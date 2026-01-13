Economía

Cómo pedir un crédito hipotecario en forma 100% online en la nueva plataforma del Banco Nación

La entidad pública ya permite solicitar financiamiento para vivienda sin necesidad de ir a una sucursal

El único tramite presencial de todo el proceso será la firma de la escritura

El Banco de la Nación Argentina lanzó un sistema 100% digital para la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios. Con la implementación de la nueva plataforma, la banca pública eliminó gran parte de los trámites presenciales, con excepción de la firma de la escritura.

A partir del lunes 12 de enero, quienes que busquen financiar la compra de una propiedad pueden gestionar su solicitud, cargar la documentación y recibir una oferta personalizada de monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de presentarse en una sucursal.

Según informó la entidad, que ya superó los 20.000 créditos hipotecarios otorgados en todo el país, los nuevos trámites se realizan exclusivamente a través de su portal oficial y de la plataforma +Hogares con BNA.

Este circuito digital permite a los usuarios cargar documentos, consultar el estado de la gestión y recibir respuesta en menos de un día hábil, con el acompañamiento de un equipo especializado. Para el destino adquisición, la proporción máxima de apoyo es del 75% del valor de compra o tasación, de ambos el menor.

Inmobiliarias incluidas

Además del beneficio para los usuarios, el proceso digital también facilitará la interacción con el sector inmobiliario. Según precisó el banco, las inmobiliarias también pueden publicar propiedades verificadas como aptas para crédito, lo que agiliza la búsqueda para quienes ya cuentan con aprobación financiera.

“El sistema ofrece una selección de viviendas previamente controladas y listas para recibir financiamiento”, expuso la entidad en un comunicado.

La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal seleccionada por el cliente. El resto del proceso, desde la postulación inicial hasta la aprobación, se concentra en el entorno digital, lo que busca reducir los plazos y simplificar el acceso a la vivienda propia.

Para el destino adquisición, la proporción máxima de apoyo es del 75% del valor de compra o tasación

Con esta iniciativa, Banco Nación apunta a fortalecer su liderazgo histórico y profundizar su rol en la reactivación del crédito hipotecario en Argentina. La entidad resaltó que esta transformación responde a una demanda de mayor agilidad, federalización y transparencia en el sector.

La vuelta del hipotecario

El mercado del crédito hipotecario tuvo un verdadero crecimiento el año pasado. Según dio a conocer informe elaborado por First Capital Group, los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, registraron durante 2025 el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado.

Al final de diciembre, el stock total de esta línea de financiamiento alcanzó los $6,5 billones. Ese nivel implicó un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%. De acuerdo con el relevamiento, se trató además del único segmento que logró superar en términos reales el crecimiento observado durante 2024, por lo que fue catalogado como el más dinámico del año, con una expansión que no tuvo comparación con el resto de las líneas de financiamiento.

El reporte detalló que la evolución a lo largo del año no fue pareja. De hecho, 2025 mostró una fuerte expansión en los primeros meses, con una desaceleración progresiva hacia el cierre. Esto fue efecto de la volatilidad económica que generaron las Elecciones Legislativas entre septiembre y octubre del año pasado.

Este crecimiento, no obstante, debe analizarse teniendo en cuenta el punto de partida. Según pormenorizó el informe, los créditos hipotecarios representan actualmente alrededor del 5% del total de préstamos en pesos al sector privado. Esa participación refleja que, pese al fuerte avance registrado durante el año, el segmento continúa teniendo un peso reducido dentro del sistema financiero.

