Economía

Inmuebles, autos, celulares y videojuegos: qué bienes se subastan en enero y desde qué precios

El Banco Ciudad difundió la agenda inicial del año con remates digitales abiertos al público, que se realizarán a través de una plataforma oficial y concentrarán ofertas en pesos y dólares durante el primer mes del calendario

La agenda de subastas del Banco Ciudad de enero incluyó inmuebles, vehículos, celulares, consolas y mercadería de aduana

Departamentos en CABA, ex sucursales bancarias, vehículos, celulares de primeras marcas y consolas de videojuegos integran la oferta con la que el Banco Ciudad puso en marcha el calendario de subastas online 2026. Los bienes parten de precios base bajos en pesos y llegan a montos expresados en dólares para el caso de las propiedades.

El Banco Ciudad informó el inicio del nuevo calendario de remates públicos digitales, una modalidad que permitió la participación abierta del público mediante un acceso simple, ágil y seguro. La operatoria se desarrolla a través de la plataforma oficial de subastas, disponible en https://subastas.bancociudad.com.ar/, donde los interesados pueden consultar los catálogos por rubro y acceder así a la información detallada de cada lote.

El sistema de subastas online permite analizar los bienes disponibles mediante fotografías, descripciones técnicas, bases de precio y condiciones de venta, y participar de los remates de manera completamente digital desde una PC, un teléfono celular o una tablet. Cada subasta cuenta con fecha y horario definidos, y se organizó según el organismo de origen de los bienes.

Qué se subasta en enero

La primera agenda del año incluyó subastas organizadas por distintos organismos públicos y entidades financieras, con una amplia variedad de bienes y bases de precios diferenciadas.

  • El 9 de enero a las 11 horas, la Dirección General de Administración de Bienes (CABA) ofreció a remate un departamento de tres ambientes ubicado en Chacabuco 1248, en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad salió con una base de 73.000 dólares, dentro del segmento de inmuebles residenciales.
  • El 13 de enero a las 11 horas, ARCA presentó 28 lotes de vehículos, entre los que se incluyeron modelos como Ford Ranger, Fiat Ducato, Volkswagen Bora 1.8T y Ford F100. En este remate, las bases partieron desde 300.000 pesos, con una oferta orientada a rodados de distinto porte y uso.
Ford Ranger, uno de los vehículos a subastar este mes
  • Dos días después, el 15 de enero a las 11 horas, el mismo organismo subastará 43 lotes de celulares marca Apple, con bases desde 100.000 pesos, una de las ofertas de tecnología con precios iniciales más bajos del mes.
  • Ese mismo 15 de enero a las 12 horas, el Banco Nación sacó a remate un lote correspondiente a una ex sucursal bancaria, ubicada en el barrio Belgrano, partido de Junín, provincia de Buenos Aires. El inmueble salió con una base de 107.000 dólares.
  • El 20 de enero a las 11 horas, ARCA volvió a concentrar la atención con 34 lotes de vehículos, que incluyeron Ford Ranger, Fiat Ducato, Fiat Siena y Ford F100, con bases desde 200.000 pesos.
  • Al día siguiente, el 21 de enero a las 11 horas, Tandanor ofreció 18 lotes compuestos por automóviles, camiones, camionetas, autoelevadores y grúas, entre otros bienes. En este caso, las bases comenzaron en 30.000 pesos, lo que posicionó a este remate entre los de menor valor inicial.
El 21 de enero a las 11 horas, Tandanor ofreció 18 lotes compuestos por automóviles, camiones, camionetas, autoelevadores y grúas
  • El 22 de enero a las 11 horas, ARCA organizó una nueva subasta de celulares Apple, con 10 lotes y bases desde 2,7 millones de pesos, una escala superior respecto de la subasta previa de la misma marca.
  • La agenda de enero continuó el 28 de enero a las 11 horas, cuando el Banco Ciudad subastará 12 lotes de celulares Samsung, con bases desde 1,65 millones de pesos, dentro del segmento de tecnología móvil.
  • El 29 de enero concentró varias subastas en una misma jornada. A las 11 horas, ARCA ofrecerá dos lotes compuestos por 3.800 kilogramos de alfombras y mantas, con una base de 13,31 millones de pesos.
El 29 de enero, ARCA ofrecerá dos lotes compuestos por 3.800 kilogramos de alfombras y mantas
  • Ese mismo día, a las 13 horas, se subastará un lote de 13.285 kilogramos de hilados de nylon y spandex, con una base de 3,23 millones de pesos. En paralelo, también a las 13 horas, ARCA presentó 52 lotes de consolas PlayStation 5, con bases desde 220.000 pesos, uno de los remates más destacados del mes dentro del rubro videojuegos.

Remates confirmados para febrero

El calendario se extendió a febrero con nuevas subastas.

  • El 6 de febrero a las 11 horas, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) subastará un Ford Focus 2.0L Ghia de cuatro puertas, año 2013, con una base de 5,5 millones de pesos.
  • El 10 de febrero a las 12 horas, Fabricaciones Militares ofrecerá cuatro lotes de vehículos de las marcas Citroën y Peugeot, con bases desde 6,2 millones de pesos.
  • El 12 de febrero a las 12 horas, la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición subastará un departamento de cuatro ambientes ubicado en Avenida Alvear 1845, con una base de 322.000 dólares.
  • Por último, el 18 de febrero a las 12 horas, el mismo organismo ofrecerá un terreno libre de mejoras ubicado en Avenida Directorio 4675, entre las calles White y Homero, en el barrio de Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. La base se fijó en 177.500 dólares.

El calendario 2026 se apoyó en la actividad registrada durante 2025, un período en el que el esquema de subastas del Banco Ciudad mostró una expansión sostenida. A lo largo de ese año se realizaron 205 subastas, con una oferta diversificada que incluyó mercaderías de aduana, vehículos e inmuebles. Dentro de ese total se destacaron 54 subastas de mercaderías de aduana, que se desarrollaron con una frecuencia aproximada de una por semana, y 26 subastas de vehículos. Además, se llevaron adelante 162 subastas de inmuebles, que concentraron una parte central de la operatoria.

La plataforma digital del Banco Ciudad registró más de 13 millones de visitas durante 2025, un dato que reflejó el interés del público por esta modalidad de comercialización pública.

