Economía

Cómo pagar el ABL con descuento de hasta el 20% en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño busca incentivar el pago a término del tributo con diferentes beneficios para los contribuyentes

Guardar
La AGIP ofrece descuentos para
La AGIP ofrece descuentos para pagar el ABL en 2026

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una serie de beneficios para pagar el ABL/Inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires durante 2026. El nuevo esquema contempla descuentos acumulables y opciones de reintegro.

Según la información oficial, quienes opten por el pago anticipado de la totalidad del impuesto acceden a un descuento del 10% sobre el monto original. Este beneficio está dirigido a los contribuyentes que eligen cancelar el tributo antes del vencimiento general.

Por otra parte, la AGIP confirmó que las personas humanas que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones durante 2025 recibirán una bonificación del 10% por buen cumplimiento.

Esta reducción se aplicará en cada una de las cuotas mensuales correspondientes a 2026, siempre que las partidas estén correctamente titularizadas y no registren deuda vencida.

Quienes opten por el pago anticipado de
Quienes opten por el pago anticipado de la totalidad del impuesto acceden a un descuento del 10% sobre el monto original

A los descuentos mencionados se suma la bonificación anual del 10% para quienes adhieran el pago a Débito Automático antes del 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica en la última cuota del año (cuota 12) y alcanza a personas humanas que, además, hayan recibido previamente la bonificación por buen cumplimiento y tengan titularizadas las partidas a su nombre.

En materia de medios electrónicos, la AGIP comunicó que continúa vigente el reintegro mensual del 20% para quienes abonen a través de Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, con un tope de $10.000 por mes.

Los beneficios presentados pueden aplicarse de manera acumulativa, lo que permite maximizar el ahorro en el pago del ABL. Por ejemplo, un contribuyente que mantuvo buen cumplimiento durante 2025 y opta por cancelar el impuesto de manera anticipada o mediante débito automático, accede a un descuento del 10% adicional, alcanzando un 20% de reducción sobre el monto original del tributo.

Según explicaron desde el Banco Ciudad, el pago a través de Buepp se realiza mediante el escaneo del código QR de la boleta. Dado que las boletas físicas son cada vez menos frecuentes —y su emisión está siendo discontinuada—, el trámite puede hacerse directamente desde la página de AGIP: allí se descargan las boletas y, desde ese mismo entorno, se escanea el QR.

Al iniciar el pago, el sistema reconoce automáticamente la billetera digital y consulta el medio disponible, ya sea débito en cuenta —por ejemplo, una caja de ahorro— o el saldo cargado en la billetera.

Según explicaron desde el Banco
Según explicaron desde el Banco Ciudad, el pago se realiza mediante el escaneo del código QR de la boleta

Exenciones

Por otro lado, el Gobierno porteño propuso mantener durante 2026 el régimen de exención del ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, en línea con el esquema aplicado a lo largo de 2025. La medida permitió que actualmente más de 84.000 jubilados y pensionados accedan al 100% de exención del impuesto.

Según lo previsto, los jubilados y pensionados podrán acceder al beneficio siempre que la propiedad tenga una Valuación Fiscal Homogénea igual o inferior a $44 millones, se trate de una vivienda única y permanente y el titular perciba un haber mensual que no supere cuatro veces la jubilación mínima.

En el caso de las personas con discapacidad, los requisitos serán más acotados: deberán cumplir únicamente con las condiciones vinculadas a la valuación fiscal del inmueble y a que se trate de una vivienda única y de ocupación permanente.

Moratoria para deudas con la Ciudad

Por otra parte es importante mencionar que la AGIP prorrogó hasta el viernes 9 de enero el plazo para acceder a la condonación total de intereses en el marco de la moratoria vigente, siempre que las deudas se cancelen al contado, en un solo pago.

La decisión se tomó a partir del alto nivel de adhesión registrado desde el lanzamiento del plan: más de 70.000 vecinos ya se inscribieron para regularizar sus obligaciones. Con esta extensión, el organismo busca ampliar la ventana de acceso al beneficio máximo.

La AGIP prorrogó hasta el
La AGIP prorrogó hasta el viernes 9 de enero el plazo para acceder a la condonación total de intereses en el marco de la moratoria vigente

La actualización también impacta en el resto del calendario de adhesión. Quienes ingresen a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y opten por el pago al contado podrán acceder a una condonación del 70% de los intereses.

En paralelo, la normativa contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha en que se formalice la adhesión.

Para facilitar el trámite a quienes elijan cancelar su deuda en un solo pago, AGIP incorporó una boleta única que permite evitar el ingreso al Portal del Contribuyente. El mecanismo está disponible para obligaciones de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000.

La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web y ya incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses aplicada.

En el sistema figura identificada como cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025” y también se encuentra disponible a través de Home Banking.

En los casos que requieran el procedimiento tradicional, los contribuyentes podrán realizar la adhesión mediante el Portal del Contribuyente.

Temas Relacionados

abldescuentoúltimas noticiasdeudasimpuestos

Últimas Noticias

Jubilaciones, con aumento y bono: cómo quedan la mínima y la máxima en enero de 2026

El nuevo ajuste impacta directamente sobre la liquidación de haberes de este mes. Cuánto aumentan y cómo impacta el bono

Jubilaciones, con aumento y bono:

Mercados: acciones y bonos operan con leve alza y el foco puesto en los dólares que usará el Gobierno para pagar la deuda

El S&P Merval porteño sube 0,6% y los bonos soberanos en dólares avanzan un leve 0,1%, con un riesgo país en los 562 puntos básicos

Mercados: acciones y bonos operan

El precio de uno de los metales con más potencial de la minería argentina se disparó en medio de la tensión global

Se trata del cobre, cuya tonelada superó por primera vez los 13.000 dólares

El precio de uno de

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos a 30 días en enero de 2026

Con el inicio del año las entidades informaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Plazo fijo: cuánto pagan los

La industria textil sigue en declive: se perdieron 16.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023

El sector enfrenta un entorno cada vez más desafiante en términos productivos e impacta sobre el nivel de empleo

La industria textil sigue en
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

Neymar mostró sus tres vehículos inspirados en su pasión por Batman valuados en más de 60 millones de dólares

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

TELESHOW
El insólito regalo que recibió

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

INFOBAE AMÉRICA

Depeche Mode estrena en Netflix

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

Bertrab, el glaciar que revela la fragilidad del Atlántico Sur ante el cambio climático