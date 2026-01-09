El dólar subió este viernes, pero cerró la semana con una leve baja

Todas las cotizaciones del dólar -formales e informales- operan dentro del rango de las bandas cambiarias. REUTERS/Dado Ruvic

Ya transcurrido el primer tramo de enero, el mercado cambiario parece haberse adaptado al nuevo esquema de bandas más flexible y que actualiza en base a la inflación, sin que se perciba una mayor mayor demanda ni tensión sobre los precios.

Para evitar una volatilidad excesiva, ante la reaparición del Banco Central con compras de contado, la misma autoridad monetaria intervino con ventas de contratos de dólar futuro, mientras que los analistas también advirtieron que en enero el Tesoro estuvo efectuando ventas de divisas en el mercado.

Este viernes, el dólar mayorista terminó con suba marginal de un peso, a $1.465, con un monto de USD 494,4 millones operado en el segmento de contado, un buen nivel dada la estacionalidad del comercio exterior en el inicio del año.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista registró una baja de $10 (-0,7%), contra una suba de $20 (+1,4%), registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El régimen de bandas cambiarias estableció para la fecha un límite superior en los $1.537,58, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 72,58 pesos o 5% de esa marca de libre flotación.

El dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. En la semana restó cinco pesos, desde los $1.495 del viernes 2. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra.

“La ampliación de las bandas cambiarias envía una señal relevante. El nuevo marco parece consistente con preservar el tipo de cambio real actual a lo largo del tiempo, en línea con un consenso creciente de que su nivel presente es, en términos generales, adecuado. Esto, a su vez, reduce la probabilidad de un ajuste cambiario discreto. Esto es importante porque la inflación se ha acelerado en las últimas semanas. Para diciembre, nuestros modelos apuntan a una variación mensual del 2,5%, aunque otras estimaciones bien informadas sugieren que la cifra podría ser mayor”, señaló Adcap Grupo Financiero.

“Comenzando con las modificaciones al esquema de bandas, a priori, se busca que el techo deje de apreciarse en términos reales, aunque hacia adelante todo dependerá de la dinámica de la inflación. Si bien el dólar oficial podrá moverse dentro de las bandas al igual que en el esquema previo, se da algo más de margen a los movimientos, aunque el esquema en sí seguirá sujeto a los mismos riesgos como shocks exógenos de precios de commodities, de cantidades (ejemplo: una sequía, que hoy está lejos), o un shock político (como se vio en el período entre las elecciones de Provincia de Buenos Aires y nacionales en 2025)“, detalló el Grupo SBS.

“Dicho esto, es preferible el nuevo esquema, aunque la desinflación será clave. Si por algún motivo el dólar se moviera consistentemente en torno a un techo de la banda que corre a ritmo más acelerado que antes, podríamos tener algo de inercia inflacionaria. En el caso negativo, en que hubiera una aceleración inflacionaria mensual, podría tener lugar alguna recalibración adicional”, añadió SBS.

Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, advirtió que “el hecho de que Argentina tenga resuelto el pago de sus vencimientos en enero es objetivamente positivo ya que permite cumplir con el programa financiero, aunque era algo que estaba totalmente descontado -el hecho de cumplir con el programa-. En lo que hace a la interpretación, es necesario recordar que la implementación del REPO se debió a que, en su ‘testeo’ con el mercado -emisión del AN29-, el ministro de Economía, Luis Caputo, no ha conseguido un volumen considerable ni una tasa que dé indicios de que es indiscutible la aceptación de los privados por parte del programa macrofinanciero -obtuvo USD 1.000 millones al 9,5%-”.

“Se busca que esta acumulación de reservas resulte sostenible a largo plazo. El Tesoro efectuó los pagos de renta y amortización de los bonos soberanos en tiempo y forma. Para la reinversión, existen posturas divididas entre la parte corta y larga de la curva, donde el tramo más extenso presenta mayor relación con el upside del riesgo país. Como alternativas en pesos, los bonos con ajuste CER ofrecen cobertura ante escenarios de incertidumbre, mientras que las letras mantienen rendimientos relativamente estables", señalaron los analistas de Rava Bursátil.

El secretario del tesoro de los EEUU, Scott Bessent, informó que “Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”.

Al igual que el jueves, los dólares financieros ofrecían variantes marginales, con un dólar MEP a $1.493 y el “contado con liquidación” a $1.533, debajo del techo de las bandas cambiarias del Central.

Después de tocar un piso en los $1.485, el dólar blue recortó la baja del día a cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta. En la semana el dólar informal descontó 35 pesos o 2,3 por ciento.