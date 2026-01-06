Cómo pagar el ABL con descuento de hasta el 20% en la Ciudad de Buenos Aires

La AGIP ofrece descuentos para pagar el ABL en 2026

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una serie de beneficios para pagar el ABL/Inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires durante 2026. El nuevo esquema contempla descuentos acumulables y opciones de reintegro.

Según la información oficial, quienes opten por el pago anticipado de la totalidad del impuesto acceden a un descuento del 10% sobre el monto original. Este beneficio está dirigido a los contribuyentes que eligen cancelar el tributo antes del vencimiento general.

Por otra parte, la AGIP confirmó que las personas humanas que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones durante 2025 recibirán una bonificación del 10% por buen cumplimiento.

Esta reducción se aplicará en cada una de las cuotas mensuales correspondientes a 2026, siempre que las partidas estén correctamente titularizadas y no registren deuda vencida.

A los descuentos mencionados se suma la bonificación anual del 10% para quienes adhieran el pago a Débito Automático antes del 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica en la última cuota del año (cuota 12) y alcanza a personas humanas que, además, hayan recibido previamente la bonificación por buen cumplimiento y tengan titularizadas las partidas a su nombre.

En materia de medios electrónicos, la AGIP comunicó que continúa vigente el reintegro mensual del 20% para quienes abonen a través de Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, con un tope de $10.000 por mes.

Los beneficios presentados pueden aplicarse de manera acumulativa, lo que permite maximizar el ahorro en el pago del ABL. Por ejemplo, un contribuyente que mantuvo buen cumplimiento durante 2025 y opta por cancelar el impuesto de manera anticipada o mediante débito automático, accede a un descuento del 10% adicional, alcanzando un 20% de reducción sobre el monto original del tributo.

Según explicaron desde el Banco Ciudad, el pago a través de Buepp se realiza mediante el escaneo del código QR de la boleta. Dado que las boletas físicas son cada vez menos frecuentes —y su emisión está siendo discontinuada—, el trámite puede hacerse directamente desde la página de AGIP: allí se descargan las boletas y, desde ese mismo entorno, se escanea el QR.

Al iniciar el pago, el sistema reconoce automáticamente la billetera digital y consulta el medio disponible, ya sea débito en cuenta —por ejemplo, una caja de ahorro— o el saldo cargado en la billetera.

Exenciones

Por otro lado, el Gobierno porteño propuso mantener durante 2026 el régimen de exención del ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, en línea con el esquema aplicado a lo largo de 2025. La medida permitió que actualmente más de 84.000 jubilados y pensionados accedan al 100% de exención del impuesto.

Según lo previsto, los jubilados y pensionados podrán acceder al beneficio siempre que la propiedad tenga una Valuación Fiscal Homogénea igual o inferior a $44 millones, se trate de una vivienda única y permanente y el titular perciba un haber mensual que no supere cuatro veces la jubilación mínima.

En el caso de las personas con discapacidad, los requisitos serán más acotados: deberán cumplir únicamente con las condiciones vinculadas a la valuación fiscal del inmueble y a que se trate de una vivienda única y de ocupación permanente.

Moratoria para deudas con la Ciudad

Por otra parte es importante mencionar que la AGIP prorrogó hasta el viernes 9 de enero el plazo para acceder a la condonación total de intereses en el marco de la moratoria vigente, siempre que las deudas se cancelen al contado, en un solo pago.

La decisión se tomó a partir del alto nivel de adhesión registrado desde el lanzamiento del plan: más de 70.000 vecinos ya se inscribieron para regularizar sus obligaciones. Con esta extensión, el organismo busca ampliar la ventana de acceso al beneficio máximo.

La actualización también impacta en el resto del calendario de adhesión. Quienes ingresen a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y opten por el pago al contado podrán acceder a una condonación del 70% de los intereses.

En paralelo, la normativa contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha en que se formalice la adhesión.

Para facilitar el trámite a quienes elijan cancelar su deuda en un solo pago, AGIP incorporó una boleta única que permite evitar el ingreso al Portal del Contribuyente. El mecanismo está disponible para obligaciones de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000.

La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web y ya incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses aplicada.

En el sistema figura identificada como cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025” y también se encuentra disponible a través de Home Banking.

En los casos que requieran el procedimiento tradicional, los contribuyentes podrán realizar la adhesión mediante el Portal del Contribuyente.