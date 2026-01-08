Precios más bajos y créditos a tasa 0%: cuáles son los planes disponibles en enero para comprar un auto 0 km

Por medio más financiación y de subas mínimas e incluso algunas bajas de precio, enero tiene una gran variedad de opciones para comprar un auto 0km. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con aumentos promedio del 1% entre todas las marcas que tienen operaciones industriales en Argentina, el mercado automotor enfrenta con mucha expectativa el comportamiento de las ventas de autos 0km en enero.

La proyección que el sector hacía a fines de diciembre establecía un piso de 70.000 unidades para este primer mes de 2026 y un techo que, para algunos, podía alcanzar los 80.000 patentamientos.

Enero es históricamente el mejor mes para las marcas, porque además del mercado propio del período, suele arrastrar un 30% de incremento en las ventas de aquellos clientes que postergaron la adquisición de un auto nuevo en diciembre con la idea de patentar el vehículo como un año más nuevo, en este caso 2026 contra 2025, por aguardar solo algunas semanas.

Por esta gran expectativa de ventas, que podría superar en un 50% la media de 2025, todas las marcas optaron por tomar distintas políticas comerciales que resulten atractivas para los clientes. Algunas lo hicieron por medio de una reducción de precios. Renault, por ejemplo, fue la única marca que bajó el promedio un 0,9% los valores en relación a diciembre, mientras otros aplicaron aumentos mínimos cercanos al 1%.

Otras firmas apostaron más fuertemente por ampliar su presupuesto para cubrir la financiación con tasas subsidiadas por las propias compañías financieras internas, especialmente con los planes a tasa 0% que ya en diciembre habían empezado a extenderse hasta los dos años de plazo.

El sector espera que las ventas de autos 0km de enero superen las 70.000 unidades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiación tasa 0% para enero

Dentro del paraguas de Stellantis, Fiat tiene este mes una financiación sin interés para toda la gama de modelos por sistema UVA a 24 meses por un monto de hasta $20.000.000. También se puede financiar hasta el 80% del valor del vehículo con un monto de hasta $20 millones en 24 meses por el mismo sistema de actualización.

Especialmente para la pick-up Fiat Titano, se pueden financiar por sistema UVA hasta $40.000.000 en un plazo de 18 meses o hasta $30.000.000 en 12 meses.

Peugeot mantiene una Tasa Express 0% hasta 36 meses y una tasa exclusiva para los modelos 208 y 2008 en versión Allure por $20.000.000 a 24 meses. También hay créditos UVA a 24 meses con tasa 0% por un monto máximo de $24.000.000.

Stellantis ofrece el Peugeot 208 financiando la compra hasta en 36 meses

Citroén tiene un esquema similar de Tasa Express 0% en 36 meses, y una tasa exclusiva para Aircross Feel Pack T200 y Shine 5P de $20.000.000 a 24 meses, y créditos UVA a 24 meses con tasa 0% por un monto máximo de $24.000.000.

Jeep y RAM ofrecen una promoción a tasa fija 0% por hasta $20.000.000 en 24 meses para todos los modelos, con una opción de línea de préstamos UVA con tasa 0% a 12 meses por un monto de hasta $30.000.000. Para el caso de la nueva pick-up Ram Dakota, se ofrece una financiación de hasta $30.000.000 con tasa fija 0% a 12 meses de plazo.

Finalmente, DS tiene una financiación a tasa 0% por un monto máximo de $30.000.000 a 12 meses para toda la gama, y el modelo DS7 en especial con una alternativa de crédito UVA y una financiación de hasta $40.000.000 con tasa 0% a 12 meses.

El Renault Kardian bajó su precio de lista un 3,8% promedio y ofrece financiación de hasta $16.000.000 en 24 meses

Además de bajar los precios de todos sus autos de uso particular y SUV regionales, Renault también lanzó nuevas ofertas de financiación en enero por medio de Mobilize Financial Services, con tasa 0% para los siguientes modelos y montos:

Arkana: hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses.

Kardian: hasta $20.000.000 en 12 meses y hasta $16.000.000 en 24 meses.

Kwid: hasta $16.000.000 en 12 meses y hasta $12.000.000 en 24 meses.

Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.

Kangoo Express (furgón): hasta $16.000.000 en 24 meses.

Oroch: hasta $16.000.000 en 18 meses.

Kangoo E-Tech 100% eléctrico: hasta $18.000.000 en 24 meses.

Duster: hasta $15.000.000 en 18 meses.

Asimismo, por medio de la plataforma e-commerce Renault Store, se mantienen las promociones de Arkana hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Kardian hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Kwid hasta $12.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; y Duster hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

Ford salió a competir en el mercado con mayores ofertas de financiación, especialmente para la pick-up nacional Ranger, tanto por vía convencional o préstamos UVA

Ford fue otra de las marcas que amplió sus ofertas de financiación con tasas subsidiadas para el primer mes del año. La gama nacional de Ford Ranger se puede comprar financiando por sistema UVA hasta $47.000.000 en 24 meses o por sistema tradicional con tasa 0% en 18 meses por $25.000.000

También se puede comprar Ford Territory con tasa 0% a 18 meses por un monto máximo de $25.000.000, Ford Maverick hasta $15.000.000 en 18 meses, y Ford Everest en 24 meses con un monto máximo de $30.000.000.

Honda también renovó sus planes de financiación a tasa 0% por medio de préstamos con Banco Santander, los que se aplican a todos los modelos de la marca con un plazo máximo de 12 meses.

El nuevo Chevrolet Captiva PHEV también se puede comprar financiando hasta $18.000.000 en 12 meses con tasa 0%

General Motors, finalmente, mantiene las ofertas de tasa 0% que tenía en diciembre, gracias a las cuales se puede comprar Onix, Onix Plus y Tracker financiando hasta $15.000.000 a tasa 0% a 12 meses, con opciones de hacerlo también sin interés en 18 meses hasta $16.000.000 y en 24 meses hasta $14.000.000.

También financia con tasa 0%, Spin y Montana hasta $15.000.000 en 12 meses, S10 y Trailblazer hasta $22.500.000 en 12 meses y Spark hasta $15.000.000 con tasa 0% en hasta 12 meses. Este mes, con el lanzamiento del nuevo Chevrolet Captiva PHEV, se puede comprar financiando hasta $18.000.000 a tasa 0% en 12 meses.