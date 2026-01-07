Cómo funciona la nueva web del Gobierno para tramitar los subsidios a la luz y al gas: quiénes pueden pedirlos

El Gobierno lanzó una nueva página web para tramitar los subsidios a la luz y al gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2026, comenzó a regir un nuevo esquema para los subsidios energéticos en los hogares del país, según lo establecido en el Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial. Esta medida crea el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica los criterios para otorgar beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo.

La normativa reemplaza los mecanismos anteriores y establece una diferenciación entre hogares que reciben subsidios y aquellos que no, de acuerdo al nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica. Los beneficiarios acceden a un descuento directo en la factura de energía, mientras que quienes no cumplen con los requisitos deben pagar el valor total del servicio.

Subsidios energéticos: la nueva web del Gobierno

El Ministerio de Economía habilitó un sitio web oficial con información sobre el acceso a los subsidios energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. Allí, los usuarios pueden consultar si cuentan con el beneficio y realizar reclamos en caso de ser necesario.

Las personas que ya integran el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tendrán que completar el trámite nuevamente. Quienes utilizan garrafas o eran parte del Programa Hogar deberán inscribirse para recibir el subsidio según el nuevo sistema.

Las tarifas de electricidad cubrirán alrededor del 72% del costo total del servicio

Residentes de determinadas localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y Chubut tendrán que completar la inscripción al registro. La lista de ciudades está disponible en la página oficial de la Secretaría de Energía. También deberán inscribirse quienes cobraban la Tarifa Social de Gas.

Subsidios: cómo funciona la nueva página

La página web de la Secretaría de Energía presenta las siguientes tres opciones:

Consultar si recibís el subsidio : la gestión se canaliza a través de la app Mi Argentina. Para ello, el usuario necesitará tener una cuenta, con su CUIL y una contraseña.

Consultar la solicitud del subsidio : el sistema solicitará el número de gestión y del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el mail de la persona.

Solicitar una revisión: este trámite está orientado a usuarios que consideran que se debe revisar y analizar nuevamente su situación particular respecto a su acceso al subsidio. En cuanto a los requisitos, deberá contar con el número de gestión de la solicitud original. Dicha información puede encontrarse en Mi Argentina o en el correo electrónico.

En caso de querer efectuar trámites o consultas, Energía aconseja contar con la siguiente información:

Número de medidor y número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de energía eléctrica y gas por red.

Último ejemplar del DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.

Quiénes pueden pedir los subsidios

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares deberán cumplir con las siguientes condiciones, considerando el conjunto de sus integrantes:

Contar con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según lo establece el Indec.

Además, se incluirán en este segmento aquellos hogares que, sin reunir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, presenten alguna de las siguientes situaciones: Al menos un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP. Al menos un integrante que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).



El esquema fija un precio anual del gas y concentra los subsidios en los meses de mayor consumo, con un sendero de reducción gradual.

Las bonificaciones se aplicarán sobre los consumos base de los usuarios que resulten beneficiarios. En el caso de la electricidad, los hogares que cumplan con los requisitos tendrán una bonificación del 50% durante todo el año. Para el gas suministrado por redes, el subsidio del 50% se otorgará en los meses de mayor demanda y no habrá bonificación durante los períodos de menor consumo.

Durante 2026, de manera excepcional, se sumará una bonificación adicional del 25% para ambos servicios en enero, que irá disminuyendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre del mismo año.

En relación al gas envasado, el nuevo régimen incorpora a los usuarios vulnerables de garrafas de 10 kilos, quienes seguirán recibiendo asistencia por parte del Gobierno Nacional. Desde el 2 de enero será necesario inscribirse para acceder a un beneficio sobre el precio de la garrafa. El subsidio se aplicará como un descuento directo al momento de la compra, mediante medios de pago virtuales.

Respecto a las entidades de bien público y los clubes de barrio o pueblo, en los domicilios donde funcione una entidad de bien público no será necesario realizar este trámite, ya que pueden solicitar la tarifa diferencial correspondiente. Si en el domicilio funciona un club de barrio o pueblo, existe la posibilidad de tramitar un subsidio especial a través del procedimiento indicado.