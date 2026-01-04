Economía

Red de maniobras cambiarias: AFA, bancos, casas de cambio, y “cuevas” en la mira del BCRA

En medio del avance judicial sobre las operaciones con divisas durante el gobierno de Alberto Fernández y las investigaciones que recaen sobre Chiqui Tapia, los sumarios del ente monetario arrojan luz sobre los movimientos en la City Porteña

La Justicia y el Banco
La Justicia y el Banco Central investigan operaciones por más de USD 1.500 millones en bancos, casas de cambio y financieras (Foto: Reuters)

En los últimos meses, una trama de operaciones con dólares que involucró a entidades bancaria, casas de cambio y figuras ligadas al fútbol argentino se ubicó en el centro de la escena judicial y financiera.

Las investigaciones federales y los sumarios internos del Banco Central (BCRA) trazan un mapa de maniobras que, según fuentes al tanto de las investigaciones, afectaron la disponibilidad de divisas y la transparencia del sistema bancario.

Entre 2022 y 2023, la maniobra conocida como “La Escalerita” se expandió bajo el cepo cambiario. Fuentes muy cercanas al seguimiento del proceso describen un circuito de fondeo y venta de dólares que comenzó en bancos comerciales y circuló entre casas de cambio, hasta perder trazabilidad por completo.

El esquema arrancó con transferencias desde bancos a casas de cambio principales, como Megalatina y Gallo, y siguió con una secuencia de transferencias de entidad en entidad. En los últimos eslabones, las casas de cambio dejaron de informar el destino de los fondos, adulteraron registros o no reportaron movimientos.

En los últimos eslabones, las casas de cambio dejaron de informar el destino de los fondos, adulteraron registros o no reportaron movimientos

La operatoria prosperó por la falta de controles y una normativa permisiva. Durante el cepo, la regulación permitía a las casas de cambio comprar libremente dólares a bancos, supuestamente para abastecer ventas minoristas, aunque el límite para el público era de USD 100 en efectivo y USD 200 con dinero bancarizado. No existía tope para la compra mayorista.

Fuentes judiciales confirmaron que recién el 30 de noviembre de 2023 el BCRA dispuso un límite: el volumen que una casa de cambio podía comprar no podía superar lo vendido el mes anterior a minoristas. El grueso de los movimientos de “La Escalerita” ya se había concretado.

Fuentes judiciales confirmaron que recién
Fuentes judiciales confirmaron que recién el 30 de noviembre de 2023 el BCRA dispuso un límite: el volumen que una casa de cambio podía comprar no podía superar lo vendido el mes anterior a minoristas (Foto: Reuters)

Los sumarios y la causa penal en marcha calculan que el 84% de los fondos involucrados, unos 1.400 a 1.500 millones de dólares, perdió todo rastro dentro del sistema formal. El resto de las operaciones podría corresponder a transacciones genuinas, como compras para importaciones, aunque no hay certezas sobre el porcentaje exacto.

El avance de la investigación judicial derivó en al menos 60 allanamientos en bancos, financieras y casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca. Tres jueces federales, María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello, participan en expedientes donde se investiga la compra de dólares oficiales que luego se canalizaron al mercado paralelo, generando diferencias de valor millonarias.

Los sumarios y la causa penal en marcha calculan que el 84% de los fondos involucrados, unos 1.400 a 1.500 millones de dólares, perdió todo rastro dentro del sistema formal

La causa principal, a cargo de María Servini y del fiscal Carlos Stornelli, surgió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) elaborada sobre reportes del BCRA. Allí se analiza la compra de unos 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, en pleno período electoral. El nombre de Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas figuran en el expediente, con vínculos señalados hacia la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Uno de los allanamientos incluyó la vivienda de la madre de Vallejo en Banfield.

Las fuentes describen una mecánica que permitía a bancos pequeños abrir decenas de cuentas para casas de cambio en poco tiempo, disparando el volumen de operaciones. Muchas casas de cambio carecían de requisitos de capital o reportes de directores.

