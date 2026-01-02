Economía

El BCRA inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria: investiga movimientos por más de USD 240 millones

Fuentes con conocimiento directo del expediente describen un esquema que involucra cambios de conceptos en los registros de ingresos y transferencias internacionales, con el objetivo de evitar el impacto de las restricciones cambiarias. Los hechos investigados ocurrieron durante la gestión de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía y de Miguel Ángel Pesce como titular del BCRA

Guardar
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, figura entre los principales directivos alcanzados por el sumario iniciado por el Banco Central por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria (@nachomartinfilms)

El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones.

De acuerdo a fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos como FIFA y Conmebol. El eje de la maniobra observada reside en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación, siempre según las mismas fuentes, permitió esquivar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones y no como pagos por servicios.

Esta estrategia aparece en los ingresos de fondos provenientes de Adidas por sponsoreo, así como en contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC. El contrato entre AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030 por un total de EUR 260 millones, es uno de los ejes del sumario. El monto bajo análisis suma casi EUR 95 millones que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.

Las fuentes señalan que durante los primeros años del vínculo con Adidas (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos. A partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las empresas, asumen, siguieron haciendo sus pagos normalmente mientras que la AFA fue la que cambió el concepto de los ingresos para evitar liquidar las divisas en el MULC.

En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los USD 45 millones. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con USD 78 millones. En estas transferencias, la AFA utilizó el mismo método: declaró los ingresos bajo el concepto de donación o transferencias corrientes y esquivó la liquidación obligatoria estipulada por la normativa cambiaria.

El sumario involucra operaciones por
El sumario involucra operaciones por más de USD 242 millones entre contratos de sponsoreo, derechos televisivos y transferencias internacionales (Gustavo Gavotti)

El sumario también incorpora los movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por USD 498.000 pendientes de liquidación por código incorrecto y USD 6.268.000 pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las sumas ascienden a USD 8.676.000 bajo la primera categoría y USD 5.942.000 bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y de futsal, entre otros.

El expediente discrimina entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, lo que permite identificar el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según fuentes al tanto de las investigaciones, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente.

El sumario incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente y a los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino en estos cargos. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la AFA mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.

El sumario es de carácter cambiario y, si avanza, puede derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas precisan que el Banco Central concedió varias prórrogas a la AFA para responder al sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025.

El expediente abarca operaciones hasta el Mundial de Qatar. Según las fuentes, los movimientos posteriores no están incluidos porque se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior. El mecanismo de ingreso y no liquidación aparece como una respuesta a las restricciones impuestas por el cepo cambiario.

Se trata de la primera vez que el Banco Central activa un sumario formal contra la AFA por este tipo de operaciones. Fuentes al tanto de las investigaciones señalan que la magnitud y la complejidad de los movimientos bajo análisis explican el impacto institucional de la medida.

Temas Relacionados

AFAChiqui TapiaBanco CenttralÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en diciembre por quinto mes consecutivo

ARCA informó ingresos por $16,5 billones, subieron 27% respecto al año anterior, frente a una tasa de inflación del 31,4%. La disminución de derechos de exportación y menor consumo fueron las principales causas de la merma en términos reales

Por baja de retenciones y

Jornada financiera: el riesgo país cayó al nivel más bajo desde 2018 y el dólar subió con las nuevas bandas

Con un leve alza de los bonos Globales, el índice financiero descendió a 553 puntos básicos. La divisa cerró a $1.495 en el Banco Nación y las reservas recuperaron el nivel de USD 43.000 millones. El S&P Merval subió 2,7%

Jornada financiera: el riesgo país

“La Escalerita”: cómo era el rulo con el dólar durante el Gobierno de Alberto Fernández que hoy investiga la Justicia

El mecanismo bajo análisis involucró transferencias sucesivas de divisas y múltiples actores del sector financiero, con impacto en el control y registro de las operaciones

“La Escalerita”: cómo era el

El dólar tocó un máximo en dos meses en el debut del esquema de bandas atado a la inflación

La divisa al público ganó 15 pesos, a $1.495 en el Banco Nación, mientras que el mayorista subió 20 pesos, a $1.475, el nivel más alto desde el 3 de noviembre

El dólar tocó un máximo

El Gobierno lanzó una nueva web para tramitar los subsidios a la luz y al gas: cómo funciona

Tras crear el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la Secretaría de Energía puso a disposición un sitio para que los usuarios puedan realizar consultas y reclamos

El Gobierno lanzó una nueva
DEPORTES
Logan Sargeant, el piloto que

Logan Sargeant, el piloto que reemplazó Colapinto en Williams, volverá a competir de manera oficial: “Estoy súper emocionado”

Tras quedar libre de Racing, Gabriel Arias se incorporó a un nuevo equipo de la Liga Profesional

La tajante frase del principal candidato para ser el nuevo DT del Chelsea tras la salida de Enzo Maresca

Dolor en el boxeo tras la muerte del “Drago irlandés” por un agresivo cáncer: el crudo testimonio de su padre

La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

TELESHOW
Calu Rivero y Aíto de

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

El último momento sobre la salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico del 2026

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Entre la arena y los sueños: el verano íntimo de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Francia inicia controles para eliminar

Francia inicia controles para eliminar los “químicos eternos” de cosméticos y textiles

16 víctimas, un mercado clandestino y la ciencia como excusa: la historia detrás de los crímenes de Burke y Hare, una sombra que cubrió Edimburgo

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

El director ruso Tugan Sokhiev es el elegido para dirigir el Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial