esquema cambiario y al ritmo de depreciación de la moneda. En materia de inflación, los datos más recientes indican que el índice de precios mantiene una tendencia descendente en términos interanuales, a pesar de que se registró una aceleración en los últimos meses. Los datos dados a conocer por el Indec este martes así lo reflejan. La inflación de diciembre escaló a 2,8% y la suba de precios de todo el año ascendió a 31,5 por ciento.

Las proyecciones hacia adelante reflejan que este proceso de desaceleración se extenderá durante los próximos trimestres. Los panelistas de FocusEconomics estiman que los precios al consumidor aumentarán 24% en promedio en 2026, una cifra que casi no se modifica respecto de la estimación de diciembre pasado y que incluso muestra un leve ajuste al alza de 0,1 puntos porcentuales. Para 2027, el consenso ubica la inflación promedio en 14,9%, consolidando una trayectoria de menor variación de precios en el mediano plazo.

El escenario inflacionario se apoya en varios factores que los analistas incorporan en sus proyecciones. Entre ellos se destacan un gasto público contenido, una mayor competencia en algunos mercados internos y una flexibilización de las restricciones a las importaciones, elementos que contribuyen a moderar las presiones sobre los precios. Al mismo tiempo, los informes advierten que la depreciación del peso ejerce presión al alza sobre algunos componentes de la canasta, especialmente en bienes transables y productos con alto contenido importado.

El comportamiento del tipo de cambio aparece como un elemento central para explicar esa dinámica. El Banco Central implementa un régimen en el que permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación reciente, con el objetivo de evitar una apreciación en términos reales. Bajo este esquema, el tipo de cambio oficial muestra una evolución gradual, en línea con la inflación y con las expectativas del mercado.

El dólar oficial minorista hoy se ubica en $1.490, mientras que el tipo de cambio del mercado paralelo cotiza en torno a $1.505, con una depreciación mensual cercana al 4,0%. Ambas cotizaciones reflejan una dinámica de ajuste controlado, sin saltos bruscos, en un contexto de mayor previsibilidad cambiaria.

Las proyecciones para los próximos años confirman esa tendencia. Según el consenso de FocusEconomics, el peso finalizará 2026 en $1.733,6 por dólar y se ubicará en $1.935,2 por dólar en 2027. Así como las proyecciones de inflación, estas cifras prácticamente no se alteraron respecto de las estimaciones publicadas en diciembre, lo que muestra que el mercado también mantiene una visión relativamente estable sobre la trayectoria del tipo de cambio.

Los analistas interpretan estas proyecciones como consistentes con un esquema de depreciación administrada, en el que el dólar acompaña la inflación sin generar un atraso cambiario significativo. En este marco, la relación entre inflación y tipo de cambio se mantiene estrecha: una depreciación gradual del peso se traslada parcialmente a los precios, aunque el impacto resulta más acotado que en escenarios de correcciones abruptas.

El frente monetario también influye en las expectativas cambiarias e inflacionarias. Tras las elecciones legislativas de octubre, las tasas de interés de mercado muestran una fuerte baja. La tasa Badlar se ubica por debajo del 30%, luego de niveles cercanos al 49% antes de los comicios. Esta reducción responde a una mejora del clima financiero y a decisiones orientadas a relajar las condiciones monetarias, remarca el informe.

Las proyecciones hacia adelante indican que esta tendencia continúa. El consenso de FocusEconomics prevé que la Badlar finalice 2026 en 18,46% y 2027 en 14,21%. Un escenario de tasas más bajas contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento y se integra a las estimaciones de inflación y tipo de cambio que elaboran los analistas.

En el plano externo, el desempeño del comercio exterior también forma parte del escenario macroeconómico considerado en las proyecciones. En noviembre, la balanza comercial registró un superávit de USD 2.500 millones, el nivel más alto desde mayo de 2024. Las exportaciones crecieron 24,1% interanual, impulsadas por los envíos primarios y por el efecto de un peso más débil, mientras que las importaciones avanzaron 6,6%. De cara a 2026, los consultores estiman que las exportaciones aumentarán 5,6%, mientras que las importaciones crecerán 8,1%. El superávit comercial proyectado se ubica en torno a USD 9.400 millones, una cifra que contribuye a sostener la estabilidad cambiaria que reflejan las proyecciones del mercado.

Cuánto crecerá la economía, según los analistas

En este contexto, el crecimiento económico acompaña el escenario de inflación en baja y tipo de cambio administrado. El PBI se expandió 0,3% trimestral desestacionalizado en el tercer trimestre, luego de una leve contracción en el período previo. Para 2026, los analistas proyectan un crecimiento del 3,2%, superior al promedio regional, con una expansión similar prevista para 2027.

Las expectativas de inflación y dólar incorporan también el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, entre ellas una reforma laboral orientada a flexibilizar el mercado de trabajo y reducir costos para las empresas. Si bien estas medidas no alteran de forma inmediata las proyecciones de precios y tipo de cambio, los analistas las consideran dentro del marco general que condiciona el escenario macroeconómico.