Entre 2021 y 2023, el BCRA cerró cerca de 60 casas de cambio por incumplimientos regulatorios, casi siempre por ocultar el destino de los fondos. La falta de control interno y la desregulación posibilitaron el crecimiento exponencial del circuito.

El caso AFA incluye movimientos
El caso AFA incluye movimientos de divisas provenientes de contratos de sponsoreo y derechos de televisación bajo la lupa del BCRA (Foto: Gustavo Gavotti)

Según la información judicial, el análisis preliminar sobre cinco casas de cambio mostró que cinco personas, cada una en representación de una entidad distinta, retiraron en efectivo casi USD 475 millones entre enero y agosto de 2023. El financista Elías Piccirillo, actualmente bajo prisión domiciliaria, vendió el año pasado más de USD 251 millones a entidades que no justificaron el origen de los fondos. Las operaciones se concentraron entre enero y diciembre de 2023, con un ritmo diario superior a 700.000 dólares.

El BCRA describió en sus dictámenes una “modalidad abusiva” en la operatoria cambiaria y detalló cómo las divisas obtenidas a valor oficial perdieron trazabilidad al ser retiradas mayoritariamente en efectivo. En uno de los informes internos, el organismo sostuvo que “existieron indicios que razonablemente llevan a suponer la implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de una operatoria regular, tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”.

El BCRA describió en sus dictámenes una “modalidad abusiva” en la operatoria cambiaria y detalló cómo las divisas obtenidas a valor oficial perdieron trazabilidad al ser retiradas mayoritariamente en efectivo

En paralelo, el BCRA inició sumarios contra casas de cambio y bancos por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. Las sanciones por infracciones pueden alcanzar hasta diez veces el monto involucrado, aunque la aplicación depende de la interpretación judicial. Las fuentes subrayan que parte de las utilidades surgieron de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, con ganancias repartidas entre casas de cambio y dueños de bancos. La operatoria se conocía en la City como “la escalerita” porque el fondeo escalaba entre entidades hasta perderse el rastro.

El BCRA inició un sumario
El BCRA inició un sumario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente y los tesoreros Alejandro Nadur y Pablo Toviggino por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria (Foto: Reuters)

El caso de la AFA y Chiqui Tapia forma parte de ese entramado. El BCRA inició un sumario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente y los tesoreros Alejandro Nadur y Pablo Toviggino por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el 30 de diciembre y aún sin notificar a la AFA, abarca cinco universos de operaciones entre 2020 y 2023, por un total de USD 131 millones y 94 millones de euros. El eje de la investigación es el ingreso y/o liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de FIFA y Conmebol.

En este caso, la maniobra identificada consistió en modificar el concepto de ingreso de fondos, pasando de “otros servicios personales, culturales y recreativos” a “otras transferencias corrientes”. De ese modo, la AFA pudo declarar ingresos como donaciones y evitar la liquidación obligatoria de divisas en el mercado oficial. Los fondos de Adidas, Fox, Imagen Satelital, INSA y Argentina Football Distribution ingresaron bajo este método. El contrato con Adidas, por EUR 260 millones hasta 2030, figura con casi EUR 95 millones no liquidados desde 2020. Los fondos de Fox y Argentina Football Distribution, por más de USD 45 millones y USD 78 millones, también se sumaron a esta operatoria.

La AFA pudo declarar ingresos como donaciones y evitar la liquidación obligatoria de divisas en el mercado oficial

La investigación incluye montos ingresados pero no liquidados y montos directamente no ingresados al mercado único de cambios. El expediente involucra transferencias de FIFA por USD 498.000 pendientes de liquidación y USD 6,2 millones pendientes de ingreso y liquidación, junto a movimientos de Conmebol por USD 8,6 millones y USD 5,9 millones en las dos categorías. La defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que según la regulación, exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial.

El BCRA otorgó varias prórrogas a la AFA para responder el sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025. El expediente cubre operaciones hasta el Mundial de Qatar. Las fuentes estiman que los movimientos posteriores se canalizaron directamente a cuentas en el exterior. Se trata de la primera vez que la autoridad monetaria avanza con un sumario formal contra la AFA por estos conceptos.

