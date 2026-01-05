Escaso impacto económico inicial de la acción de EEUU en Venezuela: las primeras señales del mercado daban una muy leve suba del petróleo

Más allá del plano político, la intervención de Estados Unidos en Venezuela genera dudas sobre su impacto en el dólar y el precio del petróleo. Foto: Reuters

Para el mundo y para la Argentina en particular, la preocupación eran el precio del petróleo tras la detención de Nicolás Maduro. Un derrumbe de los futuros del crudo hubiera preocupado por las inversiones presentes y futuras en Vaca Muerta. Por eso los inversores estaban alertas a la apertura del after market. El petróleo abrió con una leve baja de 0,5% que fue recortando hasta empezar a cotizar en verde con alzas de 0,30 por ciento. .

Las razones del movimiento, según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel fue que la producción petrolera venezolana “cayó dramáticamente desde 2013, debido a una combinación de sanciones, mala gestión y, principalmente, precios bajos”.

Actualmente, señala Togni, casi todo el petróleo proviene de la Faja del Orinoco, “un crudo extra pesado tipo alquitrán que requiere diluyentes para fluir, es costoso de producir, transportar y refinar, pero el miedo de los especuladores es que se revierta esta tendencia y vuelva hacia los 3 millones de barriles diarios de producción que añadiría más oferta a un mercado ya sobre ofertado, pero entre los deseos de Trump y la realidad hay un largo camino. La infraestructura está totalmente deteriorada, alcanzar 3 millones de barriles diarios requeriría años de inversión masiva y sobre todo precios altos. Ninguna de las petroleras que mencionó Trump está dispuesta a invertir en estas condiciones, no es rentable”.

“Las sanciones persisten, la incertidumbre aumenta y de hecho la producción probablemente disminuirá a corto plazo, ya que las exportaciones están paralizadas y la producción de petróleo pesado requiere diluyentes que se importan desde Rusia principalmente, quien tiene atrapado unos cuantos miles de dólares en Venezuela, posiblemente los 300 mil barriles diarios que produce la estatal rusa sean los primeros en recortar la producción, el efecto contrario al deseado por Trump”.

Para Emilio Apud, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso “la salida de Maduro no significará impacto económico alguno en los países de América Latina, con excepción, claro, de Cuba, de gran dependencia de algunos ‘servicios’ y del petróleo venezolano”.

Apud recuerda que Venezuela llegó a producir en los 90, antes del chavismo, hasta 3,5 millones de barriles diarios, “pero para volver a conseguir esa producción sería necesario invertir del orden de los U$ 50.000 millones, dado el estado deplorable de equipos e instalaciones, y tiempo, entre 5 y 10 años”. Por eso, dice, “este episodio venezolano no incidirá en el precio del petróleo por ahora”.

De hecho, la apertura del crudo en el after market es un alivio para YPF cuya acción el viernes había logrado subir nada menos que 3,4%, la segunda que más aumentó del panel de acciones líderes.

Bonos, tasas y otras materias primas

Otras materias primas que hacen al ingreso de dólares no la están pasando bien. El informe de la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, destaca que tras la suba del rendimiento de los bonos del Tesoro a 4,18% y la suba del dólar frente a las principales monedas del mundo “el mercado se va enfocando en los datos económicos de esta semana, particularmente en los de empleo, dada la alta ponderación que tienen en las decisiones de la reserva Federal y guarda cierta cautela. Los futuros de soja borraron toda la suba registrada en noviembre y con buenos pronósticos para la producción de Sudamérica los valores no se recuperan”.

BNP Paribas, el banco más grande de Europa y sexto en el mundo, se refirió a la situación en América Latina: “a medida que disminuye la incertidumbre comercial, el panorama de crecimiento emerge mejor de lo esperado. El próximo año continuará presentando un crecimiento moderado, con una inflación decreciente. Esperamos que la mayoría de los bancos centrales de la región continúen sus ciclos de flexibilización en el futuro cercano, pero prevemos una mayor cautela a medida que las tasas alcancen niveles neutrales o casi neutrales. Creemos que el Banco Central de Brasil (BCB) iniciará un ciclo de flexibilización en marzo”.

Sobre la Argentina BNP Paribas señaló que persiste la incertidumbre sobre el marco monetario. “Pensamos que una devaluación y la flotación cambiaria son una condición necesaria para recuperar el acceso al mercado”, señaló.

Para esta semana se espera que el miércoles el Tesoro deposite USD 2.080 millones para pagar a los tenedores extranjeros de la deuda soberana que vence el viernes. Entre hoy y mañana se haría el anuncio de la REPO de alrededor de USD 1.500 millones para completar los pagos.

Los inversores son los que decidirán si este anuncio calma la ansiedad por el dólar que, con el cambio de esquema, tiene una banda superior más elevada.