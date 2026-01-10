Cuenta DNI: todos los beneficios de enero 2026

Cuenta DNI ofrece un calendario de descuentos y promociones especiales en enero 2026 para usuarios de la provincia de Buenos Aires

Cuenta DNI, la billetera digital impulsada por el Banco Provincia, se ha consolidado como una opción fundamental para la gestión de pagos y compras cotidianas en la provincia de Buenos Aires. Con más de 10 millones de usuarios, la aplicación extiende su alcance durante el mes de enero de 2026 al presentar un renovado calendario de descuentos y promociones, enfocados en facilitar el ahorro de las familias bonaerenses en un contexto de vacaciones y alta demanda estacional.

La plataforma tecnológica no solo cubre los hábitos de consumo diario, sino que también responde a las necesidades de usuarios que buscan optimizar su presupuesto en rubros tan diversos como supermercados, farmacias, comercios de cercanía, locales gastronómicos, balnearios, librerías y universidades.

En esta nueva etapa, la entidad bancaria dispone una serie de rebajas y beneficios exclusivos, estructurando un cronograma de descuentos por días y categorías para maximizar las oportunidades de ahorro. Las condiciones y topes de reintegro varían según el tipo de comercio y el día de la semana, permitiendo a los usuarios planificar sus compras y aprovechar al máximo las promociones vigentes. Este esquema de beneficios, actualizado periódicamente y comunicado a través de canales oficiales, refuerza el compromiso de la entidad bancaria con la economía familiar y la dinamización del comercio en la provincia de Buenos Aires.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de enero

Descuentos en Comercios de Barrio

Durante todos los viernes de enero, los comercios de cercanía adheridos ofrecen un 20% de descuento a los usuarios. El beneficio cuenta con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, ampliando el ahorro potencial a $25.000 en el mes, ya que enero tiene cinco viernes. Esta promoción alcanza a una amplia variedad de productos de consumo cotidiano y busca fortalecer el comercio local.

Descuentos en Carnicerías, Granjas y Pescaderías

Las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas al programa también forman parte del beneficio de los viernes. Los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento, compartiendo el mismo tope semanal de $5.000 por persona que los comercios de barrio, lo que permite aprovechar un total de hasta $25.000 en reintegros en estos rubros esenciales.

Promociones en Gastronomía

Los sábados y domingos, los locales gastronómicos adheridos, incluyendo cadenas y restaurantes reconocidos, otorgan un 25% de descuento a quienes abonen con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, lo que representa un alivio significativo en el gasto de salidas, comidas y encuentros durante la temporada de vacaciones.

Descuentos en Marcas Emblemáticas del Verano y Balnearios

Durante todo enero, las marcas tradicionales del verano y los balnearios participantes otorgan un 25% de descuento todos los días. El beneficio tiene un tope de $10.000 por semana y por marca, e incluye comercios como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.

Beneficios en Estaciones de Servicio Full YPF

Los sábados y domingos, las tiendas Full YPF ofrecen un 25% de descuento en sus locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana. El beneficio se aplica únicamente a consumos en tiendas y servicios complementarios, no incluyendo la compra de combustibles.

Descuentos en Supermercados

Los supermercados adheridos brindan descuentos que pueden aprovecharse los siete días de la semana. Las rebajas varían entre el 10% y el 20% según la cadena y el día. Entre los supermercados participantes se encuentran ChangoMás, Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista. ChangoMás aplica un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados; mientras Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista ofrecen rebajas en días determinados.

Promociones en Mayoristas

Los martes y miércoles de enero, las cadenas mayoristas participantes incorporan descuentos especiales en las compras realizadas con Cuenta DNI, sumando rebajas de entre el 10% y el 20% según el establecimiento, y adaptándose a las necesidades de quienes compran en volumen.

Beneficios en Ferias y Mercados Bonaerenses

Durante todos los días de enero, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento en productos frescos y regionales. El tope de reintegro es de $6.000 por persona y por semana, alentando el consumo local y el acceso a productos de calidad a precios accesibles.

Descuentos en Universidades

Durante enero, las universidades bonaerenses adheridas brindan un 40% de descuento todos los días, con un límite de devolución semanal de $6.000 por persona, facilitando el acceso a bienes y servicios en el ámbito académico.

Promociones en Librerías

Los lunes y martes, el programa otorga un 10% de descuento en la provincia de Buenos Aires. Este beneficio no tiene tope de reintegro, lo que favorece la adquisición de materiales de estudio y lectura durante el verano.

Rebajas en Farmacias y Perfumerías

Los miércoles y jueves, las farmacias y perfumerías que integran el programa aplican un 10% de descuento en compras realizadas con Cuenta DNI, sin límite de devolución. El beneficio resulta relevante para la compra de productos de salud y bienestar en toda la provincia.

Cómo tener cuenta DNI

Para crear una cuenta en la aplicación, es necesario descargar la app oficial del Banco Provincia en un teléfono móvil que sea compatible con los sistemas operativos habituales en Argentina. El usuario debe ser mayor de 18 años y contar con un Documento Nacional de Identidad vigente. Además, el domicilio registrado debe estar en la provincia de Buenos Aires, ya que la plataforma está destinada exclusivamente a quienes residen en ese distrito.

El proceso de registro se realiza íntegramente desde la aplicación, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. El usuario completa un formulario digital con sus datos personales y sigue los pasos para validar su identidad de manera remota, utilizando la cámara del teléfono y la propia app como herramienta de verificación. La apertura de la cuenta es gratuita y se concreta en pocos minutos.

¿Es necesario tener una cuenta en Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI?

No es necesario tener una cuenta bancaria previa en Banco Provincia para utilizar Cuenta DNI. Al finalizar el registro y la validación de datos, la billetera digital queda habilitada para operar y acceder a todos los beneficios, descuentos y promociones ofrecidos por la plataforma.

Al finalizar el procedimiento, la billetera digital queda habilitada para recibir transferencias, realizar pagos y acceder a las promociones y beneficios que ofrece la plataforma, sin que sea necesario ser cliente bancario de Banco Provincia en otras modalidades.

Esta característica facilita la incorporación de nuevos usuarios que buscan soluciones simples y rápidas para administrar sus pagos y compras diarias, y responde a la orientación de Banco Provincia de promover la inclusión financiera y el uso de herramientas digitales entre los habitantes del distrito.