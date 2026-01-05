Economía

Escaso impacto económico inicial de la acción de EEUU en Venezuela: las primeras señales del mercado daban una muy leve suba del petróleo

Es lo que marcaba el after market en la noche del domingo. Cabe recordar además que las acciones de YPF fueron el viernes las segundas que más subieron

Guardar
Más allá del plano político,
Más allá del plano político, la intervención de Estados Unidos en Venezuela genera dudas sobre su impacto en el dólar y el precio del petróleo. Foto: Reuters

Para el mundo y para la Argentina en particular, la preocupación eran el precio del petróleo tras la detención de Nicolás Maduro. Un derrumbe de los futuros del crudo hubiera preocupado por las inversiones presentes y futuras en Vaca Muerta. Por eso los inversores estaban alertas a la apertura del after market. El petróleo abrió con una leve baja de 0,5% que fue recortando hasta empezar a cotizar en verde con alzas de 0,30 por ciento. .

Las razones del movimiento, según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel fue que la producción petrolera venezolana “cayó dramáticamente desde 2013, debido a una combinación de sanciones, mala gestión y, principalmente, precios bajos”.

infografia

Actualmente, señala Togni, casi todo el petróleo proviene de la Faja del Orinoco, “un crudo extra pesado tipo alquitrán que requiere diluyentes para fluir, es costoso de producir, transportar y refinar, pero el miedo de los especuladores es que se revierta esta tendencia y vuelva hacia los 3 millones de barriles diarios de producción que añadiría más oferta a un mercado ya sobre ofertado, pero entre los deseos de Trump y la realidad hay un largo camino. La infraestructura está totalmente deteriorada, alcanzar 3 millones de barriles diarios requeriría años de inversión masiva y sobre todo precios altos. Ninguna de las petroleras que mencionó Trump está dispuesta a invertir en estas condiciones, no es rentable”.

“Las sanciones persisten, la incertidumbre aumenta y de hecho la producción probablemente disminuirá a corto plazo, ya que las exportaciones están paralizadas y la producción de petróleo pesado requiere diluyentes que se importan desde Rusia principalmente, quien tiene atrapado unos cuantos miles de dólares en Venezuela, posiblemente los 300 mil barriles diarios que produce la estatal rusa sean los primeros en recortar la producción, el efecto contrario al deseado por Trump”.

Para Emilio Apud, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso “la salida de Maduro no significará impacto económico alguno en los países de América Latina, con excepción, claro, de Cuba, de gran dependencia de algunos ‘servicios’ y del petróleo venezolano”.

infografia

Apud recuerda que Venezuela llegó a producir en los 90, antes del chavismo, hasta 3,5 millones de barriles diarios, “pero para volver a conseguir esa producción sería necesario invertir del orden de los U$ 50.000 millones, dado el estado deplorable de equipos e instalaciones, y tiempo, entre 5 y 10 años”. Por eso, dice, “este episodio venezolano no incidirá en el precio del petróleo por ahora”.

De hecho, la apertura del crudo en el after market es un alivio para YPF cuya acción el viernes había logrado subir nada menos que 3,4%, la segunda que más aumentó del panel de acciones líderes.

Bonos, tasas y otras materias primas

Otras materias primas que hacen al ingreso de dólares no la están pasando bien. El informe de la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, destaca que tras la suba del rendimiento de los bonos del Tesoro a 4,18% y la suba del dólar frente a las principales monedas del mundo “el mercado se va enfocando en los datos económicos de esta semana, particularmente en los de empleo, dada la alta ponderación que tienen en las decisiones de la reserva Federal y guarda cierta cautela. Los futuros de soja borraron toda la suba registrada en noviembre y con buenos pronósticos para la producción de Sudamérica los valores no se recuperan”.

BNP Paribas, el banco más grande de Europa y sexto en el mundo, se refirió a la situación en América Latina: “a medida que disminuye la incertidumbre comercial, el panorama de crecimiento emerge mejor de lo esperado. El próximo año continuará presentando un crecimiento moderado, con una inflación decreciente. Esperamos que la mayoría de los bancos centrales de la región continúen sus ciclos de flexibilización en el futuro cercano, pero prevemos una mayor cautela a medida que las tasas alcancen niveles neutrales o casi neutrales. Creemos que el Banco Central de Brasil (BCB) iniciará un ciclo de flexibilización en marzo”.

Sobre la Argentina BNP Paribas señaló que persiste la incertidumbre sobre el marco monetario. “Pensamos que una devaluación y la flotación cambiaria son una condición necesaria para recuperar el acceso al mercado”, señaló.

Para esta semana se espera que el miércoles el Tesoro deposite USD 2.080 millones para pagar a los tenedores extranjeros de la deuda soberana que vence el viernes. Entre hoy y mañana se haría el anuncio de la REPO de alrededor de USD 1.500 millones para completar los pagos.

Los inversores son los que decidirán si este anuncio calma la ansiedad por el dólar que, con el cambio de esquema, tiene una banda superior más elevada.

Temas Relacionados

VenezuelaPetróleoExportacionesBonosRiesgo paísVencimientosEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Repo con bancos internacionales: qué garantías ofrecería Caputo a cambio de que le presten dólares y qué pasa si caen

En los últimos días corrió la versión de un préstamo por USD 2.000 millones, pero los analistas señalan ciertos costos y lo que asumirlos sugiere sobre el swap con EEUU

Repo con bancos internacionales: qué

Inversiones 2026: cuáles son los activos financieros preferidos por los analistas

Las proyecciones económicas impulsan nuevas estrategias. Se destacan bonos soberanos, renta fija, acciones de servicios públicos y Oil & Gas, en un escenario de crecimiento, menor inflación e índice de riesgo país a la baja

Inversiones 2026: cuáles son los

La inercia que dejó el 2025 para este año en carnes y lácteos: más producción, consumo en alza y exportaciones récord

Un informe privado detalla el desempeño de las principales cadenas de proteína animal durante 2025. El detalle de cada una e impacto en el comercio internacional

La inercia que dejó el

Aerolíneas Argentinas restableció el vuelo Buenos Aires-Aruba por la evolución de la situación en Venezuela

Es una de sus apuestas para este verano, pero apenas inaugurado el servicio, ayer se suspendió luego de que las autoridades aeronáuticas de EEUU alertaran sobre una “situación potencialmente peligrosa”. Ya no

Aerolíneas Argentinas restableció el vuelo

Mercado inmobiliario: precios de venta y alquiler de departamentos y casas en CABA y el Gran Buenos Aires

En 2025 el valor de los alquileres en pesos subió más que la inflación, precisa un informe privado, pero el aumento de oferta podría frenar esa tendencia. Variaciones por tipo de propiedad en la Ciudad y distintas áreas del conurbano

Mercado inmobiliario: precios de venta
DEPORTES
El peculiar posteo con el

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

La contundente sentencia de Mauro Icardi sobre su futuro y la llamativa referencia a la China Suárez

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

TELESHOW
Se conoció la frase que

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

Wanda Nara se despidió de Uruguay y anticipó su regreso a la Argentina: el motivo de su vuelta

El divertido baile de Evangelina Anderson y su hija Lola Demichelis: “Esta es la primera lección”

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

INFOBAE AMÉRICA

Los mejores libros gratis para

Los mejores libros gratis para llevarse en cualquier dispositivo (no hace falta “tener ebook”)

Los 47 segundos de Maduro

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás