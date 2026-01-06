Economía

Mercados: acciones y bonos operan con leve alza y el foco puesto en los dólares que usará el Gobierno para pagar la deuda

El S&P Merval porteño sube 0,6% y los bonos soberanos en dólares avanzan un leve 0,1%, con un riesgo país en los 562 puntos básicos

La detención de Nicolás Maduro
La detención de Nicolás Maduro por orden de Trump tomó por sorpresa a los agentes bursátiles.

Los mercados de la Argentina se mantenían expectantes este martes tras la nueva fase del programa monetario del Banco Central, que empezó a regir desde el viernes de la semana pasada y que apunta a acumular reservas internacionales.

A las 11:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de comercio de Buenos Aires gana 0,6%, en los 3.150.000 puntos.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- avanzaban un marginal 0,1%, con un riesgo país que se asentaba en los 562 puntos básicos.

“Tras dos semanas de poca actividad, el mercado tendrá esta semana algo más de volumen, donde la atención estará puesta en el pago (de deuda) del viernes, mientras que en el universo pesos la atención se la lleva la tasa de caución, la cual estuvo más alta y volátil por motivos estacionales”, pronosticó Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

El pago de deuda por unos 4.300 millones de dólares que deberá afrontar el viernes 9 el Gobierno crea especulaciones sobre un potencial REPO (préstamo respaldado en activos) con bancos internacionales por unos 1.500 millones de dólares para afrontar el vencimiento.

“La mayor flexibilidad en el esquema de esta etapa apuntaría no sólo a evitar acumular en el tiempo atraso frente a la inflación, sino también a que el BCRA y el Tesoro puedan ir ganando mayor espacio para avanzar en el objetivo de acumulación de reservas”, dijo el economista Gustavo Ber.

El dólar mayorista se mantenía estable en torno a los 1.470 pesos, sosteniendo valores máximos de dos meses, ante dolarizaciones de carteras en una plaza que cuenta con menores liquidaciones de divisas por cuestiones estacionales.

El BCRA había señalado que con el inicio del año el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

Este lunes el Banco Central absorbió USD 21 millones por su intervención en el segmento de contado del mercado mayorista, su primera compra neta tras nueve meses del esquema de bandas cambiarias. A partir de 2026 estas compras no requieren esterilización de los pesos emitidos a través de instrumentos remunerados.

“Se esperaba que el BCRA comprara entre 10 y 20 millones de dólares, un monto relativamente pequeño que, no obstante, habría señalado el inicio de la estrategia de acumulación de reservas del BCRA”, reportó Max Capital.

Desde el viernes 2, la banda de flotación del peso acompaña el ritmo de la inflación mensual, con dos meses de atraso, que comenzó con un 2,5% mensual desde el 1% previo.

Los negocios a futuro del peso mostraban niveles de 1.496 unidades por dólar para fin de enero y de 1.830 para las liquidaciones a fin de octubre.

“De existir sobresaltos en el tipo de cambio que presionen al alza el techo de la banda, la tasa volvería a jugar un rol clave con el fin de contener la dolarización (contracara de una baja en la demanda de pesos) y hacer nuevamente atractivas las posiciones en pesos”, señalaron os expertos de IOL (Invertir Online).

A nivel global, los precios del petróleo subían por segundo día tras la conmoción institucional en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado en los EEUU. Este martes tanto el barril de crudo ligero de Texas como el Brent europeo ganaban 0,5%, a USD 58,59 y USD 62,06 respectivamente.

En los negocios de commodities permanecían las preocupaciones sobre el impacto en los flujos petroleros de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano por orden de Donald Trump.

