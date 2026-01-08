Economía

Precios más bajos y créditos a tasa 0%: cuáles son los planes disponibles en enero para comprar un auto 0 km

El objetivo es patentar más de 70.000 unidades nuevas durante este mes. Para eso, algunos fabricantes optan por una baja de los valores y otros por financiaciones de hasta 3 años sin interés

Guardar
Por medio más financiación y
Por medio más financiación y de subas mínimas e incluso algunas bajas de precio, enero tiene una gran variedad de opciones para comprar un auto 0km. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con aumentos promedio del 1% entre todas las marcas que tienen operaciones industriales en Argentina, el mercado automotor enfrenta con mucha expectativa el comportamiento de las ventas de autos 0km en enero.

La proyección que el sector hacía a fines de diciembre establecía un piso de 70.000 unidades para este primer mes de 2026 y un techo que, para algunos, podía alcanzar los 80.000 patentamientos.

Enero es históricamente el mejor mes para las marcas, porque además del mercado propio del período, suele arrastrar un 30% de incremento en las ventas de aquellos clientes que postergaron la adquisición de un auto nuevo en diciembre con la idea de patentar el vehículo como un año más nuevo, en este caso 2026 contra 2025, por aguardar solo algunas semanas.

Por esta gran expectativa de ventas, que podría superar en un 50% la media de 2025, todas las marcas optaron por tomar distintas políticas comerciales que resulten atractivas para los clientes. Algunas lo hicieron por medio de una reducción de precios. Renault, por ejemplo, fue la única marca que bajó el promedio un 0,9% los valores en relación a diciembre, mientras otros aplicaron aumentos mínimos cercanos al 1%.

Otras firmas apostaron más fuertemente por ampliar su presupuesto para cubrir la financiación con tasas subsidiadas por las propias compañías financieras internas, especialmente con los planes a tasa 0% que ya en diciembre habían empezado a extenderse hasta los dos años de plazo.

El sector espera que las
El sector espera que las ventas de autos 0km de enero superen las 70.000 unidades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiación tasa 0% para enero

Dentro del paraguas de Stellantis, Fiat tiene este mes una financiación sin interés para toda la gama de modelos por sistema UVA a 24 meses por un monto de hasta $20.000.000. También se puede financiar hasta el 80% del valor del vehículo con un monto de hasta $20 millones en 24 meses por el mismo sistema de actualización.

Especialmente para la pick-up Fiat Titano, se pueden financiar por sistema UVA hasta $40.000.000 en un plazo de 18 meses o hasta $30.000.000 en 12 meses.

Peugeot mantiene una Tasa Express 0% hasta 36 meses y una tasa exclusiva para los modelos 208 y 2008 en versión Allure por $20.000.000 a 24 meses. También hay créditos UVA a 24 meses con tasa 0% por un monto máximo de $24.000.000.

Stellantis ofrece el Peugeot 208
Stellantis ofrece el Peugeot 208 financiando la compra hasta en 36 meses

Citroén tiene un esquema similar de Tasa Express 0% en 36 meses, y una tasa exclusiva para Aircross Feel Pack T200 y Shine 5P de $20.000.000 a 24 meses, y créditos UVA a 24 meses con tasa 0% por un monto máximo de $24.000.000.

Jeep y RAM ofrecen una promoción a tasa fija 0% por hasta $20.000.000 en 24 meses para todos los modelos, con una opción de línea de préstamos UVA con tasa 0% a 12 meses por un monto de hasta $30.000.000. Para el caso de la nueva pick-up Ram Dakota, se ofrece una financiación de hasta $30.000.000 con tasa fija 0% a 12 meses de plazo.

Finalmente, DS tiene una financiación a tasa 0% por un monto máximo de $30.000.000 a 12 meses para toda la gama, y el modelo DS7 en especial con una alternativa de crédito UVA y una financiación de hasta $40.000.000 con tasa 0% a 12 meses.

