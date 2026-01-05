Economía

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026

El calendario trae novedades claves para jubilados y pensionados, con aumentos por inflación y la posibilidad de un bono extra que podría modificar los ingresos de miles de beneficiarios

La actualización mensual de las
La actualización mensual de las jubilaciones sigue el índice de inflación de noviembre de 2025 (ANSES)

En enero de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán sus haberes actualizados conforme al esquema de movilidad que ajusta los ingresos según la inflación registrada dos meses antes. Este mecanismo, vigente desde abril de 2024 y consolidado por el Decreto 274/2024, garantiza que las jubilaciones y pensiones se actualicen mensualmente, brindando mayor previsibilidad.

El incremento correspondiente a enero se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, lo que impacta directamente en los haberes mínimos, las pensiones no contributivas y otras prestaciones sociales.

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en enero 2026

La jubilación mínima en enero de 2026 se ubicará en $349.303,33, tras aplicarse un aumento automático del 2,47% sobre el monto anterior, de acuerdo con la variación del IPC de noviembre de 2025. Este ajuste se aplica a todas las prestaciones que abona ANSES, en línea con el sistema de actualización mensual establecido desde abril de 2024.

El aumento del 2,47% impacta no solo en las jubilaciones mínimas, sino también en el resto de las prestaciones sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegarán a $244.523,04. Para las madres que reciben pensión por siete hijos, el monto será igual al de la jubilación mínima, es decir, $349.303,33.

Además, las asignaciones familiares y sociales también se incrementarán: la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará a $125.529,58, la AUH con discapacidad será de $408.697,46 y la Asignación por Embarazo pasará a $118.454,32 por hijo. En este último caso, el 80% del monto se paga mensualmente y el 20% restante se acumula para el cobro anual, tras la presentación de la libreta correspondiente.

El mecanismo de movilidad mensual, establecido por el Decreto 274/2024, eliminó la necesidad de nuevos decretos para cada incremento. Desde enero de 2025, los haberes se ajustan automáticamente según el IPC de dos meses previos, permitiendo que los beneficiarios enfrenten la inflación con mayor previsibilidad y rapidez.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El monto de la jubilación
El monto de la jubilación mínima en enero se ubica en $349.303,33 tras el aumento del 2,47% (REUTERS/Tomas Cuesta)

El Gobierno analiza la posibilidad de otorgar un bono adicional de $70.000 a los beneficiarios de la jubilación mínima en enero de 2026. Si se confirma el pago, el haber total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará $419.303,33. Este refuerzo también se aplicaría a otras prestaciones, como la PUAM y las pensiones no contributivas, incrementando los ingresos de los sectores más vulnerables.

En detalle, si se suma el bono de $70.000, la PUAM ascendería a $349.443,60 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez a $314.523,04. Las madres con pensión por siete hijos también percibirían el mismo monto total que la jubilación mínima, con la posibilidad de sumar el bono extraordinario. La confirmación oficial del bono se espera en los próximos días, de acuerdo con el propio ente.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES: el calendario de enero 2026

El Gobierno analiza la posibilidad
El Gobierno analiza la posibilidad de otorgar un bono adicional de $70.000 a los beneficiarios de la jubilación mínima en enero de 2026REUTERS/Francisco Loureiro

El cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados comenzará la segunda semana del mes. El calendario se organiza según la finalización del número de documento, priorizando a quienes perciben el haber mínimo.

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: cobran en la primera tanda, a partir del 8 de enero de 2026.
  • Jubilados con haberes superiores al mínimo: perciben sus haberes en fechas posteriores, entre el 16 y el 22 de enero.
  • Pensiones no contributivas y PUAM: el pago se realiza en los primeros días hábiles del mes.

Para mayor información, los beneficiarios pueden acceder al sitio web oficial de ANSES o comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 130.

