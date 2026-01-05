De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en enero 2026

La actualización de los haberes sociales y asignaciones, junto con el calendario de pagos de ANSES para enero de 2026, se rige por el mecanismo de movilidad mensual, que ajusta los montos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Además, algunas prestaciones podrían sumar un bono extraordinario, sujeto a confirmación oficial.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
En enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo alcanzará los $125.529,58 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad ascenderá a $408.697,46. Ambos valores surgen de la actualización automática aplicada en función de la inflación registrada en noviembre de 2025.
Asignación por Embarazo
La Asignación por Embarazo se ubicará en $118.454,32 por hijo en gestación. Como establece el programa, ANSES abona mensualmente el 80% del monto ($94.763,46), mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la libreta correspondiente.
Pensiones no contributivas y PUAM
Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasarán a $244.523,04, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $279.443,60. Con la suma del bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales alcanzarían $314.523,04 y $349.443,60, respectivamente
Pensión Madre de 7 Hijos
Las beneficiarias de la pensión por siete hijos percibirán el mismo monto que la jubilación mínima, que en enero será de $349.303,33. Con el eventual refuerzo adicional, el ingreso total podría llegar a $419.303,33.
De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en enero 2026
El valor de la jubilación mínima de ANSES para enero de 2026 se establece en $349.303,33. El monto surge de la aplicación del mecanismo de movilidad mensual instaurado por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de ajuste trimestral y determinó que los haberes se actualizan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En este caso, el incremento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025.
El ajuste automático alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales abonadas por ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones y asignaciones, y permite una actualización más ágil en función de la evolución de los precios, sin necesidad de decretos adicionales y con referencia directa a los datos oficiales del INDEC.
Además, se contempla el bono extraordinario de $70.000, que se abona de forma automática junto con el haber mensual y elevaría el ingreso total de quienes perciben la jubilación mínima a $419.303,33.
Calendario de pagos de ANSES de enero 2026
ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, organizado de manera escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios, tanto para prestaciones sociales como previsionales.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las personas que perciben haberes mínimos tienen fechas de cobro diferenciadas por número de documento:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
En este grupo, los pagos también se asignan según la terminación del documento:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Estas asignaciones siguen el mismo calendario que los haberes mínimos:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
El pago de la Asignación por Embarazo se realiza en estas fechas:
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las fechas de pago para estos conceptos también dependen de la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
En el caso específico de la Asignación por Maternidad, el monto se acredita el primer día de cobro correspondiente a cada terminación de documento.
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
- Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero
Para estas prestaciones, el pago no depende de la terminación del documento.
Pensiones no contributivas
El cronograma de pensiones no contributivas queda así:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de enero y el 12 de febrero
Prestación por desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
Prestación por desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero