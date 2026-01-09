ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 9 de enero

ANSES inicia el calendario de pagos en enero con jubilaciones, pensiones y asignaciones actualizadas por movilidad e inflación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este viernes 9 de enero el calendario de pagos, que abarca jubilaciones, pensiones mínimas, asignaciones familiares y otras prestaciones. El cronograma, organizado por terminación de documento, comprende a titulares de diversos beneficios, todos con montos actualizados por la movilidad mensual y, en muchos casos, un bono extraordinario.

Quiénes cobran hoy, 9 de enero

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI termina en 0 (cero).

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Perciben el pago quienes reciben la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 0 (cero).

Pensiones no contributivas

Cobran los titulares de pensiones no contributivas con DNI terminado en 0 (cero) y 1 (uno). Las asignaciones familiares vinculadas a estas pensiones se pagan entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del documento.

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 0 cobran sus haberes este viernes 9 de enero (ANSES)

Plan de Desempleo 2

El Plan de Desempleo 2 abona sus prestaciones a todas las terminaciones de DNI desde el 6 hasta el 12 de enero.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, la jubilación mínima se estableció en $349.303,33. Este monto surge de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima asciende a $419.303,33. El refuerzo se otorga en forma automática y en su totalidad solo a quienes perciben los montos más bajos.

La jubilación máxima quedó en $2.350.453,71 este mes, actualizada únicamente por la movilidad mensual y sin acceso al bono extraordinario.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 reciben el pago mensual hoy (ANSES)

El haber mensual de las pensiones no contributivas es $244.523,04, y con el bono alcanza $314.523,04. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $279.443,60 y, sumando el bono, llega a $349.443,60. Para las madres de siete o más hijos, la pensión no contributiva es de $349.299,32 y, con el refuerzo, asciende a $419.299,32.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo en enero es de $125.529,58 por hijo. Para hijo con discapacidad, el monto equivale a $408.697,46.

La Asignación por Embarazo se ubica en $118.454,32; de ese total, se paga el ochenta por ciento ($94.763,46) cada mes y el veinte por ciento restante al presentar la libreta obligatoria.

Todos los valores de las asignaciones fueron ajustados automáticamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, por la movilidad mensual vigente. Este mecanismo garantiza que los ingresos acompañen la evolución más reciente de la inflación.