El Renault Kardian bajó su
El Renault Kardian bajó su precio de lista un 3,8% promedio y ofrece financiación de hasta $16.000.000 en 24 meses

Además de bajar los precios de todos sus autos de uso particular y SUV regionales, Renault también lanzó nuevas ofertas de financiación en enero por medio de Mobilize Financial Services, con tasa 0% para los siguientes modelos y montos:

  • Arkana: hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses.
  • Kardian: hasta $20.000.000 en 12 meses y hasta $16.000.000 en 24 meses.
  • Kwid: hasta $16.000.000 en 12 meses y hasta $12.000.000 en 24 meses.
  • Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.
  • Kangoo Express (furgón): hasta $16.000.000 en 24 meses.
  • Oroch: hasta $16.000.000 en 18 meses.
  • Kangoo E-Tech 100% eléctrico: hasta $18.000.000 en 24 meses.
  • Duster: hasta $15.000.000 en 18 meses.

Asimismo, por medio de la plataforma e-commerce Renault Store, se mantienen las promociones de Arkana hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Kardian hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Kwid hasta $12.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; y Duster hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

Ford salió a competir en
Ford salió a competir en el mercado con mayores ofertas de financiación, especialmente para la pick-up nacional Ranger, tanto por vía convencional o préstamos UVA

Ford fue otra de las marcas que amplió sus ofertas de financiación con tasas subsidiadas para el primer mes del año. La gama nacional de Ford Ranger se puede comprar financiando por sistema UVA hasta $47.000.000 en 24 meses o por sistema tradicional con tasa 0% en 18 meses por $25.000.000

También se puede comprar Ford Territory con tasa 0% a 18 meses por un monto máximo de $25.000.000, Ford Maverick hasta $15.000.000 en 18 meses, y Ford Everest en 24 meses con un monto máximo de $30.000.000.

Honda también renovó sus planes de financiación a tasa 0% por medio de préstamos con Banco Santander, los que se aplican a todos los modelos de la marca con un plazo máximo de 12 meses.

El nuevo Chevrolet Captiva PHEV
El nuevo Chevrolet Captiva PHEV también se puede comprar financiando hasta $18.000.000 en 12 meses con tasa 0%

General Motors, finalmente, mantiene las ofertas de tasa 0% que tenía en diciembre, gracias a las cuales se puede comprar Onix, Onix Plus y Tracker financiando hasta $15.000.000 a tasa 0% a 12 meses, con opciones de hacerlo también sin interés en 18 meses hasta $16.000.000 y en 24 meses hasta $14.000.000.

También financia con tasa 0%, Spin y Montana hasta $15.000.000 en 12 meses, S10 y Trailblazer hasta $22.500.000 en 12 meses y Spark hasta $15.000.000 con tasa 0% en hasta 12 meses. Este mes, con el lanzamiento del nuevo Chevrolet Captiva PHEV, se puede comprar financiando hasta $18.000.000 a tasa 0% en 12 meses.

Temas Relacionados

ventas autos 0kmfinanciación tasa 0%mercado automotorCréditos a tasa 0%FinanciamientoAutos 0kmÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El ritmo del dólar: cuál es el nivel máximo al que puede subir en enero sin que intervenga el BCRA

Las nuevas bandas cambiarias se actualizarán 2,47% en el primer mes del año. Se trata del último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las proyecciones para 2026

El ritmo del dólar: cuál

El Gobierno aseguró el pago de USD 4.200 millones y será clave la reinversión de los fondos para bajar el riesgo país

Luego del vencimiento del viernes, Argentina tiene como prioridad recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Al mismo tiempo, continúa la acumulación de reservas del Central

El Gobierno aseguró el pago

Tras la fuerte suba de las importaciones, el déficit comercial entre la Argentina y Brasil creció casi 2.500% en 2025

El intercambio bilateral cerró con un rojo de USD 5.224 millones el año pasado, aunque durante el último mes del año la Argentina logró un superávit puntual frente a Brasil

Tras la fuerte suba de

La actividad económica de CABA creció 4,7% en el tercer trimestre de 2025

El avance estuvo explicado principalmente por el fuerte crecimiento de la intermediación financiera, en un escenario de desempeños sectoriales dispares

La actividad económica de CABA

El Banco Nación anunció créditos y medidas de apoyo para productores perjudicados por los incendios de La Pampa y la Patagonia

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, dijo el principal banco público

El Banco Nación anunció créditos
DEPORTES
Los secuestraron en el Rally

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

TELESHOW
El calvario de Romina Gaetani,

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna