Tras la fuerte suba de las importaciones, el déficit comercial entre la Argentina y Brasil creció casi 2.500% en 2025

El intercambio bilateral cerró con un rojo de USD 5.224 millones el año pasado, aunque durante el último mes del año la Argentina logró un superávit puntual frente a Brasil

Las ventas argentinas a Brasil
Las ventas argentinas a Brasil crecieron en abril de 2024 un 36,7%.

El intercambio bilateral entre la Argentina y Brasil registró una fuerte caída al cierre de 2025 y resultó deficitario para la plaza local en unos USD 5.224 millones, su mayor nivel en ocho años. Esto implicó un crecimiento del rojo de 2.500% respecto del cierre de 2024, cuando apenas superó los USD 200 millones.

El dato positivo es que en diciembre, y por primera vez tras 17 meses de racha negativa, la Argentina logró un saldo comercial positivo de USD 26 millones, según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De acuerdo con el relevamiento, las ventas entre ambos países sumaron USD 2.109 millones en diciembre, lo que representó un desplome del 16,9% respecto al mismo período de 2024. En ese periodo el intercambio comercial había alcanzado los USD 2.538 millones.

Así, si bien el saldo comercial de diciembre resultó superavitario para la Argentina, la marca anual cerró con un rojo de USD 5.224 millones, el mayor saldo negativo para el país desde 2017. Esto, analizó la consultora Abeceb, responde a una suba de las importaciones del 30,7% anual acumulada, a USD 18.155 millones, y a una caída de las exportaciones argentinas del 4,6% interanual, a USD 12.955 millones.

El resultado positivo de la Argentina del último mes del año, en tanto, se lee como la excepción a la regla en una tendencia negativa que se sostiene hace más de un año y medio. Abeceb estimó que, para 2026, el déficit comercial se podría estabilizar en niveles similares a los de 2025.

La industria automotriz, al borde

El rojo comercial respondió, principalmente, a la merma en los intercambios del sector automotriz de ambos países.

Por un lado, las exportaciones argentinas a Brasil se retrajeron un 14,1% interanual, con ingresos por USD 1.068 millones. Esta caída marcó el sexto mes consecutivo de descenso en el envío de productos argentinos a su principal socio regional. Si se compara con noviembre de 2025, la disminución fue del 3%.

Por el lado de las importaciones argentinas desde Brasil, la contracción fue aún más profunda. La adquisición de bienes desde el país vecino totalizó USD 1.042 millones, lo que implica una reducción interanual del 19,6% y un retroceso del 15,3% respecto a noviembre de 2025. Esta fue la segunda caída anual registrada en las compras a Brasil durante 2025.

Según el propio informe de la CAC, la disminución en las exportaciones argentinas hacia Brasil en diciembre se vio impulsada sobre todo por la caída en ventas de vehículos de pasajeros, productos lácteos y partes y accesorios para autos.

En tanto, la reducción en las importaciones argentinas desde Brasil se explicó principalmente por una baja en los embarques de partes y accesorios para vehículos, vehículos automotores de pasajeros, motores de pistón y minerales de hierro y sus concentrados.

El déficit comercial con Brasil
El déficit comercial con Brasil cerró 2025 en su mayor nivel en ocho años REUTERS/Imelda Medina

En ese contexto, la industria automotriz argentina —uno de los pilares del intercambio con Brasil— también cerró 2025 con números en baja. Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción total alcanzó las 490.876 unidades, lo que implicó una caída interanual del 3,1%, mientras que las exportaciones sumaron 280.589 vehículos, con un retroceso aún más marcado del 10,8% frente a 2024, en un escenario que volvió a golpear el flujo comercial regional.

Socios comerciales

En cuanto al posicionamiento internacional de ambos países, la Argentina se ubicó en el cuarto puesto entre los principales proveedores de Brasil, sólo detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 5.443 millones), los Estados Unidos (USD 3.199 millones) y Alemania (USD 1.094 millones).

Dentro del ranking de compradores, la Argentina se situó en el tercer lugar, superada por China, Hong Kong y Macao (USD 7.207 millones) y los Estados Unidos (USD 3.449 millones).

El panorama contrasta con la dinámica global de Brasil, cuyas exportaciones al mundo crecieron un 24,7% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024. El país vecino pasó de USD 24.881 millones a USD 31.038 millones.

Las importaciones brasileñas también mostraron un crecimiento interanual, con un avance del 5,7% y un total de USD 21.405 millones. De este modo, el país vecino cerró diciembre con un superávit comercial global de USD 9.633 millones, de manera que acumula diez meses consecutivos en terreno positivo y alcanza un saldo anual favorable de USD 69.943 millones.

