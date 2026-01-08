La inversión real directa del Gobierno en las provincias creció en 2025, pero fue la segunda más baja en 20 años

La Inversión Real Directa totalizó $890.291 millones a precios constantes en 2025

La Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó en 2025 los $890.291 millones en la etapa pagada, medidos a precios constantes. En términos reales, el monto implicó un crecimiento del 19,3% respecto de 2024. Sin embargo, pese a ese incremento interanual, el volumen ejecutado se ubicó como el segundo más bajo de los últimos veinte años, solo por encima del nivel registrado en 2024.

Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, el resultado de 2025 estuvo fuertemente condicionado por el punto de partida del año previo: “El incremento real observado está apoyado fundamentalmente en una excepcionalmente baja base comparativa”, señala el trabajo, y recuerda que en 2024 se había registrado “el menor volumen desde el año 2003”. En ese contexto, el repunte interanual no logró revertir el bajo nivel histórico de ejecución.

De hecho, al comparar el resultado del año pasado con un período más amplio, el informe advierte que la inversión real directa “se ubicó 65,1% por debajo del promedio anual 1995-2023”. Esa brecha permite dimensionar la magnitud del ajuste en términos de obra pública y otros componentes de inversión ejecutados por el Estado Nacional en los territorios subnacionales.

El comportamiento por componentes

La inversión real directa se compone principalmente de construcciones, maquinaria y equipamiento, y un conjunto residual de otros conceptos. En 2025, las construcciones representaron el 57% del total ejecutado, la maquinaria y el equipamiento explicaron el 35%, mientras que el resto de los conceptos concentró el 8% restante.

El componente de construcciones, históricamente el de mayor peso y asociado a la obra pública, registró en 2025 una suba real del 10,3% respecto del año anterior. No obstante, el informe subraya que ese nivel se ubicó “73,3% por debajo del promedio histórico” y que el volumen ejecutado fue “el segundo más bajo desde 2004”.

En el caso de la inversión en maquinaria y equipamiento, el crecimiento interanual fue más pronunciado: aumentó 69,7% en términos reales frente a 2024. Aun así, el monto ejecutado quedó 35,1% por debajo de su promedio histórico y representó “el segundo menor volumen de ejecución desde 2009”.

El resto de los conceptos que integran la inversión real directa mostró un desempeño diferente. En 2025, ese conjunto registró una caída real del 29,0% respecto de 2024 y alcanzó “el volumen de ejecución más bajo desde 2006”. Además, el informe precisa que ese nivel se ubicó 54,8% por debajo del promedio histórico.

Distribución geográfica de la inversión

La ejecución de la inversión real directa presentó una elevada concentración territorial. En 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires explicaron el 57,7% del total ejecutado. Si se suman Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, esos cinco distritos concentraron el 69,9% del total.

En el extremo opuesto, diez provincias no alcanzaron siquiera el 1% de participación individual en el total de la inversión real directa ejecutada durante el año.

El reporte también destaca la incidencia de las categorías “Interprovincial” y “Nacional”, que agrupan proyectos que involucran a más de una jurisdicción o al conjunto del país. En 2025, la inversión etiquetada como interprovincial representó el 4,75% del total, mientras que la clasificada como nacional alcanzó el 3,7%.

La Inversión Real Directa experimentó un crecimiento del 19,3% en 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Evolución interanual por provincias

El análisis del desempeño relativo por jurisdicción muestra un escenario muy diverso. En la comparación interanual contra 2024, varias provincias registraron fuertes subas reales, impulsadas en gran medida por la baja base de comparación. Santiago del Estero, Jujuy y Chubut encabezaron los incrementos, con alzas superiores al 150% en términos reales, aunque en conjunto representaron solo el 7,9% del total ejecutado.

Además de esos casos, se registraron trece jurisdicciones con incrementos reales, con variaciones que oscilaron entre +141% y +18%. En contraste, once provincias mostraron caídas reales en sus niveles de ejecución durante 2025. Entre ellas, se destacaron San Luis, con una baja del 93,0%, y La Pampa, con una caída del 91,5%.

Cuando la comparación se realiza contra 2023, el panorama resulta más contractivo. De acuerdo con el estudio de Politikon Chaco, “predomina un escenario de caídas de importante magnitud para la enorme mayoría de los subnacionales”. Solo Jujuy, con una suba real del 252,2%, y Santiago del Estero, con un incremento del 53,9%, mostraron variaciones positivas. En el resto de las jurisdicciones se observaron descensos, con caídas particularmente profundas en La Rioja (-99,1%), San Luis (-99,4%) y La Pampa (-99,6%).

La construcción concentró más del 90% de la inversión real directa en 16 provincias.

El peso de la construcción

Dentro de la inversión real directa, la construcción continuó siendo el componente dominante en la mayoría de las provincias. En 2025, este rubro concentró más del 90% de la inversión real directa en 16 provincias y superó el 50% en otras seis. Solo en Río Negro y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la construcción representó menos de la mitad del total.

En términos de participación sobre el total nacional de construcciones, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe concentraron el 55% de la ejecución, aunque Buenos Aires y Jujuy explicaron por sí solas el 38%. En el otro extremo, San Luis y La Pampa registraron los menores volúmenes ejecutados en este componente.

Al igual que en el total de la inversión real directa, la comparación interanual de las construcciones mostró fuertes subas en algunas provincias, como Santiago del Estero, Jujuy y Chubut, con incrementos superiores al 150%. Sin embargo, al comparar contra 2023, solo cuatro distritos —Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan— exhibieron aumentos reales, mientras que el resto mantuvo caídas que llegaron hasta el 99,7% en el caso de La Pampa.